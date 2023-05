Menor número de homicídios em cinco anos revela clima de "calmaria" na fronteira

LESA PÁTRIA

Proprietário de loja de materiais de construção foi alvo da décima primeira fase da operação em busca dos financiadores dos protesto do dia 8 de janeiro

Na mira dos investigadores desde janeiro, o proprietário de uma loja de materiais de construção de Maracaju, Adoilto Fernandes Coronel, foi alvo da operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (11) na operação contra financiadores dos protestos do dia 8 de janeiro em Brasília. Embora a PF não tenha informado oficialmente, na casa dele foram apreendidas cinco armas e centenas de munições.

Agentes da Polícia Federal chegaram cedo ao imóvel, no bairro Porto Belo, e horas depois saíram com malotes de material apreendido na residência. Conforme informações não oficiais, dois veículos do empresário bolsonarista também teriam sido apreendidos.

A Polícia Federal divulgou imagens de três armas longas, entre elas um fuzil, e de dois revólveres apreendidos em Mato Grosso do Sul, mas não informou o local da descoberta. Também não informou se o arsenal tem registro ou não.

Adailton já foi denunciado pela AGU (Advocacia-Geral da União) pelo financiamento dos atos antidemocráticos e, inclusive, teve bens bloqueados. Ele teria financiado dois ônibus para levar pessoas até Brasília.

Adoilto Coronel, de Maracaju, nega que tenha financiado as manifestações de janeiro em Brasília

À época, chegou a imitir uma nota negando participação nos atos e garantindo que não estava em Brasília no dia 8 de janeiro. “Esclareço que não participei e tampouco financiei o acontecido em Brasília no dia 08/01 e que, por ocasião do contraditório e do devido processo legal, caso seja instaurado qualquer investigação ou ação, tudo será devidamente comprovado e esclarecido”, afirmou.

Nesta quinta-feira, a PF cumpriu 22 mandados de busca determinados pelo ministro Alexandre de Moraes nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Paraná, onde reside a maior parte dos alvos da décima primeira fase da Lesa Pátria.

Além dos mandados de busca, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de até R$ 40 milhões para serem destinados ao pagamento dos prejuízos causados na invasão do STF, do Planalto e do Congresso.

ALVOS EM MS

E, por causa do quebra-quebra, pelo menos dez moradores de MS já viram réus no Supremo Tribunal Federal (STF). Os últimos cinco nomes do Estado apareceram numa lista com mais 200 nomes no dia 2 de maio.

Entre eles estão Alcebíades Ferreira da Silva e Alexandre Henrique Kessler, ambos estão em liberdade utilizando tornozeleira eletrônica como medida cautelar. Já Ilson César Almeida de Oliveira, Ivair Tiago de Almeida e João Batista Benevides da Rocha seguem presos desde o ocorrido no Centro de Detenção Provisória II, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Os acusados fazem parte do inquérito 4921, que, segundo o STF, investiga os autores intelectuais e pessoas que instigaram os atos. A acusação é de incitação ao crime (artigo 286, parágrafo único) e associação criminosa (artigo 288), ambos do Código Penal.

Na sequência serão abertas ações penais com nova coleta de provas, tomada de depoimentos de testemunhas e interrogatório dos réus. Não há prazo para a conclusão dos julgamentos.

Os réus vão responder por crimes de associação criminosa armada; abolição violenta de Estado Democrático de Direito; Golpe de Estado; Dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

Outros investigados

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a primeira fase do julgamento já havia tornado réus outras cinco pessoas: Diego Eduardo de Assis Medina, Djalma Salvino dos Reis, Eric Prates Kobayashi, Fábio Jatchuk Bullmann e Fabrício de Moura Gomes.

Djalma Salvino dos Reis foi enquadrado no inquérito 4921, sendo acusado de incitação ao crime. Já os outros quatro envolvidos - Diego Eduardo de Assis Medina, Eric Prates Kobayashi, Fábio Jatchuk Bullmann e Fabrício de Moura Gomes - serão julgados como executores dos crimes, no inquérito 4922.

8 de janeiro

A data, 8 de janeiro de 2023, ficou marcada por uma série de vandalismos e depredações ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF em Brasília por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Cerca de 4 mil bolsonaristas saíram do Quartel-General do Exército e marcharam em direção à Praça dos Três Poderes, entrando em conflito com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na Esplanada dos Ministérios.

Logo após os eventos, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha exonerou o secretário de segurança pública e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que estava em Orlando no dia das invasões.

Posteriormente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibaneis pelo prazo inicial de 90 dias, decisão revogada em 15 de março.

Nos dias anteriores às invasões, o governo já havia sido avisado sobre a possibilidade de ataques aos prédios públicos. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e o Ministério da Justiça foram informados sobre a organização de caravanas para Brasília, com um aumento no número de fretamentos de ônibus.

Entre os muitos participantes dos atos já identificados estão servidores públicos, políticos, militares, religiosos, influenciadores digitais e outros.



