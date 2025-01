"Maior criminoso" por furtos de motocicletas é preso em Campo Grande

“Apesar da abertura de cursos de Medicina em cidades do interior dos estados, enquanto não houver programas de residência médica nesses locais não conseguiremos fixar os profissionais, já que após a graduação, eles procuram por qualificação e especialização. Então, esperamos que o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade do CPTL seja o primeiro de outros tantos que teremos em nosso Câmpus”, afirma o professor.

O coordenador do curso de Medicina do CPTL, Vinícius Neves, explica que o curso atende à demandas do Ministério da Saúde para a formação médica e do município, que precisa de profissionais qualificados.

Os médicos poderão atuar no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, no Hospital Regional da Costa Leste ou na Prefeitura de Três Lagoas, que será responsável por oferecer a maior parte dos cenários de prática e financiar as bolsas dos residentes.

O Câmpus de Três Lagoas (CPTL), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), foi credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação para oferecer seu primeiro programa de residência médica, na área de Medicina de Família e Comunidade.

