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MS entra em sistema nacional de busca de imóveis por CPF

Plataforma permite consultar registros imobiliários de todo o Estado em uma única pesquisa on-line, disponível também para buscas por CNPJ

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

20/10/2026 - 16h05
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Mato Grosso do Sul passou a integrar um sistema nacional que permite consultar registros de imóveis vinculados a CPF ou CNPJ em uma única pesquisa on-line. Lançada neste mês, a Pesquisa Nacional de Bens reúne informações dos cartórios de Registro de Imóveis dos 26 estados e do Distrito Federal.

Disponível na plataforma RI Digital, o serviço funciona 24 horas por dia e apresenta o primeiro resultado em menos de um minuto, segundo a Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul (Anoreg/MS).

A ferramenta amplia o alcance de um serviço anterior, restrito a dez unidades da Federação, que acumulou mais de 4,3 milhões de consultas desde 2021. Desse total, 1,14 milhão ocorreu em 2025 e mais de 800 mil nos primeiros oito meses de 2026.

Um resultado positivo não significa necessariamente que a pessoa consultada seja a atual proprietária do imóvel. O CPF ou CNPJ pode aparecer na matrícula como proprietário, locatário, fiador ou titular de outro direito, inclusive em registros antigos.

Para confirmar a natureza do vínculo, é possível solicitar uma certidão digital ou recorrer à Pesquisa Qualificada, modalidade que aprofunda a busca e acumulou 8,8 milhões de consultas desde 2021. Somadas às pesquisas anteriores, as duas modalidades ultrapassam 13 milhões de consultas no período.

Se algum cartório estiver temporariamente indisponível, o sistema realiza novas tentativas automáticas a cada 20 minutos, por até três vezes, para tentar completar a consulta em até uma hora.

Como consultar

  • Acesse ridigital.org.br.
  • Localize a opção Pesquisa Nacional de Bens e siga as instruções para informar o CPF ou CNPJ.
  • Escolha entre pesquisar em todo o Brasil ou selecionar estados específicos.
  • Informe a finalidade da consulta e confira as condições e o valor antes de concluir o pedido.
  • Consulte o resultado.
  • Se precisar confirmar o vínculo com o imóvel, solicite uma certidão digital ou faça uma Pesquisa Qualificada.

A plataforma informa quais unidades estão com os acervos indisponíveis antes do pagamento. A ampliação nacional foi viabilizada pela digitalização e organização dos dados dos cartórios, processo que continua em andamento.

Monitoramento

Chuvas intensas reduzem os impactos da seca em Mato Grosso do Sul

Índice foi apontado pelo Monitor de Secas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

20/10/2026 15h45

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Índice foi apontado pelo Monitor de Secas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

Índice foi apontado pelo Monitor de Secas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Na contramão de outros estados e regiões do país, Mato Grosso do Sul registra queda no registro de área atingida pela seca, índice impactado pelas fortes chuvas recentes, é o que aponta a última atualização do Monitor de Secas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana).

Em termos de severidade, houve um abrandamento da seca em Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

No Centro-Oeste e Sudeste a porção com o fenômeno diminuiu. Já o Sul, que registra elevados volumes de chuva nos últimos meses, acima da média histórica para o período, permaneceu livre de seca.

Em outro viés, entre agosto e setembro houve um aumento da área com registro seca no Nordeste e Norte, o que acarretou no aumento do porcentual de território nacional com registro do fenômeno, que passou de 67% para 75%.

Houve aumento da área com seca, na comparação entre agosto e setembro, em 13 Estados do País: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins.

Com isso, em dez unidades da Federação 100% do território registravam seca em setembro: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins.

O Amazonas é o Estado com maior extensão de área com seca em setembro, superando 1,5 milhão de quilômetros quadrados, seguido pelo Pará (1,26 milhão de km²), Minas Gerais (579 mil km²), Bahia (542 mil km²) e Maranhão (332 mil km²).

O quadro mais severo do fenômeno foi observado na região Nordeste, com seca grave em 28% da região em setembro, acima dos 16% anotados em agosto.

Considerando também graus menos intensos do fenômeno (fraco e moderado), a região possuía, no mês passado, 96% do território com registro de seca, acima dos 90% do mês anterior.

No Norte, o porcentual de seca grave subiu de 4% para 8% entre agosto e setembro. Considerando os demais graus, o fenômeno passou a ser registrado em 94% da região, acima dos 82% um mês antes.

Índice foi apontado pelo Monitor de Secas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
Monitor de Secas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

Impacto 

A redução no índice entro do Estado pode ser visto no boletim mais recente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que traz também mostra os volumes significativos de chuva nos últimos dias em algumas regiões.

Na estação São Francisco, foram acumulados 75,6 milímetros em sete dias. Em Ladário, o volume chegou a 80 milímetros no mesmo período, enquanto Palmeiras registrou 72,8 milímetros.

Em Coxim, no Rio Taquari, foram registrados 24,8 milímetros nos últimos dias e 56,8 milímetros em sete dias. Na estação Fazenda Buriti, no Rio Pardo, o acumulado foi de 10,6 milímetros em 24 horas e 49 milímetros em sete dias.

A previsão elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), indica que esta sexta-feira será de bastante nebulosidade e condições favoráveis à ocorrência de chuvas em Mato Grosso do Sul, devido à atuação de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico.

As maiores chances de chuva estão previstas para as regiões norte, nordeste e leste do Estado, onde podem ocorrer precipitações mais intensas, acumulados significativos e tempestades acompanhadas de raios e rajadas pontuais de vento.

Nas regiões sul e sudoeste, são esperadas chuvas de fraca intensidade, sem descartar a ocorrência de neblina e nevoeiros em alguns pontos.

Ainda de acordo com o Cemtec, os elevados acumulados de chuva registrados nos últimos dias mantêm o risco de alagamentos, principalmente em áreas mais vulneráveis.

Os ventos devem predominar do quadrante sul, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas superiores a 50 km/h em pontos isolados.


Outubro chuvoso

 

Para o período de 15 a 27 de outubro, a tendência é que as chuvas continuem em diferentes regiões do Estado, com acumulados entre 50 e 250 milímetros, ainda com possibilidade de volumes isolados acima de 270 milímetros.

As regiões Sul, Sudoeste, Central e Sudeste tem previsão de reeberem os maiores acumulados, entre 150 e 250 milímetros. 

Nas regiões Leste, Nordeste, Oeste e Pantanal, os volumes estimados variam de 70 a 140 milímetros. Já na região Norte, a previsão indica acumulados entre 50 e 85 milímetros.

Com informações de Estadão Conteudo

*Colaborou João Pedro Flores 
 

Ampliação

Latam terá 3 voos entre Bonito e São Paulo a partir de domingo

Com a mudança, os voos da companhia serão realizados às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos

20/10/2026 14h15

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Com a mudança, os voos da companhia serão realizados às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos

Com a mudança, os voos da companhia serão realizados às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos Foto: Divulgação / Latam Airlines

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A partir do próximo domingo (25), a Latam Airlines passará a operar três voos semanais na rota entre Bonito e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo.

Com a mudança, os voos da companhia serão realizados às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos, ampliando a oferta de viagens e o acesso ao município, referência do ecoturismo nacional.

Neste mesmo sentido, a GOL Linhas Aéreas também retomou os voos aos sábados, ampliando as possibilidades de deslocamento para quem deseja visitar o destino.

Atualmente, três companhias aéreas operam no município, com voos distribuídos ao longo da semana:

  • Gol Linhas Aéreas: terças-feiras, sábados e domingos;
  • Latam Airlines: quartas-feiras, sextas-feiras e domingos, a partir de 25 de outubro;
  • Azul Linhas Aéreas: terças-feiras, quintas-feiras e domingos.

A atividade turística movimenta diferentes setores, como hotelaria, gastronomia, agências de turismo, atrativos naturais, comércio e serviços, contribuindo para a geração de emprego e renda e para o desenvolvimento econômico local.

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