Mesmo com pleno emprego, metade da população de MS se diz pobre

Autoridades de Mato Grosso do Sul fazem questão de destacar que o Estado tem a terceira menor taxa de desocupação do Brasil, com apenas 3,8% da população economicamente ativa, o que significa pleno emprego. Mesmo assim, 1,4 milhão de pessoas estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), conforme dados relativos a novembro divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Governo Federal.

Números do IBGE relativos ao último censo divulgados em meados no ano passado mostram que o Estado tinha 2.757.013 habitantes. Então, se 1,4 milhão de pessoas estão inscritas no Cadastro Único, significa que mais da metade dos moradores dizem estar vivemdo em situação de pobreza ou baixa renda, o que está acima da média nacional.

Os mesmos dados do censo divulgado no ano passado também mostram que a população brasileira era de 203 milhões. Desse total, o número de inscritos no Cadastro Único atualmente é de 95,3 milhões de pessoas, o que significa menos da metade dos brasileiros. Em MS, a taxa de desocupação é de 3,8%. No país, está acima de 6%.

Em Mato Grosso do Sul, são 604,65 mil famílias inscritas no programa, criado para cadastrar famílias que vivem com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Mas, famílias com renda acima desse valor também podem ser cadastradas para participar de programas ou serviços específicos.

Ele foi criado pelo Governo Federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras. Quem se inscreve e mantém os dados atualizados pode tentar participar de vários programas sociais e qualquer família de baixa renda pode se inscrever.

O cadastro é feito pessoalmente, num posto de atendimento na cidade onde a família mora. Mas, o fato de estar inscrito não necessariamente significa que alguém da família esteja recebendo algum repasse federal.

O principal programa de atendimento aos carentes é o Bolsa Família, que em novembro atendeu 204,98 mil famílias em Mato Grosso do Sul, com recebimento, em média, de R$ 685,50 por família. No ano, segundo o Governo Federal, foram injetados R$ 1,72 bilhão na economia local por meio deste programa.

Logo em seguida aparece o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que beneficia 114,15 mil pessoas (dados relativos a outubro) com um salário mínimo mensal. São 55,73 mil pessoas com deficiência e 58,42 mil idosos. De janeiro a outubro foram repassados R$ 1,51 bilhão aos beneficiários do Estado.

Conforme os dados divulgados nesta sexta-feira, Mato Grosso do Sul tem 684,94 mil postos de emprego formal, computando pessoas com carteira assinada ou com atuantes no serviço público. Além disso, existem em torno de 320 mil aposentados.

Mas, como os rendimentos são baixos, tanto ativos quanto inativos têm renda familiar percapita abaixo de meio salário mínimo e por isso estão incluídos na chamada faixa da linha de pobreza.