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MPMS encontrou contratos fraudulentos em 33 prefeituras do Estado neste ano

Em comparação com 2025, operações contra administrações municipais triplicaram, geralmente envolvendo Saúde e Obras

Felipe Machado

14/08/2026 - 07h45
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Contratos supostamente fraudulentos em diversos setores públicos geraram nove operações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) este ano, com 33 administrações municipais sendo alvo de investigações, número três vezes maior que o total de prefeituras visitadas pelo órgão no ano passado inteiro.

Levantamento do Correio do Estado revelou que equipes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) investigaram mais de 30 prefeituras por corrupção em contratos públicos este ano.

Quatro municípios aparecem em mais de uma operação: Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro e Três Lagoas.

Os quatro municípios estão presentes na Operação Gutenberg, investigação realizada por suspeita de que “contratos de livros paradidáticos tenham sido utilizados para desviar recursos públicos e pagar vantagens indevidas”, como vagas nas filas de hospitais.

O esquema teria movimentado mais de R$ 27 milhões e foi revelado na primeira semana de julho. Outras 25 prefeituras são citadas ao longo do documento que embasou a ação.

AÇÕES NESTE ANO

Terenos foi o primeiro município a ser alvo das equipes do MPMS este ano, nas Operações Collusion e Simulatum, que aconteceram no dia 21 de janeiro.

Ambas tinham como objetivo apurar a “existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública” por meio de fraudes em licitações.

Menos de 20 dias depois, no dia 10 de fevereiro, a Operação Cartas Marcadas foi deflagrada nas administrações de Corguinho e de Rio Negro, sob “suspeita de uma organização criminosa que se valia de servidores públicos corrompidos para frustrar o caráter competitivo de licitações públicas, direcionando os respectivos certames”.

Nos últimos três anos, as empresas envolvidas somaram mais de R$ 9 milhões neste esquema.

Foi encontrado dinheiro em espécie de vários países na açãoFoi encontrado dinheiro em espécie de vários países na ação - Foto: Divulgação/MPMS

No dia 31 de março, foi a vez da prefeitura de Coronel Sapucaia ser alvo do Ministério Público, na Operação Mão Dupla.

A investigação apontou a “prática de crimes de fraude a processos licitatórios e contratos, peculato-desvio, corrupção passiva e pagamento irregular em contratos públicos, envolvendo políticos, secretários, servidores e empresários” com atuação na cidade.

Em maio, em um intervalo de sete dias, duas operações, apelidadas de Buraco Sem Fim e Rota Desviada, foram deflagradas em Campo Grande e Nova Alvorada do Sul.

A primeira investigou um esquema de desvio de cerca de R$ 113 milhões em contratos de serviços de tapa-buracos na Capital. Já a segunda apurou “esquema ilícito envolvendo recursos públicos destinados ao transporte de alunos”.

Na semana passada, a Operação Máquinas de Areia desmantelou esquema que teria como “finalidade fraudar a execução de contratos de locação e fornecimento de veículos, maquinários e equipamentos pesados para serviços diversos, além da execução de contratos de infraestrutura para revestimento primário”, todos encontrados na administração de Três Lagoas, em acordos que passaram dos R$ 100 milhões.

A mais recente ação aconteceu ontem, no âmbito da segunda fase da Operação Auditus, que apurou a “ocorrência de fraudes em licitações realizadas pela prefeitura de Nioaque que tiveram como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de especialidades médicas por meio de consultas, realização de exames e procedimentos médicos”.

Horas depois, o médico legista Robson Roosevelt Ferreira Aguilar, que estava lotado em Jardim, foi afastado da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, após ser preso na operação. Porém, conforme nota divulgada, a prisão não está ligada às atividades que o médico desenvolveria até então na instituição. 

ANO PASSADO

Em 2025, foram 11 operações deflagradas pelo MPMS contra administrações municipais do Estado. O órgão já identificou corrupção em contratos de publicidade, engenharia, pavimentação asfáltica, informática, tecnologia, saúde, educação e obras.

Foram alvo no ano passado Aquidauana (Operação Ad Blocker), Água Clara e Rochedo (Operação Malebolge), Três Lagoas (Operação Backstage), Coxim (segunda fase da Operação Grilagem de Papel), Sidrolândia (quarta fase da Operação Tromper e Operação Dirty Pix), Nioaque (Operação Auditus), Terenos (Operação Spotless), Miranda (Operação Copertura), Itaporã (Operação Fake Cloud) e Campo Grande (Operação Apagar das Luzes).

CONTRABANDO

Contrabandista pula de ponte durante fuga e desaparece no Rio Paraná

Homem transportava cerca de 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados e teria saltado no rio após perseguição

14/08/2026 08h45

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Veículo transportava cerca de 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados e foi apreendido pela PRF

Veículo transportava cerca de 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados e foi apreendido pela PRF Divulgação

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Um homem conhecido como Neno desapareceu nas águas do Rio Paraná, na noite desta quinta-feira (13), depois de fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele conduzia um veículo carregado com aproximadamente 5 mil pacotes de cigarros contrabandeados.

Conforme informações divulgadas pelo portal Dourados Agora, a ocorrência começou após o motorista desobedecer a uma ordem de parada da PRF. A partir daí, os policiais iniciaram acompanhamento ao veículo, e a fuga se estendeu por aproximadamente 24 quilômetros na BR-158.

A perseguição terminou depois que o veículo apresentou problemas mecânicos e não conseguiu mais prosseguir. Neno então abandonou o automóvel e continuou a fuga a pé.

Ao chegar a uma ponte sobre o Rio Paraná, na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, o homem teria pulado na água na tentativa de escapar da abordagem policial. 

Morador da região de Dourados, Neno não havia sido localizado até a última atualização das informações. As circunstâncias do desaparecimento deverão ser apuradas.

O veículo e a carga, estimada em cerca de 5 mil pacotes de cigarros, foram apreendidos pela PRF. 

CORUMBÁ/BOLÍVIA

PCC e CV viram "inimigos" prioritários na fronteira

Plano para a região foi lançado oficialmente ontem e prevê ações da Polícia Federal e da polícia boliviana entre os países, além de apoio dos EUA

14/08/2026 08h00

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Divulgação

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O governo boliviano está com uma ofensiva, em conjunto com a Polícia Federal (PF) brasileira, para tentar bloquear ações criminosas coordenadas que o Primeiro Comado da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) estão implantando no país vizinho.

Esse trabalho conjunto foi chamado de Plano Fronteira Segura e foi lançado ontem, em Guayaramerín, cidade boliviana que faz fronteira com Guajará-Mirim (RO).

Apesar do lançamento oficial dessa estratégia de guerra contra organizações criminosas brasileiras e grupos bolivianos ocorrer na região Norte do País, o Ministério do Governo da Bolívia identificou que as regiões críticas são: Cobija/Brasiléia (AC), Guayaramerín/Guajará-Mirim (RO), Puerto Suárez/Corumbá (MS) e San Matías/Cáceres (MT).

O presidente boliviano, Rodrigo Paz, enfatizou que os operativos vão ser empenhados por tempo indeterminado nas faixas de fronteira consideradas sob maior risco de atuação de facções criminosas. 

“Lançamos o Plano Fronteiras Seguras com empenho permanente da polícia boliviana em cinco pontos fronteiriços para desarticular o crime organizado transnacional, porque um país seguro é um país onde bolivianos investem em seu próprio território”, afirmou.

O comandante geral da polícia boliviana, Mirko Sokol, participou do lançamento do plano e afirmou que as ações ostensivas estão voltadas para dificultar a atuação das facções.

“Estamos atacando estas organizações criminosas no lugar onde elas estão pretendendo atuar. E isso acontece principalmente nas fronteiras. São nesses locais que temos que evitar o ingresso de grupos criminosos e tentar evitar que cheguem nas cidades. Eles geram violência, mortes”, disse.

Pelo lado brasileiro, as autoridades não fizeram manifestação pública. Isso foi atribuído ao período de defeso eleitoral. Contudo, participaram do lançamento do plano o ministro de Segurança e Justiça Pública, Wellington Lima e Silva, além do diretor-geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues.

Presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, participou do lançamento - Foto: Divulgação

AÇÕES PRÁTICAS

Já foi definido que mais de 300 policiais bolivianos especializados vão atuar no Departamento de Santa Cruz, que envolve as fronteiras com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Atualmente, há um conflito em andamento em San Matías, divisa com Cáceres, onde o policial boliviano subtenente Yerson Salazar Aliendres acabou morto, no dia 30 de julho, após uma emboscada.

Já em Corumbá, também em julho, houve um atentado ligado ao PCC que resultou na morte do soldado PM Marcelo Pimenta da Silva. O ataque ocorreu contra um homem que vivia em Ladário e os policiais militares foram alvejados quando tentaram prender os suspeitos.

Todos os criminosos envolvidos, sendo a maioria deles brasileiros, acabaram mortos pela PM do Estado. Nessa resposta da polícia, dois bolivianos também morreram, mas quando estavam em Corumbá.

O governo boliviano apontou que os operativos conjuntos, e principalmente o combate ao crime organizado atuando na fronteira, resultou na expulsão de 17 pessoas apontadas com algum grau de liderança em organizações criminosas, entre elas do PCC e algumas do CV. 

Também ocorreram as apreensões de 58 aeronaves, 370 imóveis e 573 veículos durante os últimos oito meses. As ações também destruíram 10 pistas clandestinas e apreenderam 283 toneladas de droga.

“A Bolívia não será terra livre para as máfias. Não há espaço para respostas frágeis, dispersas ou meramente declarativas. Os narcotraficantes não são atores sociais, nem interlocutores políticos. São organizações criminais que destroem famílias, financiam violência, capturam territórios, corrompem instituições, tomam fronteiras e ameaçam a democracia”, declarou o ministro boliviano da Defesa, Ernesto Justiniano.

A Bolívia está alinhada com ações também com os Estados Unidos e neste mês teve reunião com o secretário de Defesa estadunidense, Pete Hegseth, e o general Francis L. Donovan, que atua no Comando do Sul, unidade do exército dos EUA que exerce atividade na América Latina.

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