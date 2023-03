Justiça barra taxa de lixo na conta da Sanesul e consumidor pode exigir devolução em dobro

Cidades

Máquinas da prefeitura seguem paralisadas no local

Moradores da Chácara Cachoeira, região norte de Campo Grande, continuam se queixando das condições precárias das vias públicas do local. Ilhados, falaram das condições atuais do local, que já conta com máquinas da prefeitura municipal desde o início desta semana.

“Quanto mais mexem parece que fica pior”, diz uma das moradoras. Em uma das filmagens encaminhadas ao Correio do Estado, ela destacou que as condições das estradas vicinais se assemelham às de um mar, visto que as águas das chuvas se uniram às de um córrego do local.

“As águas da via se unem às de um rio da região do bairro noroeste. Agora não é mais um córrego, é um mar”, frisa a mesma moradora em outro trecho.

A fim de apurar as reais condições do local, assim como os trabalhos realizados pelas máquinas da prefeitura de Campo Grande, a reportagem entrou em contato com o Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisepe),Domingos Sahib Neto.

Em retorno, o secretário disse estar em uma reunião, portanto, segundo ele, impossibilitado de atender a demanda de momento. Sahib Neto se colocou à disposição da reportagem para demandas futuras e que prestaria um retorno assim que possível.

Do mesmo modo, as demandas foram encaminhadas à administração municipal, entretanto, sem retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Veja

Anteriormente, a Prefeitura disse ao Correio do Estado que as obras pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), tiveram início nas estradas SE1 (onde árvores foram derrubadas na cratera aberta pela chuva) e NE2. No local, escavadeiras e retroescavadeiras atuam de forma acelerada para tapar o buraco e reerguer a estrada.

"Estamos tentando a liberação de, pelo menos, uma parte. Com todo cuidado para não precipitar. A pressa é inimiga da perfeição, mas, de qualquer forma, já estamos atuando na área para resolver", expõe Marcos Alex.

Obra que resolveria

Como evidenciou o Correio do Estado, na edição impressa desta terça-feira (14), uma obra para a região, que não saiu do papel, poderia ser a solução que não veio para amenizar o impacto da chuva no Chácara dos Poderes, após a empresa Relevo Engenharia vencer licitação de R$ 9,4 milhões.

Com intervenções avaliadas em R$ 9.406.691,60, o projeto previa implantação de:

4 km de drenagem

Dois piscinões (com capacidade de reter 10 milhões de litros de água), e

1,4 km de asfalto (da Rua Urupês, no Jardim Noroeste, até a Estrada EW-1, um dos acessos ao Chácara dos Poderes, que também teria um trecho asfaltado).

Ainda, o pacote deveria servir para recuperar o Córrego Pedregulho. Para Alex, esse é o momento de trazer de volta a vontade por solução definitiva.

"Buscar informações e entender razões pela qual não andou. Se houve alguma ação judicial; algum recurso; se o processo licitatório foi concluído. Vou atrás para resolver isso", complementa ele.

Por fim, um dos trabalhadores do local, que prefere não se identificar, diz que está ali para dar o máximo para resolver a situação, apesar de faltar otimismo diante do mau tempo e do retrospecto dos estragos.

"Tem que acreditar no que estamos fazendo, mas não depende só de nós. A gente executa o que o engenheiro planeja e o que determinam. Mas aqui a chuva vem forte e em abundância, é complicado e difícil isso dar certo", finaliza ele.

Chuvas

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), nos primeiros 15 dias de março de 2023, as chuvas ficaram acima e muito acima da média histórica em grande parte do estado, com acumulados entre 80 e 120 mm, com destaque para as regiões centro-norte de MS.

Segundo o levantamento, chuvas acumuladas entre 160 e 240 mm foram registradas na região sul e sudoeste de MS. Conforme o balanço, as chuvas estão associadas associadas ao deslocamento de cavados (ventos), disponibilidade de calor e alta umidade juntamente com a atuação mais frequente de sistemas de baixa pressão atmosférica.

Colaboraram Ketlen Gomes e Léo Ribeiro