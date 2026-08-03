Polícia prende seis envolvidos em homicídio no interior de MS

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A Polícia Civil prendeu seis integrantes de uma organização criminosa após o homicídio de Nilco Alves Martins, de 52 anos, ocorrido na última quinta-feira (30), no Bairro Pró-Moradia XIV, em Rio Brilhante.

A vítima foi surpreendida dentro de sua residência por um homem armado, que arrombou a porta do imóvel e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Após o crime, o pistoleiro fugiu do local com o apoio de outros envolvidos.

Logo após o homicídio, a Polícia Militar localizou, na residência relacionada a um dos investigados, uma motocicleta Honda Biz sem placa, com o chassi suprimido e o motor ainda quente. No local, foram presos três pessoas, de 22, 23 e 31 anos. Um outro investigado conseguiu fugir pelos fundos do imóvel e se escondeu em uma área de mata.

Um outro homem, de 28 anos, foi localizado escondido em uma residência no Bairro Vale do Sol e preso.

Um suspeito, de 26 anos, que havia fugido para o Distrito de Nova América, em Caarapó, e um outro foram presos também.

No momento da abordagem, o homem de 26 anos quebrou seu celular para impedir sua apreensão e dificultar a obtenção de provas relacionadas à investigação. Outros aparelhos celulares também foram apreendidos e serão submetidos à análise.

As investigações indicam que os seis presos integram uma organização criminosa e que o homicídio está relacionado à atuação do grupo.

As investigações prosseguem para o esclarecimento da motivação, da atuação individual de cada envolvido e da eventual participação de outras pessoas.