Minha Casa, Minha Vida: Capital é a primeira do País a iniciar construções

Campo Grande é a primeira Capital no país a dar início as construções de novas moradias, pelo programa habitacional do governo federal, o Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Ação autoriza a contratar propostas de empreendimentos habitacionais pelo novo modelo retomado em fevereiro de 2023.

A Portaria do Ministério das Cidades Nº 81 foi assinada na última quinta-feira (1º), em Brasília e prevê a construção de 60 unidades habitacionais no Conjunto Residencial Jardim Antártica, em Campo Grande. Destinadas à Faixa 1, as moradias beneficiarão famílias com renda de até R$ 2.640,00.

A prefeita Adriane Lopes destaca o foco nas moradias, as famílias com menores rendas. “Com a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida já realizamos a doação do terreno para a execução dessa obra que vai beneficiar dezenas de campo-grandenses”.

Com a doação do terreno para a execução da obra por parte do município, a obra é estimada em R$ 9,6 milhões em recursos, com um aporte adicional do estado de R$ 300 mil. Essas unidades integram a modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), consolidando a parceria entre esferas governamentais para promover o acesso à moradia digna. A previsão é que as famílias beneficiadas possam desfrutar de seus novos lares em até 18 meses após a contratação.

“Estamos muito felizes com essa conquista ao nível nacional. Este é um marco significativo para Campo Grande e um testemunho do compromisso do município em proporcionar moradia digna para as famílias de baixa renda. Queremos assegurar a boa execução desse projeto que foi cuidadosamente elaborado pela nossa equipe e selecionado pelo Governo Federal”, afirmou a diretora-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Maria Helena Bughi.

A parceria entre o Ministério das Cidades, Governo Estadual e Prefeitura de Campo Grande não apenas atende às necessidades habitacionais da população de baixa renda, mas também fortalece a infraestrutura urbana e contribui para o desenvolvimento sustentável da região. A iniciativa visa não apenas fornecer moradias, mas criar lares estáveis que impulsionam a qualidade de vida dos beneficiários.

Para garantir a participação no processo de seleção para as unidades habitacionais, os interessados devem estar cadastrados na Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) ou na Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab) e ficar atento para as datas de inscrição do sorteio para o empreendimento.