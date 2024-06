Mandante da chacina com 8 mortes no Ceará é preso em MS

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na tarde desta quinta-feira (27), na BR-163, em Jaraguari, um homem de 41 anos apontado como mandante da chacina que resultou na morte de oito pessoas na cidade cearense de Viçosa.

O crime, em uma praça pública, aconteceu em 20 de junho. Sete pessoas morreram na hora e outra morreu no hospital, dias depois, em consequência dos tiros sofridos. Uma sobrevivente segue internada em estado grave.

Conforme informações da PRF, a prisão foi em decorrência de um trabalho conjunto com a FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) do Ceará. Os policiais rodoviários receberam informações sobre as características do carro em que ele estava, um Honda/Fit, e passaram a vigiar a rodovia.

Na abordagem, os agentes descobriram que um dos quatro ocupantes do veículo estava com documento falso, mas, já cientes das informações do suspeito, os policiais questionaram e ele admitiu a falsidade e acabou confirmando a real identidade. O suspeito disse que estaria viajando para Corumbá, de onde possivelmente fugiria para a Bolívia.

Familiares do criminoso foram liberados, pois alegaram desconhecer sua real identidade

O motorista do Honda disse ser cunhado do preso e que o conhecia pelo nome da documentação falsa. A passageira, esposa do preso, também disse que não conhecia o nome verdadeiro do homem e não sabia sobre seus antecedentes criminais.Com eles também viajava um filho do casal. A esposa, o filho e o cunhado do criminoso foram liberados

Conforme informações divulgadas pela imprensa cearense, o verdadeiro nome do mandante da chacina é Alberto José dos Santos Silva. Ele possui passagens por tráfico de drogas, roubo, furto de veículo e posse e porte ilegal de arma de fogo. No veículo foram localizados R$ 6 mil em espécie.

Outro preso

Também nesta quinta-feira, as autoridades capturaram outro suspeito de envolvimento direto na chacina. É um homem de 27 anos com passagens por tráfico e associação para o tráfico, roubo, receptação, associação criminosa, crime ambiental e resistência.

Ele foi preso por policiais civis cearenses, na cidade de Castanhal, no Pará, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Com ele foi apreendido um automóvel, do modelo Hilux, que teria sido utilizado na ação criminosa.

Com as duas prisões, subiu para três o número de envolvidos presos. No último dia 20, um homem, de 51 anos, havia sido capturado na cidade de Parnaíba, no Piauí. Ele foi autuado em flagrante pelo crime.



O CRIME

As oito vítimas foram rendidas por suspeitos que chegaram armados em dois veículos. Os suspeitos renderam o grupo em uma grade e começaram a atirar praticamente à queima-roupa. O crime foi na praça Clóvis Beviláquia, no centro da cidade, durante a madrugada, quando o grupo fazia uma espécie de comemoração no local.

Os mortos eram três mulheres, de 16, 23 e 25 anos, e quatro homens, de 18, 21, 24 e 26 anos. A mulher de 23 anos possuía passagens por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo, e estava com tornozeleira eletrônica. Já o homem de 24 anos possuía passagens por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Viçosa fica na região norte do Ceará, na divisa com o Piauí e a suspeita é de que a motivação da chacina seja desentendimento por conta do tráfico de drogas.