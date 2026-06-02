Licitação para bondinho no Salto do Sucuriú 'empaca' outra vez e é prorrogada

Estão sendo investidos R$2.905.314,69 em busca da contratação de empresa especializada para a construção de infraestrutura turística tipo plano inclinado, no parque natural. - Reprodução/Costa Rica

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após dar "deserta" uma primeira vez, a licitação que foi reaberta em busca de contratar uma empresa especializada para um "bondinho" no Salto do Sucuriú, no município sul-mato-grossense de Costa Rica, "empacou" mais uma vez e foi prorrogada.

Ainda na última sexta-feira (29 de maio), o município distante aproximadamente 338 quilômetros de Campo Grande anunciou que a sessão de abertura inicialmente marcada para ontem (1° de junho) seria prorrogada para o próximo dia 19, às 07h30 (pelo horário de Mato Grosso do Sul).

Essa concorrência, como bem acompanha o Correio do Estado, investe quase três milhões de reais em busca de trazer um "bondinho" no chamado Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú, que fica distante aproximadamente dois quilômetros do centro de Costa Rica.

Ao todo, estão sendo investidos R$2.905.314,69 em busca da contratação de empresa especializada para a construção de infraestrutura turística tipo plano inclinado, no parque natural.

Entenda

Para o Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú, que pode ser acessado através da rodovia MS-316, rumo ao município de Paraíso das Águas, o município de Costa Rica busca dar um "bondinho" para esse local que é cercado por vegetação nativa e consiste em uma queda d'água de 64 metros de altura, de onde pode-se admirar todo o parque.

Cabe destacar que, ali, há uma série de atrações baseadas em esportes de aventura, como rapel e tirolesas oferecidos pelo Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú, que oferta ainda um acompanhamento com condutores especializados, o que garante proteção tanto aos turistas como para a própria natureza.

Sendo que todas as atividades são asseguradas, no espaço o visitante poderá realizar trilhas autoguiadas, um circuito de arvorismo e até mesmo piscinas abastecidas com água do Rio Sucuriú, perto de onde ficam também quiosques com churrasqueira, piscina de biribol, parquinho infantil, restaurante e mais.

Nesse caso, a dita infraestrutura turística tipo plano inclinado, também chamada de funicular, trata-se de um sistema de transporte sobre trilhos tracionado por cabos, consistindo na maioria das vezes em dois bondes ou cabines interligados para basicamente superar os mais variados obstáculos geográficos como morros e encostas.

Vale lembrar que, há cerca de um mês, em 06 de maio deste ano, o município de Costa Rica divulgou um primeiro resultado para a concorrência em questão que foi declarada "deserta" pela "inexistência de propostas cadastradas no sistema eletrônico no período estabelecido para recebimento".

Ou seja, sem licitantes para participar da licitação, a sessão precisou ser remarcada, com a abertura inicialmente prevista para ontem (1°), o que também não aconteceu, sendo necessária a remarcação para o próximo dia 19.

Assine o Correio do Estado