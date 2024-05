Lotéricos de MS são recebidos por Comissão na Câmara dos Deputados em Brasília

Premiação

Empresa disputou prêmio com 150 organizações

A Energisa Mato Grosso do Sul foi reconhecida como a 3ª melhor empresa para se trabalhar no Centro-Oeste, conforme a premiação do Instituto Great Place To Work (GPTW) divulgada na terça-feira (21). A distribuidora, que está há dez anos no estado, disputou com outras 150 organizações que apresentaram as melhores práticas de gestão de pessoas, visando transformar a cultura empresarial e a vida dos colaboradores.

Participando do ranking pelo sétimo ano consecutivo, a Energisa Mato Grosso do Sul tem sido premiada em todas as edições. "Em 2024, a Energisa completa 10 anos de atuação em Mato Grosso do Sul. O caminho percorrido até aqui demonstra nosso compromisso com os colaboradores, sociedade e preparo para acompanhar o crescimento pujante do nosso estado. Estar perto do time, ouvir o que cada um tem a dizer e colocar em prática nossos valores são segredos para potencializar as ações da empresa", destacou Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa MS.

A pesquisa GPTW realizada em março revelou que 84% dos colaboradores consideram a Energisa um excelente lugar para trabalhar. A pesquisa analisou aspectos como confiança, autonomia, alto desempenho e inovação na percepção dos funcionários.

Investimento nas pessoas

Além de contínuos investimentos no sistema elétrico, a Energisa é referência em ações sociais, culturais, de sustentabilidade e valorização dos profissionais. Anualmente, a empresa realiza cerca de 80 mil horas de treinamentos, abrangendo especializações, reciclagens e cursos funcionais.

Em 2023, a empresa gerou quase 200 empregos diretos e, através de parcerias para formação na comunidade, promoveu diversos empregos indiretos. A Energisa também oferece um dos programas de benefícios mais completos do mercado.