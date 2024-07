Leilão do Detran tem lance inicial de R$ 12 mil em carro popular

Está aberto até às 14h do dia 23 de julho o leilão do Detran-MS de veículos abandonados pelos donos e apreendidos em 22 municípios de Mato Grosso do Sul, que estão no pátio da PMAX em Campo Grande.

Ao todo são ofertados três categorias do certame, os de circulação, sucata aproveitável e sucata insersvível. O leiloeiro responsável é Gustavo Correa Pereira da Silva, os lances podem ser feitos no site www.leiloesonlinems.com.br.

Na categoria Sucata Aproveitável, são 80 lotes no total, sendo 165 motocicletas e 64 automóveis. Neste caso, apenas pessoa jurídica cadastrada em qualquer Detran do Território Nacional pode participar

As sucatas insersíveis oferecem desta vez, apenas um lote. Essa modalidade conta com 34 motocicletas e 2 automóveis, quando pesados, somam 5.204 Kg de material ferroso e apenas pessoas jurídicas no ramo de siderurgia, fundição e reciclagem credenciadas no Detran-MS podem participar.

O último caso, de Circulação, pessoas físicas ou jurídicas podem participar, com destaque para um Toyota Camry XLE 2008 / 2009 prata com lance inicial de R$ 12.051,00. Já no caso das motocicletas o destaque é mara uma Yamaha XTZ250 Lander 2021 / 2022 azul com lance inicial de R$ 5.439,00.

A visitação aos lotes poderá ser feita nos dias 19 e 22 de julho no pátio da PMAX que fica localizado na Rua Gigante Adamastor nº 16 no Bairro Santa Felicidade em Campo Grande – MS.

Outros leilões

No último leilão em MS, foram 103 lotes entre automóveis e sucatas, apreendidos em 17 cidades do Estado.

Entre os principais lotes estavam o 86, com o carro popular Hyundai HB20 1.0 Comfort 2014 na cor preta que está com lance inicial de R$ 10.105, e 58.

Além disso, foi publicado nesta segunda-feira (08), por meio do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), notificou 246 veículos com irregularidades e infrações a serem quitadas pelos proprietários. Caso o dono não compareça, os automóveis podem ir a leilão.

Estas notificações foram destinadas aos veículos que foram apreendidos ou recolhidos há mais de 30 dias, do qual estão localizados no pátio do departamento. Ainda nesta edição do Diogrande, foi informado nomes, bairros e número das notificações, além de apresentar o tipo de infração que o veículo carrega consigo.