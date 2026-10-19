Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

EXONERAÇÃO

Preso com R$ 127 mil, ex-assessor de deputado é exonerado da Alems

José Antônio tinha vínculo profissional com Lídio Lopes há pelo menos sete anos, e foi nomeado como assessor de gabinete parlamentar em agosto de 2019

João Pedro Flores

19/10/2026 - 11h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

José Antônio Pires de Souza, o Zé Bocão, foi exonerado do cargo que ocupava na Assembleia Legislativa. Ele estava nomeado como assessor parlamentar no gabinete do deputado estadual Lídio Lopes (Avante). No dia 30 de setembro, foi preso com R$ 127 mil em espécie e santinhos do político.

José Antônio tinha vínculo profissional com Lídio Lopes há pelo menos sete anos, e foi nomeado como assessor de gabinete parlamentar em agosto de 2019.

A exoneração foi decretada no dia 9 de outubro. Zé Bocão foi preso após a Polícia Militar identificar que seu veículo estava em alta velocidade na MS-180. Na abordagem, o ex-vereador de Mundo Novo afirmou estar indo em direção ao município, onde exerceu cinco mandatos e também foi ex-presidente da Câmara Municipal.

A abordagem aconteceu entre Iguatemi e Japorã, a cerca de 50 quilômetros do destino final, por volta das 20h30, em um estabelecimento comercial de bebidas em Japorã.

Durante a abordagem, os militares notaram o nervosismo de José Antônio enquanto realizavam a fiscalização e encontraram no veículo 11 pacotes de dinheiro em espécie e blocos de santinhos agrupados do candidato Lídio Lopes.

O flagrante resultou na apreensão dos itens eleitorais e dos pacotes de dinheiro, encaminhados posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, para onde José Antônio também foi levado.

Segundo o boletim de ocorrência, José Antônio ainda teria oferecido R$ 5 mil aos policiais militares para não ser encaminhado à delegacia.

Solto às vésperas das Eleições

José Antônio Pires de Souza foi solto no dia 3 de outubro, às vésperas do primeiro turno das eleições. A decisão proferida pela juíza concedeu liberdade provisória a ele, mediante o pagamento da fiança, no valor de 20 salários mínimos, o equivalente a R$ 32,4 mil. O pedido para libertação de Zé Bocão foi feito pelo advogado Benedicto Arthur Figueiredo Neto.  

Na audiência, a defesa de José Antônio recorreu à liberdade provisória, sob justificativa de "ausência de requisitos para decretação de prisão preventiva" e das condições de saúde do autuado, por ser uma pessoa idosa, de 71 anos, e com comprometimento da coluna vertebral, conforme descrito no inquérito.

No documento, a juíza ressalta que a prisão em flagrante não pode ser convertida em preventiva, uma vez que não preenche os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Foi concedida, então, a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, sob obrigatoriedade de presença do suspeito perante autoridade todas às vezes que for intimado, bem como a proibição de mudar de endereço sem permissão ou ausência por mais de oito dias da Comarca, sem informar onde está.

Em caso de descumprimento de qualquer medida imposta, poderá ser decretada prisão preventiva.

Para as investigações, foi apreendido também o celular de José Antônio, e deferida em audiência pela Juíza, a quebra de sigilo telefônico para contribuir na apuração do caso, a ser realizada extração de informações pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público.

*Colaboração de Noysle Carvalho

Operação Bocaiúva

Homem é levado à delegacia após pesca irregular em rio de MS

Pescador foi multado em R$ 1,3 mil após ser flagrado com 17,5 kg de peixes; PMA apreendeu barco e retirou 10 redes do Rio Iguatemi

19/10/2026 13h57

Compartilhar

Reprodução/PMAMS

Continue Lendo...

Um homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil após ser flagrado com 17,5 quilos de peixes capturados acima do limite permitido no Rio Iguatemi, em Tacuru, a 422 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência foi registrada no sábado (17), durante a Operação Bocaiúva, da Polícia Militar Ambiental (PMA). O pescador recebeu multa de R$ 1.360, e os policiais apreenderam uma embarcação com motor de popa.

A abordagem ocorreu em um acampamento de pesca próximo à ponte da estrada velha sobre o Rio Iguatemi. No local, os militares encontraram uma caixa térmica com sete peixes nativos, sendo seis curimbas e uma piapara. Questionado sobre a captura, o homem admitiu ter pescado os exemplares.

Após a apreensão do pescado e da embarcação de alumínio equipada com motor de 15 HP, a equipe realizou uma fiscalização pelo rio e retirou 10 redes de emalhar instaladas irregularmente. Os responsáveis pelos equipamentos não foram localizados.

Os peixes encontrados presos nas redes foram soltos vivos no rio. O pescado apreendido, o barco e o motor foram encaminhados à autoridade policial para as providências legais. As redes ficaram sob responsabilidade do Grupamento da PMA de Mundo Novo, para posterior destruição e descarte adequado.

O que é permitido

Val destacar que em Mato Grosso do Sul, a pesca amadora exige licença ambiental e respeito aos limites de captura, aos tamanhos mínimos e máximos dos peixes e às espécies protegidas. Desde 1º de março de 2026, após o fim da piracema, a atividade foi liberada novamente, mas o pescador amador pode capturar e transportar apenas um exemplar de peixe nativo dentro das medidas permitidas e até cinco piranhas.

O uso de redes de emalhar, tarrafas e outros petrechos proibidos na pesca amadora é vedado, assim como a pesca em áreas protegidas, como trechos próximos a cachoeiras, corredeiras e nascentes. As regras variam conforme a modalidade e o local, por isso é importante consultar as orientações atualizadas do Imasul antes de pescar.

Qualificação

Campo Grande tem cursos gratuitos de manicure e atendimento ao público

Capacitações ocorrem nesta semana, com aulas pela manhã e à noite, em duas regiões da Capital

19/10/2026 13h23

Compartilhar

Reprodução/

Continue Lendo...

Quem busca qualificação profissional tem duas opções de cursos gratuitos em Campo Grande neste início de semana. A Secretaria Executiva da Mulher (Semu) oferece capacitações em Manicure e Pedicure e Atendimento ao Público, com aulas entre segunda-feira (19) e quinta-feira (22).

O curso de Manicure e Pedicure será realizado de 19 a 22 de outubro, das 8h30 às 11h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Noroeste, localizado na Rua Barbacena, s/n. A formação é voltada a quem deseja aprender técnicas da área da beleza e buscar oportunidades de trabalho ou geração de renda.

Já o curso de Atendimento ao Público ocorre de segunda-feira (19) a quarta-feira (21), das 19h às 21h, na sede da Semu, na Avenida 15 de Novembro, 1.373, na região central. A capacitação busca desenvolver habilidades para atividades que exigem contato direto com clientes e usuários de serviços.

As formações são oferecidas pela Secretaria Executiva da Mulher como alternativa para quem deseja ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho ou investir em novas competências profissionais.

A recomendação é confirmar informações sobre disponibilidade de vagas diretamente com a Semu antes de comparecer aos locais. Para confirmar vagas e fazer a inscrição nos cursos de Manicure e Pedicure e Atendimento ao Público, o contato divulgado é o WhatsApp da Escola de Capacitação da Semu: (67) 98131-7879.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas

2

Após 40 anos, dinastia dos bicheiros de MS está por um fio
poder

/ 2 dias

Após 40 anos, dinastia dos bicheiros de MS está por um fio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7145, domingo (18/10): veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7145, domingo (18/10): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 6110-7 de hoje, domingo (18/10)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6110-7 de hoje, domingo (18/10)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3807, domingo (18/10): veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3807, domingo (18/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 09/10/2026

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário