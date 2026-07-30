Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Acidente Fatal

Motorista morre após carreta tombar na MS-164

Condutor, identificado preliminarmente como "Magrão", não resistiu aos ferimentos; Polícia Civil apura as causas do acidente ocorrido nas proximidades do distrito de Itamarati.

Welyson Lucas

30/07/2026 - 16h29
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (30) terminou com a morte do motorista de uma carreta na rodovia MS-164, em Ponta Porã, na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. A vítima, identificada até o momento apenas pelo apelido de "Magrão", morreu após o veículo de carga tombar nas proximidades do distrito de Itamarati.

Segundo as primeiras informações apuradas, o caminhoneiro seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e a carreta tombou às margens da pista. O impacto foi suficiente para provocar ferimentos graves no motorista, que morreu ainda no local antes da chegada do atendimento médico.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Científica foram mobilizadas para atender a ocorrência. Além do resgate, os agentes realizaram o isolamento da área para garantir a segurança do tráfego e permitir o trabalho da perícia técnica.

Os peritos iniciaram os levantamentos para identificar as circunstâncias que provocaram o acidente. Até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica do tombamento nem indícios da participação de outros veículos na ocorrência.

Após a conclusão dos exames periciais no local, o corpo do motorista será encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Ponta Porã, onde passará pelos procedimentos necroscópicos antes de ser liberado aos familiares.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Científica. Entre as hipóteses que deverão ser analisadas estão eventual falha mecânica, problemas nas condições da pista, excesso de velocidade ou outros fatores que possam ter contribuído para o tombamento da carreta.

Enquanto as equipes trabalham na remoção do veículo e na finalização da perícia, o trânsito na MS-164 pode apresentar interdições parciais e lentidão no trecho próximo ao distrito de Itamarati.

A identidade completa da vítima ainda não havia sido oficialmente divulgada até a publicação desta reportagem, e novas informações deverão ser apresentadas pelas autoridades à medida que o inquérito avançar.

sinal de alerta

Tráfego na BR-163 cai e Motiva pode pedir reajuste extra no pedágio

Publicado às vésperas do aumento de 40,5%, balanço revela que é o segundo trimestre seguido de retração no movimento, o que pode justificar futuro pedido de reequilíbrio financeiro

30/07/2026 14h00

Compartilhar
Desde a retomada dos investimentos, há um ano, foram liberados seis km de terceira faixa e pouco mais de cinco quilômetros de duplicação

Desde a retomada dos investimentos, há um ano, foram liberados seis km de terceira faixa e pouco mais de cinco quilômetros de duplicação

Continue Lendo...

Faltando sete dias para começar a vigorar o reajuste de 40,5% nas nove praças de pedágio da BR-163 em Mato Grosso do Sul, a concessionária Motiva Pananal voltou a reportar queda no volume do tráfego na rodovia, o que pode ser utilizado futuramente pela concessionária para alegar desequilíbrio financeiro e automaticamente solicitar reajuste extra no pedágio. 

Conforme o balanço relativo ao segundo trimestre do ano divulgado na noite desta quarta-feira (29), o tráfego na rodovia recuou 3,8% no segundo trimestre, na comparação com igual período de 2025, passando de 12,855 milhões de veículos para 12,368 milhões. 

E esta queda no tráfego, atribuída pela concessionária ao aumento dos combustíveis após os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, no final de fevereiro, e o consequente encarecimento dos fretes, não é caso isolado. 

No primeiro trimestre do ano, a Motiva Pantanal já havia reportado queda de 2,6% no número de veículos que passou nas praças de pedágio. Nos três primeiros meses do ano passado foram 13,416 milhões. Em igual período deste ano, o total caiu para 13,017 milhões. Por conta disso, o faturamento com a cobrança de pedágio recuou de R$ 108 milhões para R$ 107 milhões.

No segundo trimestre ocorreu fenômeno parecido, apesar do reajuste da tarifa em junho do ano passado. A queda no faturamento, segundo a empresa, foi de 5,7%, passando de R$ 105 milhões para R$ 99 milhões. Na soma dos dois trimestres, a empresa reporta recuo de 3,3% na arrecadação, que caiu de R$ 213 milhões para R$ 206 milhões. 

Um possível pedido de reajuste extra, previsto em todos os contratos de concessão, pode ser feito se houver alteração significativa no volume de tráfego e, em tese, poderia ser feito cinco anos depois da repactuação, assinada em agosto do ano passado. 

Mas, apesar da queda na quantidade de veículos, a concessionária informa que fechou o primeiro semestre do ano com lucro líquido de R$ 14 milhões. No primeiro trimestre de 2026, havia informado aos investidores que estava no vermelho, com prejuízo de R$ 1 milhão. 

O lucro de agora, contudo, está longe dos valores reportados no primeiro semestre do ano passado, quando a então CCR MSVia disse ter fechado os primeiros seis meses do ano com lucro de R$ 510 milhões. Naquele período, porém, praticamente não havia investimentos. Agora, conforme o balanço, foram aplicados R$ 538 milhões em melhorias no pavimento, desapropriações e duplicações.  

Estes investimentos começaram em julho do ano passado e até agora foram entregues em torno de 6 quilômetros de terceira faixa, próximo a Mundo Novo, e 5,6 quilômetros de duplicação, perto de Campo Grande. 

TAFIRAÇO

A partir do dia 5 de agosto, as tarifas de pedágio terão aumento de 40,5%. A maior parte deste percentual, de 33,64%, é decorrente do chamado primeiro degrau tarifário definido na repactuação do contrato de concessão. Ao longo dos próximos quatro anos, se a Motiva Pantanal cumprir suas metas de investimentos, as tarifas devem subir novos degraus. Ao final desta escada, o pedágio terá subido 101%.

Além deste primeiro degrau, no próximo dia 5 de agosto ainda haverá a correção da inflação dos últimos doze meses, de 5,16%. Como um incide sobre o outro, o percentual ultrapassa os 40%. 

Mesmo assim, alega a concessionária, o pedágio na BR-163 ainda é um dos mais baratos do País. Antes da aplicação do primeiro degrau tarifário, a tarifa quilométrica da Motiva Pantanal corresponde a aproximadamente nove centavos por quilômetro, enquanto a média das concessões rodoviárias brasileiras é de aproximadamente 16 centavos. 

Depois do reajuste da próxima semana, este valor sobe para um pouco mais de 12 centavos por quilômetro. A média das rodovias estaduais nas quais existe pedágio, o custo é da ordem de 19 centavos,

A repactuação do contrato prevê investimentos de R$ 9,31 bilhões para ampliar a capacidade e modernizar a BR-163. Entre as principais intervenções estão a duplicação de 203 quilômetros, incluindo os primeiros 65 quilômetros, e a conclusão do Contorno de Mundo Novo nos três primeiros anos,

Além disso, está prevista a implantação de 150 quilômetros de faixas adicionais, 23 quilômetros de vias marginais, 467 quilômetros de acostamentos e 29 quilômetros de contornos em Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Vila São Pedro e Vila Vargas. O contrato também prevê dois ciclos estruturais de restauração do pavimento e renovação da sinalização ao longo da concessão.

CONTRATOS

Governo do Estado gastou R$ 320 mil para cantora paraguaia de 16 anos

O nome da artista aparece em quatro contratos com a Fundação de Cultura, cada um no valor de R$ 80 mil para apresentações de 2 horas

30/07/2026 12h30

Compartilhar
Fiorella tem apenas 16 anos e já realizou diversos shows em Mato Grosso do Sul

Fiorella tem apenas 16 anos e já realizou diversos shows em Mato Grosso do Sul Reprodução / redes sociais

Continue Lendo...

A cantora e laçadora paraguaia Fiorella Noemy, de apenas 16 anos, já faturou R$ 400 mil em shows financiados pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura. Ao todo, a jovem sertaneja se apresentou em cinco eventos bancados pela administração estadual, em cada um ela recebeu R$ 80 mil para cantar durante duas horas nos palcos.

A última apresentação da artista em Mato Grosso do Sul foi em Miranda, no dia 18 de julho, quando esteve na 24ª Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural (FECIR 2026), no Parque de Exposições e Eventos 16 de julho, em Miranda. De acordo com o contrato com a Fundação de Cultura, o show de Fiorella teria duas horas de duração.

No dia 4 de julho, a cantora se apresentou na 5ª edição do Junipardo, na Área de Lazer Municipal, em Santa Rita do Pardo.

O segundo evento que Fiorella cantou e foi financiado pela Fundação de Cultura foi o Arraiá da Fronteira, no Parque de Exposições Rio Apa, em Bela Vista, no dia 5 de junho, com 2 horas de duração.

O primeiro contrato de Fiorella, em 2026, com o Governo de Mato Grosso do Sul foi para se apresentar na 21ª Expojardim, no Sindicato Rural de Jardim, no dia 25 de abril.

Ainda não está confirmado se a artista terá mais shows financiados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, mas em sua agenda aparecem eventos no Estado, para os dias 19 de setembro, em Jateí, e 26 de setembro, em Amambai, para uma apresentação na "Exposição Sindicato Rural".

Fiorella tem apenas 16 anos e já realizou diversos shows em Mato Grosso do Sul

Além dos show que aparecem no Diário Oficial do Governo do Estado, Fiorella também realizou outros três em MS, sendo eles em: Ponta Porã, Angélica, Albuquerque e Maracaju

A jovem de 16 anos é "apadrinhada" pela famosa dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que conheceram a menina através de um vídeo dela cantando no Instagram. A dupla assumiu o compromisso de empresariar a artista, e até gravaram juntos a música "Laça Nóis". Com isso, eles a auxiliaram em sua projeção no mercado da música sertaneja no Brasil.

Fiorella, além de cantora, também é atleta de laço comprido e nasceu na cidade de Capitán Bado, localizada no departamento (estado) de Amambay, no Paraguai.

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7078, quarta-feira (29/07)
loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7078, quarta-feira (29/07)

2

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)
loteria

/ 22 horas

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)

3

Secretário de educação proíbe comércio informal nas escolas
COMERCIANTES

/ 1 dia

Secretário de educação proíbe comércio informal nas escolas

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7077, terça-feira (28/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7077, terça-feira (28/07): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3747, terça-feira (28/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3747, terça-feira (28/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 6 dias

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo