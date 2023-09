Calor

De acordo com Cemtec, Capital registra máxima de 38° C

O domingo (24) promete sol e temperaturas elevadas na maior parte de Mato Grosso do Sul, com destaque para a região pantaneira, com cidades que podem atingir os 43° C. Com poucas nuvens pela manhã, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de pouca possibilidade de chuva, com a umidade relativa do ar entre 10% e 20%.



Batendo recorde, neste domingo os termômetros de Porto Murtinho e Aquidauana podem registrar respectivamente máximas de 43° C e 42° C.



Em Campo Grande o clima quente também não dá trégua e a máxima deve chegar aos 38° C, conforme aponta o monitoramento climático do Estado. A miníma é de, 26° C com possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados da Capital.



Como justificativa para a manutenção do clima quente e abafado, a análise meteorológica explica que altas temperaturas resultam da atuação de um bloqueio atmosférico que favorece uma intensa onda de calor. Esse bloqueio ocorre devido a um sistema de alta pressão atmosférica que impede o avanço das frentes frias e, aliado ao fenômeno El Nino, amplifica os efeitos da onda de calor.



Em alerta ao período quente, o médico pneumologista, Ronaldo Queiroz deixa algumas dicas para a saúde. “Ingestão de muito líquido no decorrer do dia, em especial água e evitar a prática de exercícios físicos durante os horários mais críticos na temperatura”, ressalta.

INTERIOR



O Cemtec aponta que para este domingo, Dourados registra mínima de 25°C pela manhã e 41ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 25°C inicialmente e sobem até os 41ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 24°C e máxima de 41°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 25°C e 38°C.



Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 27°C e máxima de 39°C; Aquidauana terá variação entre 27°C e 42°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 28°C e atinge os 43°C. No norte, Coxim terá 27°C cedo e alcançará os 41°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 24°C pela manhã e 40°C de tarde.