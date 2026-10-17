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MPMS abre inquérito civil para investigar IPTU de Adriane Lopes

Tanto Adriane Lopes quanto seu marido, o deputado estadual Lídio Lopes, não declararam o imóvel ao TSE em 2022 e 2026

João Pedro Flores

17/10/2026 - 11h45
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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, através da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Campo Grande, instaurou um inquérito civil para apurar irregularidades na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos imóveis da Prefeita Municipal Adriane Lopes (PP)

O inquérito civil, de número 06.2026.00000715-8, encontra-se sob sigilo e exige senha. A decisão de instaurar o processo foi assinada pelo promotor de Justiça Humberto Lapa Ferri, na última terça-feira (13). Adriane Lopes possui residência em área nobre de Campo Grande, no bairro Carandá Bosque III, avaliada em R$ 1.163.425, segundo o cadastro imobiliário da Prefeitura de Campo Grande. Em 2026, o IPTU cobrado sobre a residência foi de R$ 11.634,25.

A mansão está localizada em um terreno que une duas áreas, uma de 588m² e outra com mais de mil m². O local era uma praça que foi desafetada e adquirida por Lídio Lopes (Avante), marido da Prefeita. Porém, a construção da casa não foi averbada, ou seja, apenas o IPTU do terreno foi cobrado e não da casa. 

O inquérito foi instaurado uma semana após Lídio Lopes ser reeleito deputado estadual. Em sua declaração de patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele não informou sobre o imóvel onde mora com a família.

Na declaração de bens apresentada ao TSE, o parlamentar registrou patrimônio de R$ 562.375,84, o que representa aumento de aproximadamente 95% em relação aos R$ 288 mil declarados em 2022. 

Além disso, o imóvel do Carandá Bosque III também esteve ausente nos bens informados pela prefeita nas eleições municipais, durante a campanha pela reeleição em 2024.

Ação corre na Justiça

A denúncia sobre uma suposta manobra para reduzir o valor do IPTU da mansão já corre na Justiça desde a candidatura da Prefeita em 2024. Em janeiro deste ano, o advogado Luiz Henrique Correia de Pádua Pereira ingressou com uma nova ação popular, na 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, para denunciar a manobra.

Na ação, o advogado diz que o terreno de 588 metros quadrados foi declarado por Adriane como “lote sem edificação” e pagou imposto territorial. Com isso, além do valor do imóvel ser menor, a alíquota foi menor.

Entre os pedidos da ação estão: punição a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Semadur) pela omissão; que seja feita uma nova fiscalização da mansão, lance o valor correto do IPTU e cobre os valores atrasados da prefeita. 

Outro questionamento foi a mudança no enquadramento do Bairro Carandá Bosque 3, onde reside Adriane, que levou a redução de 41% na taxa do lixo, de R$ 1,2 mil para R$ 706.

O que diz a Prefeitura?

Nos autos da ação, a Prefeitura de Campo Grande e a Semadur sustentam que o imóvel foi adquirido há anos pela Prefeita e devidamente registrado como territorial. A aquisição foi em outubro de 2012, ainda na gestão de Nelsinho Trad , no valor de R$ 107.000,00, sendo registrada no dia 30 de janeiro de 2013, na gestão de Alcides Bernal, não sendo exigida qualquer transparência nesse sentido.

O Executivo aponta ainda que a praça foi objeto de desafetação e aquisição por ato oneroso sem qualquer lesão aos cofres públicos municipais e que a área não possui qualquer construção, tratando-se de terreno cuja alíquota incidente é de 3,5%. 

Para a Prefeitura, o aumento da área do terreno por remembramento, por si só, não causa aumento do valor venal do imóvel como um todo, sendo que apenas o aumento da área construída influiria no aumento da base de cálculo. 

Nos autos, a Semadur e o Executivo dizem que são exigidos dois IPTUs de Adriane Lopes e Lídio Lopes, sendo um para cada imóvel, além das respectivas taxas de coleta do lixo, que juntos somam R$ 16.643,78 e que não compete à fazenda pública obrigar qualquer contribuinte à regularizar sua construção perante a serventia registral.

Tragédia na Rodovia

Colisão entre caminhonetes deixa dois mortos na BR-262 em MS

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (17), nas proximidades da fábrica da Suzano, em Ribas do Rio Pardo; veículos ficaram destruídos com a força do impacto.

17/10/2026 10h49

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Caminhonetes ficaram destruídas após colisão que deixou duas pessoas mortas na madrugada deste sábado (17), na BR-262, em Ribas do Rio Pardo.

Caminhonetes ficaram destruídas após colisão que deixou duas pessoas mortas na madrugada deste sábado (17), na BR-262, em Ribas do Rio Pardo. Foto: Divulgação/Ribas Ordinário.

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Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (17), na BR-262, nas proximidades da fábrica da Suzano, em Ribas do Rio Pardo. A colisão envolveu duas caminhonetes, que ficaram bastante danificadas com a força do impacto.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os veículos na rodovia, com partes das carrocerias destruídas e destroços espalhados pelo asfalto. Um dos veículos envolvidos pertence a uma empresa que presta serviços no município.

A pista foi liberada para o tráfego por volta das 8h30 deste sábado (17), após os trabalhos de atendimento à ocorrência e a retirada dos veículos envolvidos na colisão.

As imagens mostram que a caminhonete branca teve a parte dianteira destruída, enquanto o veículo preto também sofreu danos significativos na estrutura.

Registros feitos durante a madrugada mostram a movimentação de veículos no local do acidente. Já as imagens registradas durante a manhã revelam as condições em que as caminhonetes ficaram após a batida.

As identidades e idades das duas vítimas ainda não foram divulgadas. Também não foi informado em qual das caminhonetes elas estavam no momento da colisão.

A dinâmica do acidente e as circunstâncias que provocaram a batida deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

A BR-262 é uma das principais ligações rodoviárias entre Campo Grande e a região leste de Mato Grosso do Sul, com circulação de veículos de passeio, ônibus e caminhões utilizados no transporte de cargas.

De MS Para o Mundo

Leonardo DiCaprio publica foto de onça-pintada feita por fotógrafo de MS

Imagem do biólogo Gustavo Figueirôa foi compartilhada pelo astro de Hollywood em publicação sobre iniciativa internacional de US$ 500 milhões para recuperar espécies ameaçadas de extinção

17/10/2026 10h02

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Onça-pintada conhecida como Xingu, fotografada pelo sul-mato-grossense Gustavo Figueirôa no Pantanal, ganhou destaque nas redes sociais do ator Leonardo DiCaprio.

Onça-pintada conhecida como Xingu, fotografada pelo sul-mato-grossense Gustavo Figueirôa no Pantanal, ganhou destaque nas redes sociais do ator Leonardo DiCaprio. Foto: Gustavo Figueirôa/Reprodução Instagram.

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Uma fotografia de uma onça-pintada bebendo água no Pantanal, registrada pelo biólogo e fotógrafo sul-mato-grossense Gustavo Figueirôa, ganhou projeção internacional após ser compartilhada pelo ator Leonardo DiCaprio, um dos maiores nomes de Hollywood.

A imagem foi publicada nesta sexta-feira (16), no Instagram do artista, em uma postagem sobre iniciativas mundiais de proteção e recuperação de espécies ameaçadas de extinção.

O registro mostra o felino às margens de um rio, com os olhos direcionados à câmera e a língua tocando a superfície da água.

A cena, fotografada originalmente em 2021, voltou a ganhar destaque cinco anos depois, desta vez como ilustração de uma mensagem ambiental divulgada pelo astro norte-americano em parceria com a organização Re:wild.

Na publicação, DiCaprio destacou os compromissos anunciados durante a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade (COP17), realizada em Yerevan, capital da Armênia, e defendeu a ampliação dos esforços internacionais para recuperar populações de animais ameaçados.

O ator ressaltou que impedir a extinção das espécies não é suficiente e que também são necessárias ações para recuperar populações que já sofreram reduções significativas.

A postagem chamou a atenção pela ligação com Mato Grosso do Sul. A fotografia utilizada pelo artista é de autoria de Gustavo Figueirôa, profissional ligado à conservação do Pantanal, que teve seu trabalho reconhecido internacionalmente e recebeu crédito na publicação.

Fotógrafo de MS registrou onça conhecida como Xingu

Embora tenha voltado aos holofotes nesta semana, a imagem foi capturada em junho de 2021, durante uma expedição pelo Pantanal.

Na ocasião, Gustavo Figueirôa acompanhava uma onça-pintada conhecida como Xingu, um macho que circulava pela região do Parque Estadual Encontro das Águas, nas proximidades de Porto Jofre, em Mato Grosso.

O registro aconteceu às margens do Rio São Lourenço, curso d'água que integra a região pantaneira próxima à divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Durante a observação do animal, o fotógrafo conseguiu documentar diferentes momentos de seu comportamento, incluindo a cena em que a onça se aproximou da água e permaneceu olhando em direção à câmera.

Em entrevista concedida ao UOL na época, Figueirôa contou que acompanhou o felino por aproximadamente 40 minutos a uma hora e produziu mais de 250 fotografias durante o encontro.

Entre os registros, apenas seis foram considerados pelo profissional de qualidade excepcional, incluindo a imagem que se tornou conhecida nas redes sociais.

A fotografia ganhou repercussão ainda em 2021 pela imponência do animal e pelo ângulo do registro, que transmite a impressão de que a onça encara diretamente quem observa a imagem.

Cinco anos depois, o mesmo flagrante alcançou uma nova dimensão ao aparecer nas redes sociais de Leonardo DiCaprio, conhecido internacionalmente tanto pela carreira no cinema quanto pela atuação em causas ambientais.

Gustavo Figueirôa comemora reconhecimento internacional

A publicação foi recebida com entusiasmo pelo fotógrafo, que utilizou as redes sociais para celebrar o compartilhamento da imagem e destacar a importância das iniciativas de conservação apoiadas pelo ator.

Gustavo ressaltou o trabalho desenvolvido pela Re:wild, organização ambiental da qual Leonardo DiCaprio é cofundador, voltada à proteção da biodiversidade e à recuperação de espécies ameaçadas.

Ao comentar a repercussão, o fotógrafo também fez uma referência bem-humorada à trajetória cinematográfica do astro, especialmente ao filme Titanic, um dos maiores sucessos de sua carreira.

"Do Titanic à conservação da vida selvagem, fico feliz de ter cruzado seu caminho de alguma forma, nem que seja por uma foto!", escreveu.

Além de fotógrafo, Gustavo é biólogo, especialista em manejo e conservação da fauna silvestre e em comunicação pública da ciência.

Desde 2019, integra o Instituto SOS Pantanal, organização dedicada à conservação do bioma, onde atualmente ocupa o cargo de diretor de Comunicação e Engajamento.

Sua trajetória reúne trabalhos de documentação da fauna, divulgação científica, prevenção de incêndios florestais e participação em iniciativas voltadas à proteção dos animais silvestres.

A repercussão da fotografia representa, assim, não apenas o reconhecimento de um registro produzido no Pantanal, mas também a visibilidade internacional do trabalho desenvolvido por profissionais ligados à conservação ambiental.

Leonardo DiCaprio destaca iniciativa de US$ 500 milhões

A fotografia de Gustavo Figueirôa foi compartilhada por Leonardo DiCaprio durante a divulgação de duas iniciativas internacionais voltadas à proteção e recuperação de espécies ameaçadas de extinção.

Uma delas é a Coalizão de Ação para Recuperar Espécies Ameaçadas (CARES), liderada pela Armênia e pela Colômbia, com a participação de 17 governos, incluindo o Brasil.

A outra é a Species Recovery Alliance, formada por nove organizações e financiadores, entre eles a Re:wild, que anunciaram um compromisso superior a US$ 500 milhões ao longo de cinco anos para apoiar projetos de conservação e recuperação de espécies.

Os anúncios ocorreram nesta sexta-feira (16), em Yerevan, na Armênia, durante a programação preparatória da COP17, prevista para começar em 19 de outubro.

Astro de Hollywood visitou Pantanal de MS em agosto

A ligação de Leonardo DiCaprio com o Pantanal sul-mato-grossense também ganhou destaque recentemente.

No fim de agosto deste ano, o ator esteve em Mato Grosso do Sul e se hospedou na Fazenda Caiman, localizada no município de Miranda.

A visita ocorreu durante uma passagem pelo Brasil e teve entre seus objetivos conhecer iniciativas de preservação da fauna e da flora pantaneira.

Reconhecida por desenvolver atividades de ecoturismo e apoiar projetos ambientais, a propriedade mantém ligação com ações de conservação da biodiversidade, incluindo a proteção da onça-pintada.

A presença do ator no Estado despertou atenção pela relação entre sua atuação ambiental e os projetos desenvolvidos na região.

Agora, pouco mais de um mês depois da visita, o Pantanal voltou a ganhar espaço nas redes sociais de DiCaprio por meio da fotografia de um profissional ligado a Mato Grosso do Sul.

O episódio reforça a capacidade da fotografia de natureza de ultrapassar fronteiras e chamar a atenção para a conservação de um dos biomas mais importantes do Brasil, cuja biodiversidade também enfrenta ameaças decorrentes de incêndios florestais, perda de habitats e pressões sobre os ecossistemas.

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