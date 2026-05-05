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Empresa de Patrola é uma das escolhidas para projeto inédito de recapeamento em Campo Grande

Outras cinco empresas venceram a disputa pelos reparos nos diferentes pontos da Capital

Alison Silva

Alison Silva

05/05/2026 - 15h45
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Réu em processos por corrupção e alvo de investigações sobre fraudes em contratos públicos, André Luiz dos Santos, conhecido como André "Patrola" está entre os empreiteiros que venceram a licitação que prevê R$ 37.129.082,48 em projeto inédito de recapeamento das sete grandes macrorregiões de Campo Grande. 

Investigado no âmbito da Operação Cascalhos de Areia, desencadeada em junho de 2023 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), Patrola é dono da empresa André L. dos Santos Ltda, que receberá R$ 6.153.797,28 para recapear a macrorregião do Prosa, conforme publicação do Diário Oficial desta terça-feira (5). 

Além da empresa de Patrola, outras cinco venceram a disputa pelos reparos nos diferentes pontos da cidade, destaque para Empresa Construtora Rial Ltda, que levou dois dos sete lotes e será responsável pelo recapeamento das regiões Imburussu e Anhanduizinho, contratos que somados chegam à casa dos R$ 10,7 milhões.

Caberá a Gradual Engenharia e Consultoria Ltda recapear a região central (R$ 4.702.673,71); Empresa Asfaltec Usina de Asfalto e Tecnologia Ltda será responsável pelas reformas na região do Segredo (R$ 4.045.000,00); Empresa Relevo Engenharia Ltda fará o recapeamento da região Lagoa (R$ 5.220.414,62), enquanto a empresa  Empresa RR Barros Serviços e Construções Ltda fará a reforma na área do Bandeira (R$ 6.199.000,00). 

Em março último, o ex-secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Marcelo Miglioli, já havia antecipado ao Correio do Estado que a ideia seria fazer um serviço contínuo, assim como o de tapa-buracos.

Na ocasião, Miglioli destacou que os reparos ocorreriam à medida em que a verba for liberada, recursos da própria prefeitura. 

A proposta, seria priorizar "as vias mais estruturantes" da cidade, com reforço em pontos de maior fluxo de veículos, como a Avenida Manoel da Costa Lima, que deve estar entre os trechos contemplados pelas obras de recapeamento. O prazo de vigência de cada um dos contratos é de 360 dias, período que pode ser prorrogado pela prefeitura.

Operação Cascalhos de Areia

André "Patrola"é investigado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por suspeita de participação em um esquema de corrupção envolvendo contratos de manutenção de vias não pavimentadas e locação de máquinas firmados com o município.

A investigação apontou um suposto esquema de fraude em licitações, medições fraudulentas e pagamento de propina a servidores públicos para garantir contratos com a prefeitura.

Segundo o Ministério Público, empresas ligadas ao empreiteiro simulavam concorrência em licitações para assegurar a vitória nos certames e, posteriormente, apresentavam documentos e relatórios de serviços que não teriam sido executados.

Em alguns casos, de acordo com a denúncia, as mesmas fotografias foram utilizadas repetidas vezes para comprovar serviços diferentes, prática identificada em 869 registros fotográficos analisados pelos investigadores.

As apurações indicam que os desvios podem ter chegado a R$ 46 milhões em contratos relacionados à manutenção de ruas sem pavimentação e locação de máquinas.

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INTERIOR

Corumbá fica sem aulas enquanto professores pedem mais salário em paralisação

Prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira repassou que há previsão de reunião com representantes do Simted, marcada para às 18h nesta terça-feira (05)

05/05/2026 12h54

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Entre as reivindicações, a classe trabalhadora da educação em Corumbá luta ainda por um

Entre as reivindicações, a classe trabalhadora da educação em Corumbá luta ainda por um "salário justo" e uma valorização real. Reprodução/VisitMSOficial

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Nesta terça-feira (05) aproximadamente 30 escolas tiveram aulas afetadas, integral ou parcialmente, pelas paralisações que acontecem em Corumbá por parte dos trabalhadores da Educação, que entre outros pontos buscam desde melhores salários até uma valorização real da categoria no município que fica no "coração" do Pantanal. 

Coordenada pelo Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted), essa paralisação foi anunciada ainda no fim do mês de abril, uma vez que no último dia 24 houve Assembleia Geral da categoria diante do que eles chamam de "ausência de diálogo por parte do Executivo Municipal mesmo após o envio de três ofícios solicitando a abertura de negociação salarial".

No município, conforme apurado pelo portal local Diário Corumbaense Online, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) indica somente uma unidade escolar não aderiu à paralisação que afetou: 

  • 20 escolas com atividades totalmente paralisadas
  • 10 escolas com atividades parcialmente paralisadas

Ainda em 24 de abril a categoria deliberou, de forma unânime, pela realização de paralisação neste dia 5 de maio.

O Simted chegou a ser chamado quatro dias após essa Assembleia Geral para uma reunião na Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, onde foi informado pela Semed do encaminhamento das demandas para a Secretaria de Planejamento e Receita (Seprad), "cuja devolutiva foi de que as questões apresentadas ainda se encontram em estudo".

"A reposição salarial dos profissionais da educação é um direito garantido por lei, ainda assim, o Executivo da rede municipal permanece em silêncio, desrespeitando aqueles que são o alicerce da educação pública no município", detalhou o Sindicato em chamada da paralisação. 

Busca por direitos

Mobilizados em frente ao Paço Municipal de Corumbá, que fica localizado no bairro Dom Bosco na Cidade Branca, os trabalhadores reivindicam alguns pontos como o chamado "enquadramento", que seria o posicionamento de um professor ou técnico em uma nova tabela de salários, classe ou nível no dito Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), como, por exemplo, através dos diplomas ou tempo de serviço. 

Quando mencionado essa reivindicação "sem interstício", cabe esclarecer que, em outras palavras, isso trataria-se de um avanço imediato para a categoria, com o cumprimento dos requisitos se dando sem o prazo de carência de tempo de serviço. 

Entre as reivindicações, a classe trabalhadora da educação luta ainda por um "salário justo" e uma valorização real.

Já em 30 de abril veio a público a nota oficial, emitida através da Prefeitura Municipal de Corumbá, abordando o reajuste salarial dos servidores municipais. 

Em resumo, o Executivo apontou que segue critérios técnicos, legais e de responsabilidade fiscal, no aguardo do fechamento e divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o que deve acontecer no próximo dia 12 de maio. 

"Somente com a divulgação desse indicador consolidado será possível concluir os cálculos necessários e apresentar uma proposta formal, com segurança jurídica e financeira. Após a divulgação do IPCA, a Prefeitura fará a análise final dos números para definir e encaminhar, de maneira responsável e transparente, as medidas relacionadas ao reajuste salarial dos servidores municipais", complementa o posicionamento do município. 

Recentemente houve inclusive "leilão" da folha salarial de Corumbá, vencida pelo Banco Bradesco por quase dez milhões de reais (R$9,8 milhões), que representa um deságio de mais de R$4 milhões para responder pelo processamento dos pagamentos originados da folha de salários dos servidores ativos, inativos e pensionistas do executivo municipal. 

Na conhecida "Cidade Branca" que fica no coração do Pantanal, cabe lembrar, o Executivo estimava contratar uma instituição financeira pública ou privada para gerenciamento e processamento da folha de pagamento de Corumbá por R$14.084.583,22, leilão esse que fracassou em novembro do ano passado. 

Mantida a paralisação, diante das movimentações internas o Simted chegou até mesmo a liberar uma série de alertas, indicando que a participação na paralisação seria uma "decisão individual" vinculada ao direito de manifestação e organização dos trabalhadores. 

Portanto, os gestores escolares não poderiam obrigar a assinatura de qualquer lista ou declaração de que o servidor estaria aderindo aos movimentos.

"O servidor deve, por responsabilidade profissional, informar previamente sua participação, o que pode ser feito de forma verbal, sem a exigência de registro formal por meio de assinatura. A imposição de listas configura prática inadequada e pode caracterizar constrangimento indevido".

Através de seu gabinete, o prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira repassou à imprensa local que há a previsão de uma reunião com representantes do Simted, marcada para às 18h nesta terça-feira (05).

 

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SEM TERCEIRAZAÇÃO

Projeto que terceiriza postos de saúde é rejeitado na Câmara de Campo Grande

Ao todo, 28 vereadores votaram durante a sessão, sendo 17 votos contrários ao projeto de lei e 11 a favor

05/05/2026 12h30

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Servidores públicos da saúde compareçam a sessão para demonstrarem a posição contrária ao projeto de terceirização

Servidores públicos da saúde compareçam a sessão para demonstrarem a posição contrária ao projeto de terceirização Marcelo Vitor / Correio do Estado

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Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande rejeitaram o Projeto de Lei 12.405/26, de autoria do Executivo, que institui o modelo de gestão administrativa em parceria com Organização da Sociedade Civil (OSC), nos Centros Regionais de Saúde dos bairros Aero Rancho e Tiradentes. A votação ocorreu na manhã desta terça-feira (5), em regime de urgência.

Ao todo, 28 vereadores votaram durante a sessão, sendo 17 votos contrários ao projeto de lei e 11 a favor. Foram inseridas 14 emendas ao PL 12.405/26, que tinha a finalidade de permitir a implementação do projeto piloto nas duas unidades de saúde para o aprimoramento da gestão administrativa.

O presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, o vereador Dr. Victor Rocha, posicionou-se contrário à proposta por considerar que não resolve, de fato, os problemas na saúde de Campo Grande.

"O que a gente precisa é a valorização do nosso servidor público municipal, é dar condições de trabalho para que a gente possa atender cada vez com mais qualidade. Temos um só intuito que é melhorar a saúde pública do nosso Município. Eu sou contrário porque a gente acredita que se a gente entrar de frente com os problemas, como falta de leito, necessidade de fortalecimento da Atenção Básica, de ouvir o CMS, que é deliberativo, então é muito importante a gente ouvir todos os vetores", disse o vereador Dr. Vitor Rocha, que reforçou seu voto contrário à proposta. 

VOTOS

CONTRA

  • Marquinhos Trad (PV)
  • Landmark (PT)
  • Flávio Cabo Almi (PSDB)
  • Jean Ferreira (PT)
  • Luiza Ribeiro (PT)
  • Dr. Vitor Rocha (PSDB)
  • Maicon Nogueira (PP)
  • Silvio Pitu (PSDB)
  • Dr. Lívio (União Brasil)
  • Veterinário Francisco (União Brasil)
  • Otávio Trad (PSD)
  • Dr. Jamal (MDB)
  • Ana Portela (PL)
  • Delei Pinheiro (PP)
  • Fábio Rocha (União Brasil)
  • Ronilço Guerreiro (Podemos)
  • André Salineiro (PL)

A FAVOR

  • Carlão (PSB)
  • Clodoilson Pires (Podemos)
  • Herculano Borges (Republicanos)
  • Junior Coringa (MDB)
  • Leinha (Avante)
  • Neto Santos (Republicanos)
  • Professor Juari (PSDB)
  • Professor Riverton (PP)
  • Wilson Lands (Avante)
  • Rafael Tavares (PL)
  • Beto Avelar (PP)

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