Mesmo com queda de temperaturas, frio é menor do que o esperado em Campo Grande

Mesmo com a queda das temperaturas, e projeções de 12ºC para o feriado de Tiradentes nesta sexta-feira (21), os termômetros atingiram mínimas de 15ºC em Campo Grande.

Diferentemente da capital, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destacou ao Correio do Estado que os municípios de Rio Brilhante e Amambai registraram 8ºC neste feriado, as menores temperaturas do ano em Mato Grosso do Sul.

“Apesar da massa de ar frio presente no Estado, as condições se afastam já no início da próxima semana. Com o distanciamento das condições amenas, o clima frio ainda estará presente no final de semana”, destacou o meteorologista Cleber Souza. De acordo com Souza, para além das cidades citadas, os termômetros marcaram 10ºC em Ponta Porã e em Maracaju neste feriado.

“A massa de polar, ainda presente em Mato Grosso do Sul, se afasta rumo ao oceano. Mesmo assim, a sensação no início das manhãs se mantém pelo menos até o início da próxima semana, com ventos gelados bastante característicos dessas condições”, frisou.

Sobre possibilidades de estiagem e períodos de tempo limpo e estável, o meteorologista destacou que tudo deve mudar a partir da próxima terça-feira (25), período em que as pancadas de chuva retornam aos municípios sul-mato-grossenses, quando as temperaturas devem voltar a subir.

Em Campo Grande, a temperatura mínima deve ficar entre os 16ºC, com máximas que atingem a casa dos 27ºC. Algumas rajadas de vento são previstas. A umidade relativa do ar fica atinge a casa dos 35%

Em Dourados, os termômetros indicam mínimas de 15ºC neste fim de semana. O segundo município mais populoso do Estado deve ter máximas de 27ºC neste sábado e 30ºC no início da próxima semana.

Próximo da divisa com Mato Grosso, o município de Cassilândia, localizado na mesorregião do leste de Mato Grosso do Sul deve ter temperaturas mínimas de 17ºC e máximas entre 29ºC e 30ºC.

Com sol entre muitas nuvens, os cassilandenses devem conviver em com pancadas isoladas já entre o fim de sábado e o início do domingo. Em Costa Rica, os termômetros indicam temperaturas mínimas de 13ºC neste feriado, entretanto, as projeções indicam máximas de 33ºC, já no início da próxima semana.

