Programa Mais Médicos vai atender 31 municípios do Estado

O Ministério da Saúde publicou hoje (18) no Diário Oficial da União um edital disponibilizando 57 vagas, com salário de R$ 12,8 mil, para o projeto Mais Médicos que vão atender 31 municípios sul-mato-grossenses. Em todo o país são 6.252 oportunidades autorizadas que foram distribuídas para cidades que desejarem renovar a participação ou aderir ao programa.

O município com mais vagas no Estado é Campo Grande, com nove, seguido de Ponta Porã, com oito.O edital publicado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde atende exclusivamente os municípios que tenham interesse nas vagas do programa, sendo que as cidades contempladas deverão manifestar interesse nos cargos disponibilizados no site da pasta.

Os municípios que confirmarem a participação deverão informar o total de profissionais que desejam receber. Esse número pode ser menor do que o limite autorizado pelo governo. Após a confirmação do número de vagas, o Ministério da Saúde enviará aos municípios profissionais credenciados pelo programa.

Cada cidade recebeu um número limite de vagas, totalizando 57 vagas para o Estado distribuídas em 31 municípios do Estado: Alcinópolis, Angélica, Antonio João, Aquidauana, Bela Vista, Brasilândia, Caarapó, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Itaporã, Itaquiraí, Jardim, Ladário, Miranda, Paranhos, Pedro Gomes e Porto Murtinho terão direito a uma vaga cada. Bonito, Mundo Novo, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Rio Verde e Sete Quedas terão duas vagas. Nioaque terá três vagas. Nova Andradina, quatro. Já para Ponta Porã foram disponibilizadas oito vagas e para Campo Grande outras nove.

E, além dos 57 profissionais que serão incorporados pelas prefeituras, existe a previsão de que outros 28 sejam contratados para atencer exclusivamente nas comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, onde existe uma população estimada em cem mil pessoas de diferentes etnias. .

O compromisso foi feito pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que relançou o programa no dia 20 de março. O objetivo do governo é ocupar vagas no Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento em Unidades Básicas de Saúde. A proposta é abrir outras 10 mil vagas até o final do ano, que terão contrapartida dos municípios.

O valor pago as profissionais será de R$ 12,8 mil, o mesmo que já é oferecido atualmente pelo programa. Os médicos ainda recebem auxílio-moradia.

O contrato de participação na iniciativa é de quatro anos, prorrogável pelo mesmo período. Ao todo, o investimento previsto pelo governo federal para este ano é de R$ 712 milhões.

