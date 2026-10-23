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Maior bolão de MS fica a 1 número de prêmio milionário da Mega-Sena

Grupo organizado em Campo Grande acertou duas quinas e oito quadras, acumulando R$ 50,3 mil em premiações; organizador relatou nervosismo após resultado e anunciou novas apostas para disputar os R$ 230 milhões

Welyson Lucas

23/10/2026 - 16h43
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Um dos maiores bolões de Mato Grosso do Sul, conhecido como “Vamos Ganhar”, ficou a apenas uma dezena de conquistar o prêmio milionário da Mega-Sena, mas terminou o sorteio da noite de quinta-feira (22) com um resultado expressivo.

Organizado em Campo Grande e com centenas de participantes, o grupo acertou duas quinas e oito quadras, garantindo mais de R$ 50 mil em premiações. Apesar dos acertos, faltou uma dezena para alcançar o prêmio principal, que estava acumulado em mais de R$ 206 milhões.

O resultado provocou uma mistura de comemoração, nervosismo e expectativa entre os participantes.

Responsável pela organização das apostas, Fernando Vieira Dantas compartilhou mensagens relatando a emoção de conferir os bilhetes e perceber que o grupo havia chegado perto de conquistar uma fortuna.

O concurso 3073 da Mega-Sena sorteou as dezenas 04, 13, 23, 28, 41 e 58. Nenhuma aposta no Brasil acertou os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumulasse novamente e chegasse à estimativa de R$ 230 milhões para o próximo sorteio, marcado para sábado (24).

Bolão acertou duas quinas e oito quadras

A premiação conquistada pelo grupo corresponde à soma dos valores pagos nas duas faixas secundárias da Mega-Sena. Cada quina, modalidade em que o apostador acerta cinco das seis dezenas sorteadas, rendeu mais de R$ 23 mil, enquanto cada quadra garantiu cerca de R$ 510.

Com dois prêmios de quina e oito de quadra, o montante alcançou mais de R$ 50 mil, conforme informado pelo organizador aos participantes. 

  • Duas quinas: R$ 46.277,34;

  • Oito quadras: R$ 4.084,40;

  • Premiação total: R$ 50.361,74.

Em uma mensagem de áudio compartilhada no grupo, Fernando relatou que precisou de alguns minutos para se recuperar da emoção provocada pelo resultado.

"Quando eu vi que deu quina, o coração quase pulou pela boca", afirmou o organizador, ao explicar por que demorou para comunicar oficialmente a premiação.

Fernando também descreveu a ansiedade de acompanhar a conferência das apostas e ressaltou que o resultado reforçou o entusiasmo dos integrantes.

"Eu estou nervoso, gente, eu confesso", declarou, enquanto explicava aos participantes os próximos passos da organização.

Embora o grupo não tenha alcançado a sena, o resultado representa uma premiação significativa para a operação coletiva, que reúne recursos de diferentes apostadores para registrar um número elevado de combinações.

Grupo reúne centenas de participantes em MS

O bolão é organizado por Fernando Vieira, que atua há mais de dez anos com apostas coletivas e administra grupos de participantes por meio de aplicativos de mensagens.

Na terça-feira (20), ele informou que o bolão reunia quase 900 apostadores e que o grupo preparava mais de R$ 45 mil em apostas para a Mega-Sena.

O modelo consiste na contribuição financeira dos participantes para a realização de apostas coletivas. Os bilhetes são organizados em diferentes combinações de dezenas, ampliando a quantidade de jogos registrados.

Apesar de permitir a participação em um volume maior de apostas, a estratégia não garante o acerto da sena. As chances dependem da quantidade de combinações distintas efetivamente registradas.

Segundo informações divulgadas anteriormente pelo organizador, os valores arrecadados e os resultados das apostas são apresentados aos participantes em grupos de WhatsApp, acompanhados de demonstrativos para conferência.

No concurso de quinta-feira, a organização compartilhou um relatório com os resultados das apostas, incluindo registros de acertos da quina e da quadra.

Prêmio de R$ 50 mil será usado em novas apostas

A premiação conquistada não deverá representar, neste momento, a distribuição imediata de dinheiro entre os participantes.

Conforme explicou Fernando, as regras informadas ao grupo estabelecem que os valores obtidos em premiações sejam utilizados para financiar novos bolões, mantendo os recursos acumulados para as próximas disputas.

Em sua mensagem, o organizador afirmou que o grupo havia movimentado aproximadamente R$ 58 mil em uma rodada anterior e que os R$ 50 mil conquistados agora deverão servir de base para novas apostas.

A intenção é utilizar esse montante na disputa do próximo prêmio da Mega-Sena, estimado em R$ 230 milhões.

Fernando relatou, entretanto, uma dificuldade operacional: o intervalo entre a conferência dos bilhetes, o recebimento da premiação e o prazo necessário para registrar os jogos seguintes.

Segundo ele, será necessário conversar com o responsável pela lotérica para encontrar uma forma de viabilizar as novas apostas enquanto aguarda o pagamento dos prêmios.

O organizador chegou a mencionar a possibilidade de antecipar recursos próprios para manter o planejamento do grupo.

Apesar da preocupação com os prazos, afirmou que a nova rodada de apostas já estava sendo organizada, mantendo os participantes cadastrados e permitindo novas contribuições.

Apostas de Mato Grosso do Sul também foram premiadas

Além do desempenho do bolão, o concurso 3073 contemplou outras apostas registradas em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o rateio divulgado pela Caixa Econômica Federal, quatro bilhetes registrados no Estado alcançaram a faixa da quina, em Campo Grande, Cassilândia e Corumbá.

Na Capital, uma aposta realizada pela internet recebeu mais de R$ 23 mil. Outro bilhete, registrado na Lotérica Novos Milionários, com sete dezenas marcadas, garantiu duas premiações de quina, totalizando mais de R$ 46 mil.

Em Cassilândia, uma aposta feita na Cassino Loterias conquistou mais de R$ 23 mil. Já em Corumbá, uma aposta de oito dezenas registrada por canais eletrônicos garantiu três premiações de quina, somando mais de R$ 69 mil.

Os quatro bilhetes sul-mato-grossenses somaram cerca de R$ 162 mil em premiações de cinco acertos, sem considerar os valores adicionais eventualmente conquistados na faixa da quadra.

Em todo o Brasil, 203 premiações de quina foram registradas no concurso, enquanto outras 13.143 contemplaram apostas com quatro acertos.

Mega-Sena pode pagar R$ 230 milhões neste sábado

Sem vencedores na faixa principal, a Mega-Sena acumulou e poderá pagar R$ 230 milhões no próximo sorteio, marcado para sábado (24), às 20h, no horário de Mato Grosso do Sul.

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Para os integrantes do bolão organizado por Fernando, a expectativa é utilizar mais de R$ 50 mil conquistados em premiações para financiar novas apostas e tentar alcançar o prêmio milionário.

Os interessados em obter mais informações sobre o bolão Vamos Ganhar e a participação no grupo podem entrar em contato com a organização pelo telefone (67) 98145-9246.

Mistério na Lagoa

Corpo de homem é confundido com capivara em lagoa de Três Lagoas

Comerciantes avistaram o corpo ainda pela manhã, mas acreditaram se tratar de um animal; vítima foi localizada na Lagoa Maior, principal cartão-postal da cidade, e caso será investigado pela polícia.

23/10/2026 17h59

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Corpo de homem foi encontrado boiando nas águas da Lagoa Maior, principal cartão-postal de Três Lagoas, na tarde desta sexta-feira (23).

Corpo de homem foi encontrado boiando nas águas da Lagoa Maior, principal cartão-postal de Três Lagoas, na tarde desta sexta-feira (23). Foto: Reprodução Rádio Caçula.

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Um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando nas águas da Lagoa Maior, principal cartão-postal de Três Lagoas, por volta das 14h30 desta sexta-feira (23). Considerado um dos principais espaços de lazer e convivência do município, o local recebe diariamente moradores que frequentam a região para caminhadas, atividades físicas e momentos de descanso, além de ser um dos pontos turísticos mais visitados por quem passa pela cidade.

Antes da chegada das autoridades, comerciantes da região teriam avistado algo na água ainda durante a manhã, mas inicialmente acreditaram que se tratava de uma capivara.

A suspeita foi descartada somente quando o corpo se aproximou da margem da lagoa, permitindo que moradores percebessem que se tratava de uma pessoa. Diante da descoberta, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência.

O caso também mobilizou equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica. Os policiais militares permaneceram no local para preservar a área enquanto aguardavam os procedimentos necessários à apuração das circunstâncias da morte.

O atendimento, no entanto, foi prejudicado pela forte chuva que atingiu o município durante a tarde. Em razão das condições meteorológicas, os trabalhos precisaram ser interrompidos temporariamente, sendo retomados após a melhora do tempo.

Com a conclusão dos procedimentos no local, uma empresa funerária ficou responsável pelo transporte do corpo.

O corpo apresentava o rosto desfigurado e sinais avançados de deterioração em algumas regiões. Há a suspeita de que parte dos danos tenha sido provocada pela ação de animais aquáticos, como peixes, mas essa possibilidade ainda deverá ser esclarecida pelos exames periciais.

Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido oficialmente confirmada. Também não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da morte ou sobre o que teria provocado o óbito.

O caso será investigado pela Polícia Civil, e os exames periciais deverão auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento da causa da morte.

Imposto de Renda

Receita Federal libera consulta ao lote residual de restituição do IR de outubro

Segundo a Receita Federal, o lote abrange 184.442 restituições, que somam R$ 531.601.793,51

23/10/2026 17h40

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Divulgação

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Contribuintes já podem consultar o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a outubro de 2026. O lote contempla declarações deste ano enviadas fora do prazo, com pendências posteriormente solucionadas, além de restituições residuais de anos anteriores.

Segundo a Receita Federal, o lote abrange 184.442 restituições, que somam R$ 531.601.793,51. Desse total, R$ 293.431.549,64 serão destinados a contribuintes com prioridade legal: idosos com mais de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou com moléstia grave, além de contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

O pagamento é feito exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte, informada na declaração do Imposto de Renda. Para consultar se está incluído no lote, o contribuinte deve acessar www.gov.br/receitafederal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar minha restituição”.

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