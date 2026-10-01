Justiça leiloa 18 mil ha de fazendeiro que deixou gado morrer de fome

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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou, nesta quinta-feira (1º), em seu Diário Oficial, um edital para leiloar dois lotes da Fazenda Alvorada, pertecente a Milton Andrade Hildebrand, que já foi preso após bovinos serem flagrados agonizando e morrendo às margens do rio Taquari, na região do Pantanal, que passava por um período de seca intensa em 2024.

O imóvel rural fica no município de Rio Verde do Mato Grosso e contém uma área total de 18.379,10 hectares. Juntos, os dois lotes, que serão leiloados, foram avaliados em R$ 232,6 milhões.

Em setembro de 2024, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) investigou casos de maus-tratos a bovinos na Fazenda Alvorada, de propriedade de Milton de Andrade Hildebrand. A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Rio Verde instaurou um inquérito civil. A propriedade apresentava características de abandono, e não havia pastagem, alimentos ou água para o rebanho.

Na ação, a Polícia Militar Ambiental (PMA) encontrou mais de 268 bovinos mortos e em torno de 1000 vivos, porém debilitados e incapazes de se locomover.

Conforme registros da PMA de Coxim, Milton Andrade Hildebrand foi preso no dia 8 de setembro daquele ano, em Campo Grande.

Leilão

O leilão será realizado na forma eletrônica, no endereço eletrônico www. marcaleiloes.com.br, devendo os lances serem feitos pela internet no 1º leilão, a partir das 15h (horário de Brasília), do dia 3 de novembro, com término às 15h do dia 10 de novembro, onde será entregue o bem a quem der o maior lance, em valor igual ou superior ao da avaliação.

O lote 1 possui uma área total de 9.261 hectares e foi avaliado em R$ 119.407.145,05 no dia 17 de agosto de 2026. O lote 2 tem área de 8.705 hectares e foi avaliado em R$ 112.238.332,55, na mesma data do primeiro.

O 2º leilão está marcado para ocorrer no dia 30 de novembro, às 15h e será realizado apenas se os lances ofertados não atinjam o valor do bem no primeiro. Com isso, o bem será arrematado em favor daquele que maior ofertar. Além disso, não serão aceitos lances inferiores ao preço considerado vil, que corresponde a 60% do valor da avaliação.