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Aos 96 anos

Morre Tarsila Barros de Souza, artista que participou da criação dos símbolos de MS

Artista plástica e professora dedicou mais de três décadas ao ensino e teve obras marcantes na história cultural do Estado

Alison Silva

Alison Silva

13/04/2026 - 19h15
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Figura importante na construção do Estado, morreu nesta segunda-feira (13), aos 96 anos, a artista plástica Tarsila Barros de Souza, única mulher entre as mentes que pensaram a criação dos símbolos oficiais de Mato Grosso do Sul.

Com Alzheimer há 16 anos, ela estava há seis meses no Hospital São Julião, na Capital e morreu em razão de uma infecção generalizada. Ela deixa um legado na formação de artistas e na produção cultural do Estado.

Tarsila integrou o processo de escolha dos símbolos oficiais (brasão, bandeira e hino) sul-mato-grossense durante a divisão do Estado, oficializada pela Lei Complementar nº 31/1977, separação oficializada em 1º de janeiro de 1979.

Natural de Campo Grande, a artista (também conhecida como Sila Passarelli), iniciou seu interesse pela pintura aos 15 anos. Com o apoio da mãe, teve aulas com Elga Barone e, posteriormente, com Ignês Corrêa da Costa. Um dos marcos de sua carreira foi a pintura de uma criança de mãos juntas, exibida na loja Casa Moderna, em 1950.

Ao longo de 35 anos, a artista se dedicou ao ensino de artes plásticas. Durante esse período, incentivou a formação de novos talentos e fazia questão de incluir obras de suas alunas em exposições, como destacou ao Correio do Estado sua filha Deborah Passarelli.

"Minha mãe foi uma figura muito importante na construção do Estado, se tem uma coisa que eu sou grata é sobre a maneira como Mato Grosso do Sul reconhece e homenageia o trabalho dos meus familiares", disse Déborah, filha do poeta e escritor Germano de Barros Souza, membro fundador da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

As obras de Tarsila foram exibidas em diversos espaços da Capital, além de cidades como Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro e Ponta Porã. Um de seus trabalhos integra o acervo do Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (Marco).

Além da pintura em tela, ela também se destacou na pintura em porcelana. Foi responsável por pintar os ladrilhos da Igreja São João Bosco.

Integra, entre tantos nomes, o livro “Mato Grosso do Sul – Criação e Instalação 30 anos”, publicado em 2010, documento histórico sobre a história do Estado com base no acervo fotográfico do jornalista Roberto Higa.

Saiba*

O velório da artista plástica acontece das 8h às 14h no cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande.

 

FORÇA TAREFA

Moradores poderão denunciar terrenos baldios abandonados em tempo real na Capital

Pelo aplicativo +CG, os usuários podem denunciar irregularidades e solicitar serviços públicos em tempo real

13/04/2026 17h30

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Campo Grande possui uma média de 80 mil terrenos baldios que são usados como descarte irregular de lixo e sofrem com falta de manutenção

Campo Grande possui uma média de 80 mil terrenos baldios que são usados como descarte irregular de lixo e sofrem com falta de manutenção FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Uma ação integrada entre secretarias de Campo Grande vai permitir à população realizar denúncias em tempo real sobre terrenos baldios sem manutenção, abandonados ou sujos. 

Em uma coletiva na tarde desta segunda-feira, representantes da Prefeitura Municipal lançaram uma plataforma on-line dentro do aplicativo +CG destinado à localização de terrenos em situação de abandono. A iniciativa é voltada a ações voltadas à limpeza de terrenos baldios na cidade, um problema “histórico” da Capital. 

Dentro do aplicativo, é possível anexar uma foto em tempo real do terreno, bem como a sua localização através do mapa virtual. O usuário também pode escrever anotações sobre a situação do local. 

Segundo o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva Júnior, o aplicativo tem a finalidade de tornar cada cidadão um fiscal das vias públicas. 

“Assim que é feito o anexo, já cai no nosso sistema e se inicia a contagem de prazo de 15 dias para que a gente mande a notificação ao proprietário do terreno e mais 15 dias para que ele providencie a limpeza e resolva a irregularidade. A partir disso, é feita uma nova inspeção. Se o problema for resolvido, o processo é encerrado. Se não, é feita uma nova notificação com aplicação de multa”. 

O aplicativo também irá ajudar a monitorar a limpeza das áreas públicas, já que, caso o terreno denunciado seja de responsabilidade municipal, os órgãos responsáveis também são notificados a realizar a resolução das irregularidades no prazo estipulado. 

Problema antigo 

Campo Grande possui, atualmente, em torno de 70 a 80 mil terrenos considerados baldios, ou seja, sem construção, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Em média, o poder público gasta, por mês, R$ 5 milhões para realizar a limpeza desses terrenos. 

“O problema é recorrente na cidade. Por exemplo, na Pedreira, é um problema desde 2009 e são quase R$ 500 mil em multas só ali. Além deste, existem outros terrenos com históricos emblemáticos e nenhum prefeito resolveu isso completamente. O que a gente quer hoje é que a população também atue em defesa da cidade”, explicou Ademar. 

O maior objetivo da força-tarefa, de acordo com as pastas, é a conscientização do cidadão para o descarte correto de lixo e manutenção da limpeza de áreas públicas e particulares. 

Com o aumento da demanda a partir do lançamento do aplicativo, a Semades ampliou a equipe de fiscalização. Os 8 fiscais terão reforço de mais 350 agentes de endemias treinados para monitorar os locais denunciados, buscando, também, a extinção de focos do mosquito Aedes aegypt, causador da dengue, chikungunya e zika. 

“Toda a equipe já passou por um treinamento e já estão com a ferramenta. Os agentes estão divididos por bairros, têm meta por bairro, por rua e possuem tudo mapeado. Esse mecanismo tecnológico vai dar agilidade nos processos, porque eu não preciso deslocar um agente para realizar uma vistoria, eu já recebo diretamente do cidadão. Então eu tenho mais de 350 pessoas para resolver essas demandas da cidade inteira”, afirmou Silva. 

Como funciona

O aplicativo se chama “+CG” e já está disponível para ser baixado em todas as plataformas digitais, como a App Store (para IOS) e na Play Store (para Android). 

Após fazer o download do aplicativo, é preciso criar um cadastro, caso seja a primeira vez utilizando. Caso contrário, é só entrar na sua conta cadastrada, inserindo o CPF e senha. 

Com a conta criada, o usuário deve clicar na aba “serviços” na fileira inferior, rolar a tela até a sessão de “denúncia e reclamações” e clicar em “denúncia terreno baldio”. 

Na página, é possível inserir foto tirada na hora ou anexar uma imagem diretamente da galeria do seu aparelho. Há uma caixa para escrever observações sobre o local ou sobre o serviço. 

É necessário informar o CEP do local, o endereço completo e clicar no mapa virtual a localização do local denunciado. 

Com todas as informações preenchidas, é só enviar a manifestação. O prazo é de 15 dias para que a prefeitura notifique o proprietário do terreno e mais 15 dias para que o problema seja resolvido. 

Ao final do prazo completo, uma equipe é enviada ao local para verificar se o serviço foi executado. Em caso negativo, o proprietário é notificado novamente, juntamente com a aplicação de multa, que varia de R$ 3.219,00 a R$ 12.876,00, de acordo com a gravidade da infração e reincidência.

Pelo aplicativo também é possível realizar denúncias sobre árvores com risco de queda, calçamento, muramento, tapa-buracos, implantação de luminárias, queimadas e outras demandas municipais. 

“Campo Grande é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, bairros grandes e distantes uns dos outros. Não há uma força administrativa grande o suficiente para atender toda a cidade e a introdução da tecnologia vai ajudar muito. Tenho certeza que isso vai ser uma revolução, teremos dados e informações para poder, no futuro, fazer um planejamento até mais seletivo desses problemas”, finalizou o secretário. 

Campo Grande possui uma média de 80 mil terrenos baldios que são usados como descarte irregular de lixo e sofrem com falta de manutenção


 

Mundo Novo

Receita Federal aprende R$ 360 mil em cigarros eletrônicos, celulares e perfumes

Operação possibilitou a geração de cerca de R$ 15 mil em guias de recolhimento de tributos

13/04/2026 16h00

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Foto: Divulgação / Receita Federal

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A Receita Federal apreendeu cerca de R$ 360 mil em mercadorias irregulares durante a Operação Visibilidade, realizada entre os dias 6 e 9 de abril em Mundo Novo, na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. A ação teve como foco intensificar a fiscalização aduaneira e combater a entrada ilegal de produtos no país.

Entre os itens apreendidos estão cigarros eletrônicos, aparelhos celulares, perfumes, motocicletas elétricas e um veículo utilizado no transporte das mercadorias. Segundo a Receita, os produtos foram introduzidos de forma irregular no território nacional, caracterizando contrabando e descaminho.

Além das apreensões, a operação resultou na emissão de aproximadamente R$ 15 mil em guias para recolhimento de tributos, valores que deixariam de ser arrecadados devido à irregularidade das cargas. Um dos destaques da ação foi a retenção de 435 medicamentos classificados como de importação proibida.

Foto: Divulgação 

De acordo com o órgão, esse tipo de produto representa risco à saúde pública por não passar por controle sanitário. Entre os problemas apontados estão procedência desconhecida, composição inadequada, possibilidade de vencimento e armazenamento irregular.

A Operação Visibilidade contou com a atuação conjunta de equipes da Alfândega da Receita Federal em Mundo Novo, da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande e da unidade de Ponta Porã.

A integração entre os órgãos reforça o monitoramento em áreas de fronteira, consideradas estratégicas para coibir ilícitos. 

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