A reflexão de Drummond sobre amizade: "Como as plantas, não deve ser muito nem pouco regada

Carlos Drummond de Andrade (1902 — 1987) deixou um legado profundo na literatura brasileira ao explorar as complexidades das relações humanas. Ligada à segunda geração do modernismo, sua poesia abordava questões políticas e sociais sem perder de vista o indivíduo e suas experiências diante do mundo.

Entre suas muitas contribuições, destacam-se os poemas que abordam um tema universal e atemporal: a amizade. Essas composições revelam a importância dos laços que cultivamos e o delicado equilíbrio necessário para que essas relações floresçam ao longo da vida.

A metáfora das flores e o equilíbrio nas amizades

O aforismo "Como as plantas, a amizade não deve ser muito nem pouco regada" sintetiza uma das reflexões mais célebres de Drummond sobre as relações. Ele aparece em O Avesso das Coisas (1987), livro que funciona como um dicionário poético de conceitos, no qual o poema "Amizade" apresenta definições que desafiam a simplicidade aparente do tema.

A metáfora botânica revela uma ideia central: o excesso de atenção e cobrança sufoca, enquanto o abandono total enfraquece o laço. A própria ideia de amizade se desfaz quando um amigo se torna inimigo ou vice-versa, e a relação ganha uma qualidade incompreensível.

O poeta também valoriza a coragem de honrar as amizades extintas ao pedir que se "regue as flores sobre o jazigo de amizades extintas". A frase sugere que até os relacionamentos terminados merecem respeito e lembrança.

A solidão compartilhada em "convite Triste"

Em "Convite Triste", composto para Brejo das Almas (1934), Drummond apresenta outro aspecto da amizade: a necessidade de compartilhar o sofrimento. O poema é um convite e um desabafo. Nele, o sujeito poético chama o amigo a "sofrer junto" e reconhece que enfrentar as dificuldades lado a lado é preferível ao isolamento.

No poema, um homem busca a presença de um amigo não apenas para celebrar, mas para confessar angústias, xingar a vida, chorar "de mansinho" e simplesmente estar junto.

Nesse sentido, Drummond destaca um dos aspectos mais valiosos de uma amizade genuína: a liberdade de se expressar sem julgamentos, a capacidade de ser autêntico e vulnerável sem medo de rejeição.

A busca por conexão humana

Ao longo de seus poemas sobre amizade, Drummond ressalta que as relações se desenvolvem de modo natural, no ritmo e no momento de vida de cada pessoa. Não se trata de um compromisso rígido, mas de um cultivo genuíno que exige presença, sem excessos nem negligência.

A sabedoria drummondiana sobre amizade vai além do romantismo fácil: reconhece os fracassos, as amizades que se extinguem e os conflitos inerentes.

Ao mesmo tempo, celebra a coragem de manter e nutrir esses laços, porque, como o poeta deixa claro. A amizade é o que nos permite não apenas sobreviver, mas existir plenamente em um mundo que, sem ela, seria incomparavelmente mais solitário.

A solidão do indivíduo em tempos de crise histórica

A poesia de Drummond sobre amizade não nasceu em vácuo: ela emergiu na década de 1930 e 1940, período de intensa turbulência no Brasil e no mundo. Com a Revolução de 30, crises econômicas e o aproximar da ditadura do Estado Novo, a sociedade brasileira vivia grande instabilidade política e social.

Nesse contexto, a segunda geração modernista — chamada "Geração de 30" — se dedicava a questões sociais e à realidade do indivíduo diante de um mundo que se desintegrava.

Drummond, como precursor dessa fase poética, canalizava essa angústia coletiva para reflexões sobre as ligações humanas. Seus poemas sobre amizade ganham profundidade quando entendemos que, para o homem isolado na cidade grande ou sufocado por pressões históricas. O amigo não era luxo — era meio de sobrevivência emocional e existencial.