Motorista de carreta que caiu em rio após ponte desabar é encontrado morto

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O motorista da carreta que caiu no Rio Taquari após parte da ponte João Wenceslau Leite de Barros desabar, na manhã desta quinta-feira (13), morreu no acidente. O corpo foi localizado por equipes do Corpo de Bombeiros, preso dentro do veículo, que ficou submerso após a queda da estrutura.

O acidente aconteceu na MS-168, no trecho que interliga as rodovias MS-214 e MS-423, conectando as regiões pantaneiras do Paiaguás e da Nhecolândia. O local fica no território de Corumbá, a aproximadamente 170 quilômetros de Coxim, mas, devido à proximidade, equipes de resgate do município foram mobilizadas para atender à ocorrência.

Segundo atualização divulgada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, os bombeiros agora trabalham para definir a melhor estratégia para retirar o corpo do veículo. Mergulhadores, barqueiros e equipes de apoio participam da operação.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também acompanham o caso para levantar as circunstâncias do acidente e realizar os procedimentos necessários para identificação da vítima.

QUEDA DA PONTE

O acidente aconteceu no início da manhã, quando a carreta passava pela ponte sobre o Rio Taquari. Parte da estrutura cedeu e o veículo caiu no rio.

Inicialmente, o Governo do Estado informou que o motorista estava desaparecido e que o caminhão havia ficado submerso.

Ainda conforme o governo, duas pessoas estavam no local no momento do desabamento. Uma delas conseguiu escapar, enquanto o motorista ficou preso no veículo.

A ponte, batizada de João Wenceslau Leite de Barros, foi construída entre 2008 e 2009, com conclusão em setembro de 2009. A estrutura é uma importante ligação entre os pantanais do Paiaguás e da Nhecolândia.

INVESTIGAÇÃO

Após o desabamento, equipes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) foram deslocadas para o local para levantar as possíveis causas da queda.

Até o momento, o Governo do Estado não apontou o que provocou o colapso da estrutura.

Em nota, o governo informou que trabalha para identificar os motivos da queda e que novas informações serão divulgadas conforme a apuração avance.

O local do acidente é considerado isolado, o que, segundo o próprio Estado, dificulta a comunicação e o repasse imediato de informações.

A ocorrência também reacende o debate sobre as condições das pontes que integram as rodovias estaduais e sobre a necessidade de inspeções e manutenção periódicas dessas estruturas.