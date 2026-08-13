Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

Médico é um dos presos em operação contra exames falsos em MS

Polícia Científica confirmou a prisão de profissional na ação do Gaeco contra contra fraudes em licitação e pagamentos feitos sem execução de serviços médicos no interior

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

13/08/2026 - 13h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Como confirmado no fim da manhã de hoje (13) pela Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, um dos alvos da Operação Auditus seria o médico legista Robson Roosvelt Ferreira Aguilar, que até então estava lotado em Jardim, município distante aproximadamente 236 quilômetros da Capital. 

Preso nesta quinta-feira (13) no âmbito da Operação Auditus, Robson foi afastado de suas funções. Conforme a instituição, a prisão não está ligada com as atividades que o médico desenvolveria até então junto à Polícia Científica. 

Ainda assim, o órgão frisa que um chamado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado junto à Corregedoria da Polícia Civil, à qual ele está vinculado, para apurar os fatos relacionados a Robson, servindo para acompanhar ainda os próximos desdobramentos das medidas adotadas através do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc). 

"A Polícia Científica ressalta que não compactua com qualquer forma de desvio de conduta, irregularidade ou transgressão disciplinar e que eventuais atos individuais que contrariem a legislação, os princípios da administração pública e os deveres funcionais serão apurados com rigor", cita a Polícia Científica em nota. 

Entenda

Foi deflagrada hoje (13) pelo Ministério Público do Estado (MPMS), através de seus grupos Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), junto da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nioaque, a chamada Operação "Auditus" contra falsos exames no interior do Estado. 

Sendo que "Auditus" trata-se de um termo latim que faz referência à "audição", a Operação foi batizada dessa forma em menção aos exames auditivos que eram apenas simulados como um dos meios para desvio do dinheiro. 

Foi constatado posteriormente, porém, que diversos outros exames e serviços médicos fraudados também foram englobados no esquema criminoso para terem seus valores sistematicamente desviados. 

Ao todo foram cumpridos na manhã de hoje (13) um total de 17 mandados, sendo cinco de prisão preventiva e outros 12 de busca e apreensão, nos seguintes municípios: 

  • Bela Vista 
  • Bonito, 
  • Guia Lopes da Laguna,
  • Jardim e
  • Nioaque. 

Toda essa investigação pelo Gecoc, em apoio à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nioaque, teve início com a apuração de fraudes que ocorriam em licitações executadas pela Prefeitura de Nioaque.

Esses certames miraram a contratação de empresa para prestação de serviços de especialidades médicas: como consultas, realização de exames e procedimentos médicos, como bem aponta o MPMS em nota. 

Em 1° de julho de 2025 foi realizada a primeira fase da Operação "Auditus", quando dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em: Nioaque, Bonito e Jardim. À época, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul havia constatado que o potencial dano dos contratos suspeitos já era estimado em mais de R$3 milhões em um esquema entre 2019 e 2024. 

Feita análise das apreensões da primeira fase, somadas à diligências posteriores, os agentes puderam reunir elementos que comprovaram a "existência de um esquema criminoso estruturado", como descreve o Ministério Público. 

Em balanço sobre os reflexos das práticas criminosas, nota-se um aumento de mais de mil por cento (1.713%) no gasto com tais serviços médicos, no recorte feito pelo MPMS entre 2022 e 2025. 

"Ao passo que o total de 83% (oitenta e três por cento) dos exames e consultas pagos pelo Município foram simulados pelo grupo criminoso, composto por agentes públicos e privados, mediante a falsificação de documentos", complementa o Ministério Público em nota.

Além disso, a estimativa dos prejuízos aos cofres públicos somente em Nioaque já ultrapassa os quatro milhões de reais. Elementos coletados indicam inclusive a atuação na expansão do esquema criminoso para demais municípios, o que o Ministério classifica como continuidade e agravamento dessas atividades ilícitas.

Com a prisão do médico legista, a Polícia Científica faz questão de reafirmar seu compromisso com a legalidade, ética, transparência e integridade na atuação dos profissionais que são encarregados das atividades periciais oficiais no Mato Grosso do Sul. 

"A Polícia Científica também manifesta seu respeito e sua disposição em colaborar com os órgãos de controle e investigação competentes, dentro de suas atribuições legais", conclui. 

Abaixo, você confere na íntegra a nota divulgada pela Polícia Científica do MS: 

"A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul informa que o médico legista Robson Roosevelt Ferreira Aguilar, lotado em Jardim, foi afastado de suas funções em razão dos fatos que são objeto da Operação Auditus, deflagrada nesta quinta-feira (13) pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

A instituição informa ainda que  a prisão não tem qualquer relação com as atividades desenvolvidas pelo médico no âmbito da Polícia Científica e que a Corregedoria da Polícia Civil, à qual ele está vinculado, já instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar, no âmbito administrativo, os fatos relacionados ao servidor, bem como acompanha o desdobramento das medidas adotadas pelo Gecoc.

A Polícia Científica ressalta que não compactua com qualquer forma de desvio de conduta, irregularidade ou transgressão disciplinar e que eventuais atos individuais que contrariem a legislação, os princípios da administração pública e os deveres funcionais serão apurados com rigor.

A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade, a ética, a transparência e a integridade na atuação dos profissionais responsáveis pela atividade pericial oficial no Estado. A Polícia Científica também manifesta seu respeito e sua disposição em colaborar com os órgãos de controle e investigação competentes, dentro de suas atribuições legais".

Assine o Correio do Estado

celulose

Imasul atrela plantas aquáticas do Mimoso a esgoto de megafábrica

Acima do ponto de despejo dos rejeitos são 90 miligramas de fósforo por litro de água. Depois, até 3.037. E é deste fósforo que as plantas aquáticas se alimentam

13/08/2026 12h45

Compartilhar
Dados do relatório mostrando o excesso de plantas foi feito com base em coletas feitas em agosto de 2025, mas situação persiste

Dados do relatório mostrando o excesso de plantas foi feito com base em coletas feitas em agosto de 2025, mas situação persiste

Continue Lendo...

Relatório do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) entregue na semana passada à Câmara de Vereadores de Ribas do Rio Pardo, que desde maio do ano passado exigia explicações, confirma que proliferação desenfreada de plantas aquáticas no lago da hidrelétrica do Mimoso, em Ribas do Rio Pardo, é resultado do excesso de fósforo despejado pela fábrica de celulose da Suzano instalada próximo à área urbana daquele município, a pouco mais de 100 quilômetros de Campo Grande.

Os dados foram coletados por técnicos do Imasul em agosto do ano passado, mas o problema da proliferação das plantas aquáticas persiste e por conta disso a Elera Renováveis, responsável pela administração da hidrelétrica, foi obrigada a verter água extra em pleno período de estiagem, em meados de julho deste ano.

Embora os técnicos do Imasul tenham investigado e apontado vários possíveis causadores da poluição, o relatório deixa claro que as plantas crescem por conta do excesso de fósforo nas águas do Rio Pardo, que é represado cerca de 40 quilômetros abaixo do local onde a fábrica de celulose despeja os dejetos.

Os técnicos coletaram água em dez locais. Nos quatro pontos acima do local do despejo do esgodo da fábrica de celulose, foram constatadas 90 miligramas de fósforo por litro de água. Depois disso, a quantidade variou entre 1.281 e 3.037  miligramas por litro. Isso, segundo o mesmo relatório, é 30 vezes acima do aceitável.

Este mesmo relatório também explica que existem seis tipos de classificação para medição da qualidade da água de um rio.  Antes de receber o esgoto da fábrica, a água do Rio Pardo é classificada como “mesotrófica”. Isso significa que está com alguns poluentes, mas em níveis aceitáveis.

Depois de receber os rejeitos da celulose, o rio passa a ser classificado como “hipereutrófico”, o pior dos seis níveis possíveis. Neste nível, a água passa a ser imprópria até para o consumo de bovinos, aponta o relatório.

Em nenhum momento o relatório diz explicitamente que a proliferação das plantas está sendo provocada pelos efluentes da fábrica de celulose. Porém, deixa claro que elas se desenvolvem por conta do excesso de fósforo. E este poluente, deixa claro o levantamento, aparece em grande volume somente depois do ponto de despejo dos rejeitos da fábrica.

Diariamente, segundo o relatório do Imasul entregue à Câmara de Vereadores, são despejados 206 milhões de litros de rejeitos da fábrica. Isso equivale praticamente a todo o volume de esgoto captado em toda a área urbana de Campo Grande.

O lago da usina de Mimoso tem 1,5 mil hectares e existe desde 1971. Historicamente ele foi utilizado para competições de jet ski e pescarias pelos proprietários de centenas de ranchos e fazendas existentes ao longo dos cerca de 40 quilômetros pelos quais se estende. Agora, por conta das plantas, todas as atividades tiveram de ser suspensas.

O problema da proliferação das plantas surgiu nos primeiros meses do ano passado, cerca de sete meses depois da ativação da fábrica da Suzano, que recebeu investimentos de R$ 21 bilhões e que produz 2,55 milhões de toneladas de celulose por ano.

No relatório do Imasul (veja íntegra no link) os técnicos detectaram que durante três meses a fábrica liberou esgoto com poluentes acima do permitido. Isso, porém, teria ocorrido há quase dois anos, diz a empresa. Por conta dessa irregularidade, a Suzano chegou a ser multada em meio milhão de reais. Depois disso, porém, a garante que está seguindo o que determina a legislação. 

NOTA DA SUZANO

Em nota, “a Suzano reafirma seu compromisso com a gestão ambiental responsável, o monitoramento contínuo de suas operações e a preservação dos recursos hídricos, conduzindo suas atividades em estrita observância à legislação ambiental e às condições estabelecidas em suas licenças ambientais.

A operação da unidade é conduzida em conformidade com os parâmetros e limites estabelecidos em seu licenciamento ambiental. A empresa realiza monitoramento contínuo de seus processos e mantém diálogo permanente com os órgãos competentes.

Importante esclarecer que, mesmo no intervalo de três meses citado no relatório, ocorrido há 2 anos durante a fase inicial de operação da unidade, a carga orgânica lançada no Rio Pardo permaneceu abaixo do limite autorizado pelo órgão ambiental, uma vez que o volume de efluente lançado foi significativamente inferior ao limite de vazão autorizado.

Especialmente quanto ao relatório mencionado, a empresa apresentou todos os esclarecimentos técnicos solicitados pelo IMASUL, permanecendo à disposição para colaborar com as avaliações conduzidas pelo órgão.

Importante destacar, ainda, que o próprio relatório reconhece que as condições observadas no reservatório decorrem de múltiplos fatores presentes na bacia hidrográfica, razão pela qual sua avaliação deve considerar o conjunto de elementos técnicos envolvidos.  A empresa reitera seu compromisso com a transparência, a cooperação institucional e a adoção das melhores práticas de gestão ambiental.”

PANTANAL ENERGÉTICA

Nesta quinta-feira o Correio do Estado procurou a Elera Renováveis em busca de informações sobre o percentual do lago que está tomado pela vegetação, mas até a publicação da reportagem não havia obtido retorno.

A legislação permite que até 25% do espelho d`água fique encoberto e a última vez que a concessionária informou a liberação de água extra para despachar o excesso de plantas foi em 17 de julho, já no período de estiagem,  quando normalmente a usina libera somente a água utilizada para gerar energia. Naquela data, 18% do lago estava encoberto pela vegetação que se alimenta da poluição existente na água.

A usina tem capacidade para 29 megawats e por conta do excesso de plantas, até mesmo a produção de energia está sendo prejudicada, já que as plantas provocam entupimento das turbinas e exigem seguidas desativações para que seja feita a limpeza dos equipamentos.

CÂMARA

Vereadores de Ribas do Rio Pardo haviam cobrado explicações do Imasul em maio do ano passado. Mas, como não recebiam resposta, em outubro do ano passado pediram socorro ao Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, que até agora também não se manifestou oficialmente sobre o problema.

Esta resposta do Imasul foi entregue aos vereadores somente na semana passada, quase um ano depois da coleta de dados nos dez diferentes locais ao longo do Rio Pardo e de seus afluentes. 

MORTE

Polícia de MS mata quatro em menos de 24 horas

Ocorrências foram registradas entre quarta-feira (12) e a manhã desta quinta-feira (13), em Dourados, Ivinhema e Maracaju

13/08/2026 12h28

Compartilhar
Quatro pessoas morreram em confrontos registrados em Dourados, Ivinhema e Maracaju em menos de 24 horas

Quatro pessoas morreram em confrontos registrados em Dourados, Ivinhema e Maracaju em menos de 24 horas Divulgação/ Dourados News

Continue Lendo...

Quatro pessoas morreram em confrontos com forças de segurança em menos de 24 horas em Mato Grosso do Sul. As ocorrências foram registradas entre a tarde de quarta-feira (12) e a manhã desta quinta-feira (13), nos municípios de Dourados, Ivinhema e Maracaju.

As mortes ocorreram em três ações distintas envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil. Em todos os casos, conforme as versões divulgadas pelas forças de segurança, os suspeitos teriam reagido às abordagens utilizando armas de fogo.

O caso mais recente ocorreu por volta das 6h30 desta quinta-feira, no Bairro Alto Maracaju, em Maracaju. Frank R. de O. Pereira morreu durante uma ação da Polícia Civil, que cumpria mandados de busca, apreensão e prisão no município.

Segundo informações divulgadas pelo Maracaju Speed, Frank era apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Durante o cumprimento de uma ordem judicial em uma residência, ele teria recebido os policiais a tiros.

Os agentes reagiram e o homem foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Maracaju, mas não resistiu aos ferimentos.

A ação integra uma operação iniciada na terça-feira para combater o tráfico de drogas e a atuação de facções criminosas na região. Até a manhã desta quinta-feira, sete pessoas haviam sido presas e diversos mandados judiciais cumpridos, conforme balanço parcial divulgado pelo site.

Já na noite de quarta-feira,  Gyovana Freitas Guarienti, de 27 anos, e Jhonatan Mariano Souza dos Santos, de 25, morreram durante confronto com policiais militares no km 101 da BR-376, em Ivinhema.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal da Nova, equipes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar prestavam apoio aos policiais da 2ª Companhia da PM após receberem denúncia anônima de que duas pessoas estariam seguindo de Dourados para Ivinhema em uma motocicleta Honda CG Titan.

A denúncia apontava que os dois estariam armados, transportando drogas e teriam como objetivo disputar pontos de venda de entorpecentes e atacar integrantes de um grupo rival.

Durante patrulhamento na rodovia, os policiais localizaram a motocicleta. Segundo a versão da Polícia Militar, na tentativa de abordagem os dois ocupantes desceram do veículo e apontaram armas em direção às equipes.

Os policiais reagiram e atingiram os dois. Gyovana e Jhonatan foram socorridos pela própria equipe policial e encaminhados ao Hospital Municipal de Ivinhema, onde morreram durante o atendimento.

As armas foram apreendidas e a área do confronto foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pela investigação e perícia.

Horas antes, na tarde de quarta-feira, Gabriel Siqueira Gondim, de 27 anos, conhecido como “Bibi”, morreu após confronto com policiais militares do Getam (Grupo Especializado Tático de Motos), em Dourados.

A ocorrência foi registrada na Rua Silidônio Verão, na região do Parque dos Coqueiros, próximo à Escola Municipal Neil Fioravanti.

Conforme informações policiais divulgadas pelo Dourados News, Gabriel estava em frente a uma residência quando foi abordado pela equipe. Ainda segundo a versão policial, ele reagiu à abordagem utilizando um revólver calibre .38 e acabou atingido por disparo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou Gabriel ao Hospital da Vida, mas ele não resistiu.

Gabriel tinha antecedentes por tráfico de drogas e furto. Em 2019, havia sido preso por tráfico durante uma operação do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Em fevereiro deste ano, voltou a ser preso, desta vez suspeito de furtar uma mercearia em Dourados.

A Perícia Técnica esteve no local e as circunstâncias da ocorrência são investigadas. 

105 mortes

Os quatro casos ocorrem em um ano que já registra mais de uma centena de mortes decorrentes de intervenções de agentes do Estado em Mato Grosso do Sul.

Conforme dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Estado contabiliza 105 vítimas em 2026.

O painel estatístico da Sejusp mostra que, até julho, os registros vinham aumentando ao longo do ano. Foram 11 vítimas em janeiro, seis em fevereiro, nove em março, 14 em abril, 16 em maio, 16 em junho e 22 em julho. Em agosto, o painel apresenta 11 registros.

A soma dos dados mensais disponíveis no sistema chega às 105 mortes contabilizadas no ano.

Assine o Correio do Estad

   

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2962, quarta-feira (12/08)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2962, quarta-feira (12/08)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7090, quarta-feira (12/08)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7090, quarta-feira (12/08)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3760, de quarta-feira (12/08)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3760, de quarta-feira (12/08)

4

Veículo é autuado 51 vezes por excesso de velocidade em apenas 12 dias em Campo Grande
Pé no Acelerador

/ 1 dia

Veículo é autuado 51 vezes por excesso de velocidade em apenas 12 dias em Campo Grande

5

Resultado da Loteria Federal 6091-7 de hoje, quarta-feira (12/08)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 6091-7 de hoje, quarta-feira (12/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 2 dias

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Direito previdenciário

/ 31/07/2026

A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo