Motociclista morre em acidente com ônibus no interior do Estado

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Durante a manhã desta segunda-feira (3) um motociclista, de 22 anos, morreu em um acidente envolvendo um ônibus. O caso aconteceu na Avenida Paraná, em Paranaíba, no interior do Estado a 407 quilômetros de Campo Grande.

Por meio de um vídeo de câmera de segurança do local é possível ver o momento do acidente que matou Pablo Henrique Oliveira de Souza. Segundo informações do site Paranaíba News, a vítima realizava o trajeto para levar as chaves de um imóvel para o tio que estava na cidade.

Nas imagens é possível ver o ônibus passando por uma espécie de grade no chão para escoamento de água, e conforme manifestações de moradores nas redes sociais, a grade estaria solta e quando um veículo pesado passa de um lado a ponta solta levanta.

Pablo Henrique teria então passado no local quando à última roda do veículo também pressionava a grade. O jovem saltou da moto, caiu entre as rodas do ônibus e foi atropelado pelo veículo que não conseguiu evitar o acidente a tempo.

O ônibus seria um veículo escolar anteriormente, mas está sob uso de uma empresa privada. Equipes do Corpo de Bombeiro estiveram no local para procedimentos da ocorrência e com a perícia para confirmar a morte da vítima. O motorista do ônibus também permaneceu no local para prestar socorro e esclarecimento.

Confira vídeo do momento do acidente. As imagens possuem conteúdo sensível.