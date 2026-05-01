Feriado de Dia do Trabalhador movimenta 16 mil pessoas na rodoviária

4 DIAS DE FESTA

Evento começou nesta quinta-feira (30) e vai até domingo (3), com shows e pratos típicos

Maracaju é 100% sul-mato-grossense e temperado com suco de "laranja azeda" DIVULGAÇÃO/Governo de MS

30ª Festa da Linguiça de Maracaju começou nesta quinta-feira (30) e vai até domingo (3).

O evento é realizado no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, localizado na rua Wartudes Muzi, número 699, em Maracaju, município situado a 159 quilômetros de Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

Ao todo, 30 mil pessoas são esperadas em quatro dias de festa. O evento oferece cultura (shows), gastronomia (pratos típicos) e arte (artesanato).

O dinheiro arrecadado no evento é destinado a entidades sociais do município, como Associação dos Pais e Amigos Excepcionais (APAE), Fundação Anália Franco e Sociedade Beneficente, entre outras.

Riedel esteve na abertura da festa na noite desta quinta-feira (30). Foto: Saul Schramm

A realização é do Rotary Club (organização da sociedade civil sem fins lucrativos, responsável pela festa desde 1994), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Maracaju.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), esteve na abertura da festa na noite desta quinta-feira (30) e afirmou que a linguiça de Maracaju reafirma a cultura e tradição da festa realizada todos os anos.

“É uma festa de entretenimento, afirmação cultural, tradição. A juventude que vem aqui para o show, ela conhece a tradição, a história da linguiça de Maracaju, realizada lá atrás pelas famílias que aqui chegaram, e sem dúvida nenhuma conquistam e ensinam um pouco dessa nossa história para essa nova geração”, ressaltou o governador.

O evento é tradicional no Estado, ocorre todos os anos e atrai turistas de outras cidades, estados e países. O evento foi cancelado em 2020 e 2021, por conta da pandemia de Covid-19.

A festa gera resultados positivos para o município: gira a economia, agita bares e restaurantes, aquece o comércio, lota hotéis, estimula o turismo, gera empregos e impulsiona lojas e serviços.

Veja a programação:

1° de maio – sexta-feira

10h30min: almoço na super tenda do Rotary, show com Gregório e Grupo Fronteira

21h30min: show no palco principal com Country Beat

23h00: show com Mulerada e DJ Celso

2 de maio – sábado

10h30min: almoço na super tenda do Rotary, show regional com Rosy Firmo e Jorge Alarcon

22h00: show com US Agroboy e DJ Celso

3 de maio – domingo

10h30min: almoço na super tenda do Rotary, show regional com Natália Paraguaia, Maurício Brito e Humberto Yule

LINGUIÇA

A linguiça é preparada somente com carnes de primeira e temperada com ingredientes tradicionais misturados a itens curiosos, como o suco de “laranja azeda”, o que torna único o sabor dessa iguaria.

O preparo é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo do charque.

Em 1997, a linguiça de Maracaju entrou para edição anual do livro do Guinness Book, como a maior linguiça do mundo feita de uma tripa única do boi, com 31 metros.

Já em 2016, a iguaria recebeu o selo de Indicação Geográfica (IG) emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), que garante proteção contra falsificações de origem e produção.

A linguiça de Maracaju deu origem a tradicional Festa da Linguiça que há décadas movimenta a economia não só do município, mas de todo Estado.