Moradores enfrentam lama e destruição após rompimento da barragem do Nasa Park

ROMPIMENTO DE BARRAGEM

Barragem se rompeu e atingiu casas, veículos e interditou rodovia na região; equipes de diversos órgãos estadual e municipal atuam no local

O condomínio Nasa Park Empreendimentos Ltda, empresa responsável pelo loteamento onde uma barragem se rompeu na manhã desta terça-feira (20), em Jaraguari, estava com o certificado de vistoria desatualizado, segundo o Corpo de Bombeiros. Com relação ao alvará de funcionamento, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) apura se o empreendimento estava em conformidade com as legislações ambientais, de recursos hídricos e de segurança de barragens.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 9h30 e que, até o momento, foi constatado que, pelo menos três residências foram atingidas, além da BR-163, e não há vítimas.

"Uma equipe da corporação atua na vistoria da área para analisar as questões de segurança e possíveis irregularidades. Já foi constatado que o condomínio estava sem o certificado de vistoria atualizado", diz a corporação.

O governo do Estado, também em nota, informou que além de equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Imasul atuam conjuntamente na região do condomínio.

"A Defesa Civil está monitorando o local e, junto aos Bombeiros, também está avaliando os danos causados pelo incidente, podendo adiantar que já foi identificada uma residência totalmente atingida pela água, além de danos parciais em duas estruturas de criação de animais", diz a nota.

O comandante da Defesa Civil Estadual, coronel Hugo Djan, disse ao Correio do Estado que a situação está sendo acompanhada com as defesas civis municipais de Jaraguari e Campo Grande.

"Com o rompimento da barragem houve o extravaso da água, a gente acompanhou pelo leito do córrego Botas, até agora sem nenhuma informação de perda de vidas humanas, a princípio só perdas materiais", disse. Quanto a casa atingida, e

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a CCR MSVia, concessionária que administra a BR-163, também estão na região, fazendo o controle do tráfego na rodovia, que está parcialmente interditada, com o fluxo apenas em uma pista.

Há ainda equipes da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que trabalham em rotas alternativas para o tráfego no local. A orientação é que veículos pesados sigam a rota pela MS-244, enquanto os veículos leves devem optar pelo desvio na MS-445.

Já o Imasul e a Defesa Civil levantam os possíveis impactos ambientais causados pelo rompimento da barragem. Para este levantamento, foi realizado um sobrevoo com avião e drones.

Por fim, a Polícia Civil e a Polícia Científica enviaram equipes para os trabalhos de análise e investigação técnica para determinar as causas e consequências do incidente.

Edson Rodrigues Nogueira, prefeito de Jaraguari, garantiu que a barragem era regular e já havia passado por fiscalização da Prefeitura, mas atribuiu a responsabilidade à Nasa Park Empreendimentos Ltda, empresa responsável pelo loteamento.

A reportagem entrou em contato com os administradores do condomínio Nasa Park mas até o momento, não houve retorno.