Mesmo sujeitos à multa, campo-grandenses estacionam em vagas proibidas no centro

Emergência

Com estoque em emergência, Hemosul faz campanhas de doação em Campo Grande e no interior

Para manter as doações de sangue e continuar atendendo pacientes e hospitais durante o período de Carnaval, o Hemosul Coordenador, em Campo Grande, realiza uma série de ações e campanhas na Capital e no interior de Mato Grosso do Sul.

Atualmente o estoque de sangue tipos O- e O+ está em emergência absoluta, com apenas 17% e 22% de capacidade de atendimento. Já o sangue tipo A+ está com estoque baixo, em 50%.



Em Nova Andradina, a 300 quilômetros de Campo Grande, a campanha de doação segue até esta quinta-feira (16), e está sendo realizada na unidade de armazenamento e distribuição.

Na Capital, durante toda a semana são realizadas campanhas de doação com apoio de vários grupos, como pintores, agentes comunitários de saúde, funcionários da Santa Casa, e outros. No Hemosul Coordenador, em Campo Grande, as doações podem ser feitas de segunda a sexta das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 12h. No sábado (18) o atendimento será das 7h às 17h e o funcionamento será normal na segunda-feira (20). O local estará fechado na terça-feira (21) e volta a funcionar na quarta-feira (22), às 13h.



As doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional (HRMS), que vão funcionar na segunda-feira (21) das 7h às 12h e estarão fechadas entre os dias 22 e 23.

Já as unidades de Três Lagoas e Dourados, vão funcionar na segunda-feira (21), das 7h às 12h, e retornam com o atendimento na quinta-feira (23).

O que precisa para doar sangue?

Apresentar documento oficial com foto

Responder formulário com dezenas de perguntas a respeito do quadro de saúde

Passar por triagem médica - o paciente fica em observação e recebe lanche da equipe após a doação de sangue

Estar bem alimentado e descansado

Quem pode doar sangue?

Pessoas entre 16 e 69 anos - menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais/responsáveis e portar autorização do responsável legal

Pessoas com 51kg ou mais

O homem pode doar sangue quatro vezes por ano, de três em três meses. Já a mulher pode doar sangue três vezes por ano, de quatro em quatro meses.*

*O período é diferente para a mulher, pois há perda de ferro durante o ciclo menstrual. Com isso, a reposição do estoque de ferro é mais demorada.

Quem não pode doar sangue?

Paciente infectado com Covid-19 ou gripe

Vacinados recentemente contra Covid-19 ou gripe. Quem tomou a Pfizer, AstraZeneca ou Janssen deve aguardar o intervalo de sete dias para doar sangue. Quem tomou Coronavac ou a vacina da gripe deve aguardar apenas dois dias. Esses prazos valem para cada dose

Grávidas

Puérperas

Pessoas portadoras de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

Pessoas portadoras do vírus da Aids

Pessoas portadoras de hepatite B e C

Pessoas que possuem determinadas doenças, como autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, etc

Pessoas que fazem uso de determinado medicamento ( consultar médico)

Pessoas que usam drogas ilícitas

Quanto tempo esperar para doar sangue?

Procedimento Tempo de espera Transfusão de sangue 1 ano Tatuagem, maquiagem definitiva e piercing 1 ano Cirurgia critério médico Parto normal 3 meses Amamentação Parto ocorrido há 1 ano Dengue clássica 1 mês após a cura Dengue grave 6 mês após a cura Medicação critério médico Endoscopia/Colonoscopia 6 meses

Contato

Para mais informações, acesse o site do Hemosul, ou entre em contato com o Atendimento ao Doador pelos números (67) 3312-1500 PABX / (67) 3312-1517 e (67) 99298-6316 (WhatsApp).



HEMOSUL COORDENADOR



Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304.

Funcionamento das 7h às 17h de segunda a sexta e das 7h às 12h. Os telefones para contato são 3312-1517 e 99298-6316 (WhatsApp).



HEMOSUL NOVA ANDRADINA



Rua Eurico Soares de Andrade, 331, Vila Operária

Fone: (67) 3441-8543

Assine o Correio do Estado.