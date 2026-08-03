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RIO BRILHANTE

Polícia prende seis envolvidos em homicídio no interior de MS

Todos os presos integram uma organização criminosa

João Pedro Flores

03/08/2026 - 09h45
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A Polícia Civil prendeu seis integrantes de uma organização criminosa após o homicídio de Nilco Alves Martins, de 52 anos, ocorrido na última quinta-feira (30), no Bairro Pró-Moradia XIV, em Rio Brilhante.

A vítima foi surpreendida dentro de sua residência por um homem armado, que arrombou a porta do imóvel e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Após o crime, o pistoleiro fugiu do local com o apoio de outros envolvidos.

Logo após o homicídio, a Polícia Militar localizou, na residência relacionada a um dos investigados, uma motocicleta Honda Biz sem placa, com o chassi suprimido e o motor ainda quente. No local, foram presos três pessoas, de 22, 23 e 31 anos. Um outro investigado conseguiu fugir pelos fundos do imóvel e se escondeu em uma área de mata.

Um outro homem, de 28 anos, foi localizado escondido em uma residência no Bairro Vale do Sol e preso.

Um suspeito, de 26 anos, que havia fugido para o Distrito de Nova América, em Caarapó, e um outro foram presos também.

No momento da abordagem, o homem de 26 anos quebrou seu celular para impedir sua apreensão e dificultar a obtenção de provas relacionadas à investigação. Outros aparelhos celulares também foram apreendidos e serão submetidos à análise.

As investigações indicam que os seis presos integram uma organização criminosa e que o homicídio está relacionado à atuação do grupo. 

As investigações prosseguem para o esclarecimento da motivação, da atuação individual de cada envolvido e da eventual participação de outras pessoas.

PRISÃO

Vídeo: a caminho de Campo Grande, Neno Razuk é entregue à PF em Corumbá

Neno Razuk foi preso por ingresso e permanência irregulares em território boliviano

03/08/2026 12h00

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Neno Razuk foi preso pela polícia boliviana

Neno Razuk foi preso pela polícia boliviana Reprodução

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O ex-deputado estadual Neno Razuk (PL) está preso na Delegacia da Polícia Federal de Corumbá após ser detido na divisa com Puerto Quijarro, pela Polícia Boliviana, neste domingo (2). De acordo com as informações divulgadas pelo site Diário Corumbaense, o ex-parlamentar seguia de carro em direção a Santa Cruz de la Sierra.

De acordo com o delegado da PF de Corumbá, Estevão Baesso, Neno Razuk foi entregue à Polícia Federal por volta da meia-noite, na divisa que liga os dois países.

Após ser preso, Razuk foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para exame de corpo de delito.

O advogado de Neno Razuk confirmou a prisão do ex-deputado estadual e disse que ainda aguarda a decisão da Polícia Federal. "Até o momento, não temos informações sobre quando ocorrerá a chegada dele a Campo Grande". 

Neno Razuk foi preso por ingresso e permanência irregulares em território boliviano. Ele é um dos réus em investigação decorrente da Operação Successione, que apura a atuação de uma organização criminosa ligada à exploração ilegal do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul.

Em denúncia apresentada pelo MPMS, o ex-deputado, familiares e outros investigados são apontados como integrantes de uma estrutura criminosa que teria atuado na exploração de jogos de azar no Estado.

Após o MPMS suspeitar que Neno teria deixado o Brasil, o órgão ministerial solicitou que ele fosse inserido na lista vermelha de procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

ACIDENTE FATAL

Motociclista morre em acidente com ônibus no interior do Estado

Vítima tinha 22 anos e morreu no local, com o impacto e ferimentos do acidente; vídeo mostra piloto saltando da moto

03/08/2026 11h45

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Reprodução

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Durante a manhã desta segunda-feira (3) um motociclista, de 22 anos, morreu em um acidente envolvendo um ônibus. O caso aconteceu na Avenida Paraná, em Paranaíba, no interior do Estado a 407 quilômetros de Campo Grande.

Por meio de um vídeo de câmera de segurança do local é possível ver o momento do acidente que matou Pablo Henrique Oliveira de Souza. Segundo informações do site Paranaíba News, a vítima realizava o trajeto para levar as chaves de um imóvel para o tio que estava na cidade.

Nas imagens é possível ver o ônibus passando por uma espécie de grade no chão para escoamento de água, e conforme manifestações de moradores nas redes sociais, a grade estaria solta e quando um veículo pesado passa de um lado a ponta solta levanta.

Pablo Henrique teria então passado no local quando à última roda do veículo também pressionava a grade. O jovem saltou da moto, caiu entre as rodas do ônibus e foi atropelado pelo veículo que não conseguiu evitar o acidente a tempo.

O ônibus seria um veículo escolar anteriormente, mas está sob uso de uma empresa privada. Equipes do Corpo de Bombeiro estiveram no local para procedimentos da ocorrência e com a perícia para confirmar a morte da vítima. O motorista do ônibus também permaneceu no local para prestar socorro e esclarecimento.

Confira vídeo do momento do acidente. As imagens possuem conteúdo sensível.

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