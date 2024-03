Maior chance de chuva deste domingo (17) não freia onda de calor em MS

Se comparado com dias anteriores, este domingo (17) aparece com maior probabilidade de chuva, o que não deve frear as altas temperaturas trazidas pela onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul, e deve durar pelo menos mais dois meses, segundo a previsão meteorológica.

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de hoje (17), mostram termômetros que variam entre 24 e 34 °C na Capital. Dourados tem a previsão de um dia ainda mais quente, com as temperaturas oscilando entre 25 e 37 °C.

Ainda, mais ao leste de Mato Grosso do Sul, o município de Iguatemi indica um domingo em que os termômetros atingem máxima de 36 °C, enquanto, para o lado da fronteira paraguaia, Ponta Porã tem temperaturas que devem variar entre 24 e 34°C.

Confira abaixo a previsão para este domingo em Mato Grosso do Sul:

Calor acima da média

Vale lembrar que, ainda na sexta-feira (15) os campo-grandenses tiveram um alívio momentâneo do calor extremo causado pelas altas temperaturas, que batiam 35,6 °C assim que o tempo começou a fechar na Capital.

Porém, entre o período que se estende até o mês de maio, as condições do clima tendem a dar sequência aos dias quentes e secos, semelhante ao registrado em fevereiro, quando 34 dos 79 municípios registraram chuvas abaixo da média.

Essa tendência entre março, abril e maio deve ter exceção para as regiões mais ao sul e, cabe ressaltar que, passado esse trimestre específico, até meados de junho o fenômeno El Niño perde influência e dá lugar à La Niña.

Há cerca de nove meses o El Niño passou a mostrar suas características, influenciando o tempo e o clima, mas já mostra um enfraquecimento, conforme boletins do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) deste mês de março, saltando da intensidade "moderada" para "fraca".

Importante esclarecer que, o La Niña se caracteriza por um resfriamento da água superficial do Oceano Pacífico Equatorial, aliado às mudanças na circulação atmosférica tropical, que afeta tanto o padrão dos ventos, quanto à pressão e a precipitação.

Ou seja, para o trimestre entre junho, julho e agosto, como indica relatório da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), deve haver uma menor ocorrência de chuvas principalmente na região Sul do País, com o norte sendo mais chuvoso.

Nesse sentido de onda de calor em Mato Grosso do Sul, a própria Secretaria de Estado de Educação (SED), frisou orientações que reforçam o bem-estar dos estudantes da Rede, principalmente a suspensão de exercícios físicos e exposição ao sol entre 10h e 16h.

Além disso, as orientações estabelecem:

Ajuste de atividades físicas para não exigirem muito movimento e gerem desidratação;

Pedido aos professores e alunos levarem garrafas de água e a não proibição do reabastecimento, caso haja necessidade de reposição.

Oferecimento de refeições mais leves, com preferência a alimentos naturais e com bastante água na composição;

Encaminhamento de aluno ou servidor para um local com boa ventilação caso passe mal devido ao calor. Se necessário, a instituição poderá entrar em contato com pais ou responsáveis do aluno para acompanhamento até a unidade de saúde mais próxima.

