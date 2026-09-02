Motorista morre após caminhão cair na Serra de Maracaju

FESTA DA DEMOCRACIA

Mato Grosso do Sul contará com o dito "voto em trânsito" em apenas dois municípios

Somente é possível "votar em trânsito" nas capitais e naqueles municípios que contem com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Gerson Oliveira/Correio do Estado

Dados divulgados através do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) indicam que cerca de 3,7 mil sul-mato-grossenses solicitaram a chamada "votação em trânsito" para as Eleições 2026, serviço esse que permite que eleitoras e eleitores consigam votar mesmo fora de seu domicílio eleitoral.

O prazo para o eleitor recorrer a este serviço junto à Justiça Eleitoral foi fechado em 20 de agosto, sendo que Mato Grosso do Sul contará com o dito "voto em trânsito" em apenas dois municípios, Campo Grande e Dourados, nas seguintes localidades

Capital - Prédio do SEBRAE, na Avenida Mato Grosso, nº 1.681, Centro,

- Prédio do SEBRAE, na Avenida Mato Grosso, nº 1.681, Centro, Dourados - Paróquia São José Operário, na Avenida Marcelino Pires, s/n, Centro.

É importante salientar que, só é possível realizar o voto em trânsito para as Eleições Gerais, quando é feita escolha do Presidente da República, com esse serviço não sendo habilitado para as municipais onde são escolhidos os prefeitos de cada município.

Também cabe esclarecer a diferença entre quem optar por um voto em trânsito no mesmo Estado do domicílio eleitoral original, e aqueles que irão precisar votar em outra Unidade da Federação.

Aqueles que se mantiverem no mesmo domicílio eleitoral poderão votar em todos os cargos em disputa. Já quem optar por participar com o voto nas eleições 2026 em outra Unidade da Federação, a votação ficará liberada apenas para os cargos de presidente e vice-presidente da República.

Importante explicar que não há uma alteração ou transferência definitiva da inscrição eleitoral com a escolha de voto em trânsito. Ou seja, após os turnos das Eleições 2026, o vínculo da eleitora ou do eleitor é restabelecido automaticamente para sua seção de origem.

Além disso, à exemplo da cidade de Inocência - distante cerca de 331 quilômetros da Capital do MS e cerca de 550 km do município de Dourados -, vale lembrar que há uma regra específica para a escolha dos locais para voto em trânsito.

Em Inocência atualmente estão milhares de trabalhadores (cerca de 14 mil) contratados pela Opus Construtech, envolvidos na construição do Projeto Sucuriú, mega fábrica de celulose da Arauco na região leste de MS.

Porém, como bem esclarece o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente é possível "votar em trânsito" nas capitais e naqueles municípios que contem com mais de 100 mil eleitoras e eleitores.

Eleições 2026

Marcadas para acontecerem, como de costume, no primeiro domingo de outubro (04), a possibilidade de um segundo turno das Eleições 2026 fica agendada para o dia 25 do mês em questão, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra.

Para a "festa da democracia" deste ano, em em que as urnas eletrônicas inclusive completam 30 anos de história, os brasileiros votarão nas Eleições de 2026 para a escolha de representantes para os seguintes cargos:

Deputado federal, Deputado estadual, Dois senadores, Governador e Presidente da República

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias.

Aqueles que escolherem a opção do voto em trânsito e não forem às urnas no dia da eleição, também precisam justificar a ausência mesmo se estiverem em seu município de origem.

Todas as regras sobre as Eleições 2026 estão previstas nos artigos 30 a 46 da Resolução-TSE nº 23.751/2026.

As dúvidas dos eleitores e eleitoras também podem ser sanadas em qualquer cartório eleitoral, ou por acesso aos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

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