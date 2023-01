Monitoramento de dezembro mostra intensificação das condições de seca no Estado

Monitoramento Mensal das Secas de dezembro mostra que, em dezembro de 2022, as chuvas na região sul do estado entre 60-80% do que é esperado para o mês, enquanto na nas regiões centro-norte as chuvas ficaram entre 80-100% do que é esperado.

O levantamento é elaborado pela equipe técnica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC/SEMADESC) e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. (IMASUL).

“As chuvas ocorridas estiveram associadas a atuação de frente frias, avanço de cavados, disponibilidade de calor e umidade e a atuação de sistemas de baixa pressão atmosférica (que favorece a formação de nuvens de chuva e tempestades)”, informa o levantamento.

Sobretudo, percebeu-se que, na região centro-sul do estado, choveu abaixo da média histórica.

Também esteve destaque chuvas abaixo da média histórica na região sul de MS. O município mais crítico foi Mundo Novo, onde observou-se 42,8 mm de acumulado de chuva mensal, o que representa 76,2% abaixo da média histórica.

Por outro lado, o município de Água Clara teve 384,4 mm de acumulado de precipitação, representando 84,9% acima da média histórica.

Já em Campo Grande, registrou-se precipitação acumulada mensal de 231 mm, ou seja, choveu praticamente a média histórica para o mês (aproximadamente 2,7% acima da chuva histórica).

Em uma comparação, constatou-se que, dos 32 municípios analisados, 26 municípios tiveram chuvas abaixo da média histórica e 6 tiveram chuvas acima da média histórica.

Com relação ao mesmo mês do ano passado, o levantamento mostra que houve uma intensificação das condições de seca no Estado.

Os dados indicam que com relação ao déficit de precipitação no estado o destaque está nas regiões centro-leste e nordeste. As regiões mais críticas seguem sendo as regiões pantaneira, sudoeste, bolsão e leste.

Temperatura e umidade

Os dados meteorológicos extremos mostram, ainda, que dezembro de 2022 foi marcado por contrastes de temperatura no Estado, onde a menor temperatura registrada foi 15,1ºC no dia 30/12/2022, em Amambaí, e a maior temperatura registrada foi 41,4ºC no dia 09/12/2022, em Corumbá.

Já a menor umidade relativa do ar registrada foi de 22% em Corumbá no dia 09/12/2022, e a maior rajada de vento foi 76 km/h no município de Água Clara no dia 07/12/2022.

Nível dos Rios

No que se refere ao nível dos rios do estado, o Rio Paraguai continua em período de baixa, apresentando ao longo do mês, em sua grande maioria, cotas abaixo de 5% de permanência.

Entretanto, este comportamento é o esperado para o período, com expectativa de aumento da vazão ao longo do primeiro trimestre de 2023, principalmente pelo volume de chuvas esperado no início do ano.