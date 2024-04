Mato Grosso do Sul investe R$ 9,4 milhões na instalação de iluminação em rodovias estaduais

O governo por meio do programa "MS Energia Limpa" está levando energia renovável para os espaços públicos de Mato Grosso do Sul - Fotos: Chico Ribeiro

Com investimento de R$ 9,4 milhões, o governo de Mato Grosso do Sul, visando segurança na rotatória das rodovias estaduais, vai instalar 994 postes e 1.185 luminárias, em 49 rotatórias em cerca de 27 municípios.

A empresa contratada Souzafranco Construções Ltda para a instalação das lâmpadas teve o nome divulgado na publicação do Diário Oficial do Estado, na sexta-feira (5).

As rotatórias selecionadas para receber a iluminação do tipo LED solar (100w) estão localizadas nos municípios de Amambai, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Figueirão, Inocência, Japorã, Jateí, Maracaju, Naviraí, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Rio negro, Sete Quedas, Sidrolândia e Três Lagoas.

Segundo o superintendente, Edmir Bosso, uma das vantagens das lâmpadas é a vida útil de até 50 mil horas. "E duração de até três dias em tempos nublados. Acendem automaticamente ao escurecer e apagam ao amanhecer, proporcionando segurança e economia”.

Outro passo importante, destacou o secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo considerado pelo governo do Estado, está no investimento da energia limpa e renovável, que não onera os cofres públicos.

“Esse é um grande investimento de Mato Grosso para trazer segurança e conforto para as pessoas que trafegam pelas nossas rodovias. A energia fotovoltaica é algo moderno, não gera custos e traz economia ao Estado”, afirma Helio Peluffo.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul, estima que o investimento na tecnologia com lâmpadas LED solar, irão gerar economia de mais de meio milhão de reais ao Estado por se tratar de um sistema que não gera despesas com energia, manutenção e reduz a incidência de furtos de cabos e equipamentos.

Energia Limpa

O governo por meio do programa "MS Energia Limpa" está levando energia renovável para os espaços públicos de Mato Grosso do Sul.

Serão investimentos no montante de R$ 14,2 milhões, em novos sistemas que funcionam a partir da captação de energia solar, que já foram aplicados em outros municípios e agora irão contemplar as rotatórias, como também foram instaladas em rodovias estaduais e o próximo passo é estender para ciclovias e pontes.

Para a MS-247 em Rio verde, acesso turístico a vários balneários, foram investidos R$ 3,1 milhões que garantiram a iluminação de 6 quilômetros da ciclovia. Foram instalados 411 postes, o respectivo número de luminárias LED solar (100w), enquanto a MS-184 foram mais R$ 320 para a iluminação na ponte sobre o Rio Miranda, em Corumbá.

Outros investimentos

Em 2023:

Iluminação de LED solar no estacionamento do Hospital Regional de Dourados;

MS-156 que liga Dourados a Itaporã, na ponte rodoferroviária que liga os municípios de Aparecida do Taboado (MS) e Rubinéia (SP);

Ciclovia da MS-473, em Taquarussu;

Rotatórias em Rio Negro e Anaurilândia;

Estacionamentos das 16 regionais da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em todo o Estado;

