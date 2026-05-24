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Loteria especial

Apostas de MS levam mais de R$ 125 mil em prêmios na Mega-Sena especial

Dois sortudos de Fortaleza e do Rio de Janeiro vão dividir o prêmio total de R$ 320 milhões

Karina Varjão

Karina Varjão

24/05/2026 - 15h00
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Quatro apostadores de Mato Grosso do Sul faturaram mais de R$ 125 mil em prêmios no sorteio especial de 30 anos Mega-Sena na manhã deste domingo (24). 

Um bolão do município de Anastácio, a aproximadamente 130 quilômetros de Campo Grande, realizado na Center Lotérica, fez cinco acertos e levou um prêmio R$ 27.780. 

Outras duas apostas feitas na Capital, na 'Loterias em Canais Eletrônicos' Silce, apostaram 6 números e acertaram 5, levando R$ 13.890,02 cada uma, totalizando R$27.780,04 em prêmios. 

Já um sortudo que apostou na Lotérica Moreninha em Campo Grande, apostou em 10 números e acertou 5, levando uma bolada de R$ 69.450,10 para casa. 

No total, as quatro apostas levaram juntas R$ 125.010,04 em prêmios. 

O prêmio máximo do sorteio deste domingo era de R$300 milhões e não iria acumular caso não houvesse vencedor. Por falta de um, dois jogadores acertaram os seis números sorteados e dividiram o valor. 

As apostas foram de Fortaleza, no Ceará e no Rio de Janeiro (RJ) e cada uma faturou R$168.170.026. 

Os detalhes das apostas ganhadoras foram: 

  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 168.170.026,83
  • 5 acertos: 590 apostas ganhadoras, R$ 13.890,02
  • 4 acertos: 37.565 apostas ganhadoras, R$ 311,65

Os números da Mega-Sena 3010 são:

  • 35 - 33 - 45 - 30 - 47 - 03 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3011

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 26 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 3011. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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Violência

Homem ameaça pais com faca, avança contra PM e morre baleado em MS

O Suspeito foi socorrido pelos próprios policiais após o confronto dentro de residência, mas não resistiu aos ferimentos no hospital

24/05/2026 14h28

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Foto: Divulgação

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Um homem identificado como Renato Marian, de 40 anos, morreu na noite deste sábado (23), após ameaçar os próprios familiares com uma faca e avançar contra policiais militares durante uma ocorrência atendida em Três Lagoas, na região leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações apuradas, o caso aconteceu após o pai do suspeito acionar o telefone 190 relatando que o filho estaria armado com uma faca e ameaçando os próprios pais dentro da residência da família.

Uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi deslocada até o endereço e encontrou os pais do homem do lado de fora da residência. Conforme os policiais, Renato apresentava comportamento agressivo e sinais de forte alteração emocional no momento da abordagem.

Ao chegar ao endereço indicado, na Viela João Camargo Machado, no Jardim Carandá, a Polícia Militar foi informada por moradores de que uma confusão estaria acontecendo na residência.

Segundo os relatos, Renato estaria agredindo o pai, de 71 anos, além de portar uma faca e um pedaço de madeira. Testemunhas também relataram ter ouvido gritos e barulhos de objetos sendo quebrados.

Ao perceber a chegada da equipe policial, o suspeito teria tentado correr para dentro da casa e ignorado as ordens dadas pelos militares.

Diante da situação e do risco iminente aos familiares e à própria equipe, os policiais entraram na residência para realizar a abordagem e dar voz de prisão ao homem, que permanecia armado com a faca.

Ainda segundo o registro da ocorrência, Renato se recusou a soltar a arma branca e avançou em direção aos policiais. Para conter a agressão, os militares efetuaram disparos de arma de fogo.

O homem foi atingido, socorrido pelos próprios policiais e encaminhado ao Hospital Auxiliadora. Apesar de ter chegado à unidade hospitalar com vida, ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada posteriormente.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Científica foram acionadas para realizar os levantamentos no local e iniciar a investigação sobre as circunstâncias da ocorrência. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

Cidade morena

500 dias: dívida na Saúde de Campo Grande entra na mira do MP

Procedimento investiga passivo de mais de R$197 milhões e aponta risco de desabastecimento na Capital; denúncias foram feitas pelas próprias empresas contratadas pela prefeitura

24/05/2026 12h00

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Empresas relataram

Empresas relataram "dificuldade em receber" pelos serviços prestados, especialmente no fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares Marcelo Victor/Correio do Estado

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Na semana em que teve a prestação de contas referente a 2024 reprovada, com suspeitas sobre ajustes financeiros de R$156 milhões para cobrir gastos, a "dívida" na Saúde de Campo Grande entra agora também na mira do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que acompanha de perto agora a gestão do Fundo Municipal de Saúde ao longo deste ano. 

Ainda na sexta-feira (22) o Executivo da Capital trouxe à público a deliberação do Conselho Municipal de Saúde (CMS), com a reprovação do chamado Balanço Geral Anual do Fundo Municipal de Saúde (FMS), referente ao exercício de 2024. 

Em outras palavras, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) da Cidade Morena teve suas contas reprovadas por falta de informações prestadas para a conferência completa da execução financeira deste setor.

Além de apontadas ausências de: cronograma de desembolso; conciliações e até extratos bancários, o CMS ainda levantou suspeitas sobre suplementações, que nada mais são do que ajustes financeiros para cobertura de gastos, que giram em torno de R$156 milhões. 

Agora, a 76ª Promotoria de Justiça instaurou procedimento administrativo para apurar, entre outros pontos, uma dívida milionária na Saúde de Campo Grande, indicando passivos que ultrapassam a casa de R$197 milhões. 

Com risco de enfrentar cenário de desabastecimento, o MP entrou em ação principalmente após denúncias feitas pelas próprias empresas contratadas pela prefeitura. Essas, por sua vez, relataram ao Ministério Público "dificuldade em receber" pelos serviços prestados. 

500 dias

Entre esses serviços prestados, por exemplo, estariam especialmente o fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares, com casos de fornecedores que estariam há mais de 500 dias sem receber, o que evidencia o risco de descontinuidade do abastecimento nas unidades e postos de saúde. 

Conforme dados do Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle (Sicont), no intervalo de cinco anos - entre janeiro de 2021 até fevereiro de 2026 -, a saúde municipal chegou a acumular quase R$286 milhões em "restos a pagar". 

Aproximadamente 88 milhões de reais foram quitados deste montante, o que resultou em um saldo em aberto de mais de R$197 mi, com apenas o recorte específico deste ano indicando mais de R$5 milhões em débitos com as responsáveis por fornecer medicamentos e materiais hospitalares para a Capital do Mato Grosso do Sul. 

Em resposta, o MP "arrochou" a fiscalização sobre a Saúde de Campo Grande diante justamente desse risco de comprometer o atendimento através do Sistema Único de Saúde (SUS) à população local. 

O Ministério Público do Mato Grosso do Sul solicitou ao Executivo da Capital a relação de fornecedores que estejam com o pagamento atrasado há mais de um mês, há 60 dias e também há mais de um trimestre, bem como os respectivos contratos firmados e justificativas para os atrasos. 

Além disso, o MPMS pede uma previsão de quando a Prefeitura de Campo Grande irá conseguir quitar essas dívidas, chamando atenção inclusive para um crédito suplementar de R$27 milhões ao Fundo Municipal de Saúde aberto através de decreto do Executivo em abril deste ano. 

Para além de "ficar devendo", esse acúmulo de dívidas reflete diretamente na rotina da rede municipal de Saúde, com a falta recorrente de insumos e materiais hospitalares, segundo o MP, bem como a falta de remédios para a população. 

Ainda conforme o Ministério, o próprio Executivo de Campo Grande, administrado pela prefeita Adriane Lopes (do Partido Progressistas-PP), já "culpou" os fornecedores por falhas nas entregas. 

"No entanto, o MPMS busca apurar se a causa principal está justamente no atraso dos pagamentos", completa o Ministério Público do Mato Grosso do Sul em nota.

Suplementações milionárias

Conforme a deliberação publicada no último dia 22, suplementações milionárias - tema que está, inclusive, sob investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) - teriam sido feitas voltadas para despesas de exercícios anteriores. 

Vale lembrar que, ainda em dezembro de 2025, este mesmo Conselho já havia detectado "anomalias" e solicitado auditorias aos órgãos de controle, após identificar duas principais anormalidades nas contas da Saúde de Campo Grande. 

Primeiro foi identificado que uma quantia de quase R$30 milhões havia sido retirada da conta do Fundo Municipal de Saúde, que estava na casa dos R$35 milhões e “despencou” para R$9 milhões durante o período de 60 dias.

A outra suposta irregularidade apontada em ofício seria a abertura de uma nova conta sem oficialização ou anúncio público por parte do Executivo, ação essa que, segundo o CMS, aconteceu logo após a queda brusca citada acima, que não teria sido “acompanhada de qualquer ato administrativo formal apresentado” ao conselho.

 

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