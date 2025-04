Criança morre após carro em que estava com a família, bater em caminhão na BR-267

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma criança morreu após o carro em que estava com a família, bater de frente com um caminhão prancha.

Segundo informações do portal Alvorada Informa, o acidente aconteceu no km 189 da BR-267, na região de Nova Alvorada do Sul. Com o impacto, a vítima foi arremessada para fora do veículo.

A família que viajava em um carro do modelo Celta, havia pernoitado no Distrito de Pana, devido a problemas mecânicos no carro.



Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas a mãe da criança, que foi atendida ainda às margens da rodovia e aguarda transferência para o hospital.



As demais vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Francisca Ortega com ferimentos graves. O trânsito na BR-267 foi liberado, mas segue com lentidão nos dois sentidos.

A PRF continua no local. Equipes da Polícia Civil e a perícia foram acionadas para apurar as causas do acidente.