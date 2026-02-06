Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

MS demite servidora condenada pela morte de 'mascote' na frente do filho

Michelly Pereira de Queiroz foi condenada junto do esposo, Eduardo dos Santos Silva, em 27 de julho de 2018, cerca de um ano e meio após a morte de Wesley Julião Barbosa

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

06/02/2026 - 10h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Através da edição desta sexta-feira (06) do Diário Oficial Eletrônico (DOE) de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado publicou a demissão da servidora envolvida e condenada no caso da morte de jovem conhecido como "mascote", morto em 2017 na frente do próprio filho, que à época teria apenas dois anos. 

Conforme o texto assinado pelo Controlador-Geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, foi acolhido o relatório final da Comissão Processante dos autos de Processo Administrativo Disciplinar, aplicando a demissão de Michelly Pereira de Queiroz. 

Lotada até então na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED-MS), no cargo de agente atividades educacionais, Michelly foi condenada junto do esposo, Eduardo dos Santos Silva, em 27 de julho de 2018, cerca de um ano e meio após a morte de Wesley Julião Barbosa. 

Reprodução/DOE-MS

Relembre

Conhecido como "Mascote", Wesley Julião Barbosa Almeida foi executado - como bem acompanhado à época pelo Correio do Estado - ao sair para comprar pão numa manhã de sábado, em 14 de fevereiro de 2017. 

Segundo relatos de testemunhas à época ao Correio do Estado, os disparos teriam sido efetuados por um casal que passou pelo local, na rua Joana Maria de Souza do bairro Itamaracá, na Capital, em uma caminhonete Hilux da cor prata. 

Wesley chegou a correr e se esconder na casa de um morador, mas morreu antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Como foi posteriormente levantado que o rapaz conhecido como "Mascote" possuía passagens por crimes como furto e roubo, a suspeita inicial era que a execução tinha acontecido por retaliação de grupo rival. 

Entretanto, cinco dias após a execução de Wesley, um policial aposentado foi preso por emprestar a arma e o carro usados pelo casal acusado na data do crime. Nessa ocasião, aos 57 anos, o ex-investigador disse que a vítima estava ameaçando a família e por isso ajudou os indivíduos em questão, que tratavam-se de sua filha e do então genro. 

No comando desse caso à época estava a delegada Célia Maria Bezerra, pela 4ª Delegacia de Polícia Civil, que apontou a prisão em flagrante do policial aposentado, que informou num primeiro momento ter emprestado o revólver calibre 38 para a própria filha, apesar de escolher posteriormente o silêncio em depoimento. 

Esse casal foi à julgamento cerca de um ano e meio após a execução do rapaz, morto na frente do filho de dois anos. Eles disseram que o crime, de fato, foi motivado por uma desavença antiga. 

Eduardo estaria cumprindo pena na Casa do Albergado quando as ameaças por parte de Wesley teriam começado, segundo dito pela delegada Célia Maria Bezerra ao Portal Correio do Estado, motivado por uma tentativa de vingança pela morte de Carlos Eduardo Paim. 

Carlos Eduardo Paim, nesse caso, foi assassinado com três tiros aos 15 anos, em julho de 2016 no Bairro Tiradentes, quando dois ocupantes de uma saveiro prata teriam perseguido o adolescente, que estava em uma moto, por quarteirões, antes de o atingirem com três tiros, descerem do veículo e fugindo logo depois levando junto a arma que o garoto carregava. 

Diante das ameaças e com a suspeita de que Wesley estaria armado, Eduardo dos Santos Silva pegou a arma do sogro e começou a atirar contra a vítima, quando a mesma estaria na frente da própria esposa e do filho de 2 anos. 

Enquanto Eduardo foi condenado inicialmente a 14 anos de reclusão, em regime fechado, a condenação de Michelly foi estabelecida em 10 anos, recorrendo em liberdade e tendo que apresentar-se em juízo mensalmente, além de comprovar as devidas atividades e rendas, além da remoção do cargo/função pública.

 

Assine o Correio do Estado

inocência

Palco de evento político, canteiro de obras da Arauco tem 9,2 mil operários

Autoridades federais e estaduais participan nesta sexta-feira do lançamento da pedra fundamental do ramal ferroviário, que está em obras faz dois meses

06/02/2026 10h53

Compartilhar
O governador Eduardo Riedel e o ministro dos transportes, Renan Calheiros Filho, estão entre participantes do evento em Inocência

O governador Eduardo Riedel e o ministro dos transportes, Renan Calheiros Filho, estão entre participantes do evento em Inocência Karina Varjão

Continue Lendo...

Palco de um evento político nesta sexta-feira (6) para o lançamento da pedra fundamental do ramal ferroviário de 47 quilômetros, o canteiro de obras da fábrica de celulose da Arauco tem hoje 9,2 mil trabalhadores, o que supera o número de habitantes de Inocência, município no qual a fábrica está sendo instalada. Antes do início das obras, Inocência tinha em torno de 8,5 mil habitantes.

Embora os trabalhos para implantação do ramal ferroviário estejam em andamento há dois meses, nesta sexta-feira a empresa chilena recebeu o ministro dos Transportes, Renan Calheiros  Filho, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o governador Eduardo Riedel, para o lançamento oficial do ramal ferroviário. 

No pico das obras de construção da fábrica, o que deve ocorrer ainda neste ano, a previsão é de que o canteiro de obras abrigue 14 mil trabalhadores ao mesmo tempo.

Conforme o cronograma oficial, a fábrica deve ficar pronta até o fim do próximo ano. Depois disso, serão em torno de 800 empregos diretos na indústria, sem contabilizar os cerca de seis mil indiretos e no cultivo e extração das florestas de eucaliptos. 

Até a conclusão da fábrica também deve estar concluído o ramal ferroviário, pelo qual serão escoadas as 3,5 milhões de celulose anuais daquela que será a maior fábrica do setor do mundo. 

Conforme Leonardo Crociati, um dos diretores da Arauco, diariamente serão produzidas 11 mil toneladas de celulose. Se tudo fosse despachado por caminhão, seriam em torno de 200 carretas por dia. Mas, com a construção da ferrovia, que conectará a fábrica à Ferronorte, toda a produção será levada de trem até o porto de Santos. 

A previsão inicial da Arauco é de que sejam investidos em torno de R$ 1 bilhão na construção da ferrovia e mais R$ 1,4 bilhão na compra de 26 locomotivas e aproximadamente 721 vagões. Em períodos de pleno funcionamento da fábrica, todos os dias um comboio com cem vagões sairá da fábrica rumo ao porto. 

No começo de janeiro deste ano a Arauco assinou contrato estimado em R$ 770 milhões com a empresa Randoncorp para aquisição de vagões, que devem ser entregues até novembro de 2027.

No evento político desta sexta-feira, além dos ministros do Governo Lula (Renam e Simone Tebet), que vão deixar a administração para no próximo mês para a disputa eleitoral de outubro, também participaram candidatos que estarão do outro lado, como Reinaldo Azambuja e Nelsino Trad. Ambos devem disputar vaga ao Senado por Mato Grosso do Sul. 

Nas últimas semanas o ministro Renam Filho está fazendo uma espécie de romaria por diferentes estados para tentar dar mais vizibilidade às obras de infraestrutura que estão em andamento pelo país e a participação no evento de Inocência faz parte desta marcha. 

A construção do ramal ferroviário interrompe um período de 27 anos sem investimentos na construção de ferrovia em Mato Grosso do Sul. A última obra do setor havia sido exatamente a Ferronorte, em 1999, à qual este ramal será contectado agora. 

A Ferronorte, ou Malha Norte, é uma ferrovia que se estende por aproximadamente 755 quilômetros, conectando Santa Fé do Sul (SP) a Rondonópolis (MT). Atualmente, essa via é operada pela Rumo Logística. 

O ramal está sendo instalada em paralelo à MS-377 e o plano logístico da Arauco, segundo Alberto Pagano, tem uma visão de longo prazo, já que a licença de instalação do projeto Sucuriú prevê produção de até 5 milhões de toneladas. 

Cerca de 400 hectares de aproximadamente 40 propridades serão ocupados pelos trilhos e foram declarados de utilidade pública. No local onde a ferrovia cruza o córrego São Mateus será construída uma ponte de 270 metros, reduzindo a movimentação de solo e a supressão vegetal. 

VALE DA CELULOSE

Além da logística para o transporte da celulose até o porto de Santos, numa distância de 1,1 mil quilômettros, a Arauco precisa ainda de cerca de 1,5 mil motoristas para operar os 350 caminhões que carregarão as toras de madeira, em 600 viagens diárias, até a indústria. 

As florestas de eucaliptos da empresa, que totalizam 400 mil hectares, estão espalhadas em dez municípios no entorno de Inocência. A distância média desde as áreas de corte até a fábrica será de 110 km. 

Para atender o pleno ritmo de produção a partir de 2028, a empresa está plantando 65 mil hectares de eucaliptos por ano — o tempo médio até o corte, todo mecanizado, é de seis anos. 


Com a fábrica de Inocência, o Estado de Mato Grosso do Sul se consolida como maior fabricante de celulose do país. Vai saltar de 7,6 milhões de toneladas por ano para 11 milhões de toneladas. 

Em Três Lagoas já existem desde 2009 e  2012 duas indústrias em operação. Em julho de 2024 a  Suzano inaugurou uma fábrica de Ribas do Rio Pardo. Além disso, a Eldorado, de Três Lagoas, tem planos para duplicar a produção e a partir de fevereiro do próximo ano a Bracell promete começar a construção de uma fábrica em Bataguassu. 

O governador Eduardo Riedel e o ministro dos transportes, Renan Calheiros Filho, estão entre participantes do evento em InocênciaEvento político para lançamento da obra do ramal ferroviário põe fim a um período de quase 3 décadas sem investimentos em ferrovias em MS (Karina Varjão)


 

CHUVAS

Rio Aquidauana continua subindo e amanhece com 8,30 metros

132 milímetros foram registrados em Aquidauana, em um período de 4 dias, de domingo (1°) a quinta-feira (5); chuva já expulsou 14 famílias de casa

06/02/2026 08h45

Compartilhar
Rio subiu e inundou ruas, casas, quintais e campos de futebol

Rio subiu e inundou ruas, casas, quintais e campos de futebol DIVULGAÇÃO

Continue Lendo...

Rio Aquidauana está subindo cada vez mais e, nesta sexta-feira (6), alcançou os 8,30 metros às 9h25min, de acordo com a régua de medição. A vazão está em 635 m³/s na região da Ponte Velha.

Na quinta-feira (5), o nível do rio alcançou os 8 metros no fim da tarde. Na quarta-feira (4), 7,14 metros. Portanto, os números mostram que o nível está subindo a cada dia.

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS) apontam que 132,8 milímetros foram registrados em Aquidauana, em um período de 4 dias, de domingo (1°) a quinta-feira (5).

A cheia se deve as fortes chuvas que atingem, desde domingo (1°), os municípios de Corguinho, Rio Negro, Aquidauana e Rochedo - cidades em que passam o rio - em Mato Grosso do Sul.

A chuvarada causou diversos estragos nos municípios, como:

  • Inundação de ruas, casas, quintais e campos de futebol

  • Desalojamento de 14 famílias, sendo que 10 foram para a casa de parentes e 4 estão abrigadas em alojamentos da prefeitura

  • Transbordamento do Rio Aquidauana, Rio Taboco, Rio Taquari e Córrego Barrinha

  • Arrastou e destruiu pontes inteiras

  • Deixou comunidades rurais ilhadas

  • Comprometeu estradas vicinais

  • Interditou temporariamente a MS-080

  • Rompeu represa em Rio Negro

  • Deixou áreas temporariamente sem acesso

  • Causou danos em cabeceiras de pontes

  • Aquidauana, Coxim, Rio Negro e Corguinho decretaram situação de emergência após as fortes chuvas

NÍVEL RECORDE

 Em fevereiro de 2018, o Rio Aquidauana atingiu marcas históricas de 11,20 metros e 10,93 metros, em sua pior enchente. Na época, 153 pessoas ficaram desabrigadas, 32 famílias foram resgatadas e 85 pessoas ocuparam por tempo indeterminado salões de paróquias das igrejas.

Para reparar os danos causados pelas chuvas, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou verba de R$ 800 mil de auxílio emergencial para Aquidauana (R$ 500 mil) e Anastácio (R$ 300 mil).

Em 2011, o rio atingiu 10,70 metros na segunda pior enchente da história.

QUANDO VAI PARAR DE CHOVER?

Segundo a Defesa Civil, não há previsão de chuva para esta sexta-feira (6) em Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana terá chance de chuvas isoladas e dará uma trégua e alívio aos moradores.

Portanto, os próximos dias serão de sol, céu parcialmente nublado, pouca chuva e muito calor no município.

As temperaturas mínimas devem variar entre 22 e 24 e as máximas entre 36 e 38°C.

METEOROLOGIA

O mês de fevereiro começou com muita chuva na região centro-norte de Mato Groso do Sul.

O tempo permaneceu nublado, instável, úmido e chuvoso, de domingo (1°) a quinta-feira (5), em Aquidauana, Rochedo, Corguinho, Coxim, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Bandeirantes, Miranda, Porto Murtinho, Rio Brilhante e Ribas do Rio Pardo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo e laranja de chuvas intensas para o começo de fevereiro em Mato Grosso do Sul:

  • Chuvas intensas - alerta amarelo - perigo potencial: chuva de 20-30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos

  • Chuvas intensas - alerta laranja - perigo: chuva de 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia e ventos intensos de 60-100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos

Veja os acumulados de chuva de domingo (1°) a quinta-feira (5):

Rio subiu e inundou ruas, casas, quintais e campos de futebol

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses, como:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3606, quinta-feira (05/02)
loteria

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3606, quinta-feira (05/02)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3605, de quarta-feira (04/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3605, de quarta-feira (04/02): veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2968, terça-feira (03/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2968, terça-feira (03/02): veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6946, quinta-feira (05/02)
loteria

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6946, quinta-feira (05/02)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6945, quarta-feira (04/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6945, quarta-feira (04/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 horas

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional