MPE proíbe sorteios de vereador e pode cassar registro

CASACO E GUARDA-CHUVA

Onda de frio prevista chegou a Campo Grande neste sábado (24) com temperaturas entre 14 e 16 graus; chuva de 10mm deve ser vista na parte da tarde e noite

Campo Grande acorda com céu nublado e temperatura em queda Gerson Oliveira / Correio do Estado

A população campo-grandense acordou neste sábado (24) com o céu nublado, uma semana depois do fim da última onda de frio na Capital, mas não deve ficar somente neste primeiro dia do fim de semana, se prolongando para domingo (25) e segunda-feira (26).

Segundo consta no site do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante a noite de ontem, sexta-feira (23), e madrugada deste sábado, a temperatura só caiu de hora em hora. Às 21h, Campo Grande havia registrado 20,4°C e à meia-noite já estava com 15,6°C.

Nesta manhã, às 6h, os campo-grandenses acordaram com um clima ameno e céu cinza, com temperatura na casa dos 14°C, e a tendência é seguir em queda, acompanhada de chuva durante a tarde e noite.

De acordo com o Climatempo, a partir das 12h já será possível perceber um certo nível de precipitação, que não deve ter pausa durante todo o dia. Durante o sábado, deve chover cerca de 10mm na Capital, com ventos de 14 km/h.

Sobre amanhã, um frio mais intenso deve marcar a véspera do aniversário da cidade, com temperaturas variando entre 12°C e 18°C, juntamente com chuva de 5mm e ventos de 18 km/h. Porém, segundo o site especializado em clima e tempo, estes não serão os dias mais frios dessa “onda”.

No feriado do dia 26 (125 anos de Campo Grande), a população deve sentir um frio de 10°C na manhã de segunda-feira, mas ao longo do dia deve voltar a registrar de 16°C a 24°C. Não há previsão de chuva para este dia e deve seguir assim pelo resto da semana, do qual também voltará ao calor costumeiro, ou seja, mais de 30°C.

Interior

Outras cidades do estado também registraram frio e chuva. Em Ponta Porã, a população acordou com frio de 10.4°C e precipitação de 25mm deve atingir o município fronteiriço. No domingo, temperaturas entre 8°C e 16°C e, na segunda-feira, de 6°C a 22°C.

Já Sete Quedas, chuva de 25mm também vai chegar à cidade, com temperatura de 10°C a 17°C durante hoje. No domingo, de 8°C a 17°C e, na segunda-feira, de 6°C a 23°C.

Corumbá não deve registrar um frio intenso, mas houve queda significativa na temperatura. Neste sábado, vai variar de 16°C a 22°C, com chuva de 4mm. No domingo, de 15°C a 22°C e chuva de apenas 2mm e, na segunda-feira, 13°C a 25°C, sem chuva.

Agora, Dourados deve ser o município mais frio do estado durante esses próximos dias. Hoje, temperaturas entre 11°C e 18°C, com chuvas de 25mm. No domingo, de 9°C a 18°C, mas sem precipitação. Na segunda-feira, de 7°C a 24°C, novamente sem chuva prevista.

Rio Brilhante também é uma das cidades com chuva intensa neste sábado, cerca de 25mm, acompanhada de um frio de 12°C a 19°C ao longo do dia. No domingo, de 10°C a 19°C, sem precipitação, e, na segunda-feira, de 8°C a 25°C.

