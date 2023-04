Licenciamento de veículos começou a vencer em abril; veja quando e como pagá-lo

Motoristas que possuem veículo cuja placa tem o final 1 ou 2 têm até o final de abril para pagar o licenciamento. Caso o documento fique irregular, o condutor está sujeito a multa de R$ 293,47 caso seja flagrado.

O calendário de licenciamento de 2023 entrou em vigor no dia 1º de janeiro e, em abril, começam os vencimentos sendo que, neste mês, a regularização deve ser feita em veículos de placas com final 1 ou 2.

De acordo com informações do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS),o licenciamento pode ser pago em qualquer agência do órgão ou nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas e Rede Pague Fácil.

Para fazer o pagamento, o contribuinte tem duas opções: aguardar a guia impressa chegar no endereço cadastrado ou emiti-la virtualmente por meio do aplicativo do Detran/MS, clicando na opção "veículo" e depois em "Guia de Licenciamento e Multas".

Também existe a possibilidade da guia ser gerada por meio do Portal de Serviços no site do departamento por meio deste link. Para dar continuidade ao processo é preciso informar os dados da placa e do renavam.

No caso em que o motorista tenha optado pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de forma parcelada, é possível emitir o boleto com os valores restantes, mas não obrigatório.

O Detran ressalta que a regularização do licenciamento só é válida se o IPVA parcelado estiver em dia.

O calendário está em vigor desde janeiro, mas os vencimentos são tabelados conforme o número final da placa do veículo. Caso o motorista circule com veículo não licenciado está cometendo uma infração gravíssima, de acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro.

Confira o calendário de vencimento de acordo com o final da placa

1 e 2 - Abril

3 - Maio

4 e 5- Junho

6 - Julho

7 e 8- Agosto

9 - Setembro

0 - Outubro

O licenciamento é um documento de porte obrigatório e precisa ser apresentado sempre que solicitado pela autoridade de trânsito.