MS recebe investimento de R$ 150 milhões do BNDES para combater incêndios florestais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - (BNDES), vai destinar R$ 150 milhões para Mato Grosso do Sul, que será investido no projeto Manejo Integrado do Fogo, para a prevenção e combate a incêndios florestais nos biomas Cerrado e Pantanal.

O programa foi apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública - (MJSP), em parceria com outros órgãos do Governo Federal. Cabe ressaltar que, esta é a primeira vez que o fundo financia ações em biomas fora da Amazônia Legal.

O aporte financeiro do Fundo Amazônia, será utilizado para apoiar as ações do Corpo de Bombeiros Militar e brigadas florestais de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Piauí e Distrito Federal, além da Força Nacional de Segurança Pública. O objetivo é ampliar a capacidade de resposta diante do aumento dos incêndios florestais registrados em 2024 e da previsão de novos episódios extremos ao longo do ano.

Cada estado apoiado deverá formalizar parceria com o Ministério da Justiça, comprometendo-se a utilizar os recursos exclusivamente em ações de prevenção e combate ao fogo, além de garantir a conservação dos equipamentos recebidos.

O projeto prevê o fornecimento de caminhonetes 4x4 com kits de combate a incêndios, bombas costais, sopradores, drones, GPS portáteis, notebooks e veículos especializados, incluindo auto bomba tanque florestal, caminhão-tanque e veículos de carga. Também está prevista a capacitação de brigadas florestais locais, formadas por moradores treinados e cadastrados nos corpos de bombeiros militares.

De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a medida é uma forma de antecipar emergências ambientais. "Estamos nos antecipando a eventuais problemas futuros, utilizando a experiência dos combates às queimadas que tivemos nos últimos anos para avançar”, disse, em nota

HISTÓRICO

Em 2024, o Cerrado registrou 9,7 milhões de hectares queimados e o Pantanal, 1,9 milhão de hectares. Nesse cenário, o Governo Federal busca fortalecer a atuação integrada dos órgãos estaduais e federais, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Corpo de Bombeiros e brigadas florestais.

O projeto Manejo Integrado do Fogo está estruturado em escalas local, estadual e interestadual, com foco na atuação conjunta para monitoramento, prevenção e combate aos incêndios. Além disso, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que propõe penas mais rigorosas para incêndios criminosos.

PERÍODO DE SECA

Conforme divulgado ontem (18), pelo Correio do Estado, o período de seca já começou a trazer como reflexos os incêndios em áreas urbanas. Um deles foi registrado ontem (18), em um terreno baldio no bairro Jardim Campo Novo, em Campo Grande.

O fogo se espalhou rapidamente na vegetação e a fumaça pôde ser vista de longe. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas. Não houve vítimas. Conforme moradores da região, o local é frequentemente atingido por fogo, principalmente em época de seca.

ESTADO DE EMERGÊNCIA

No dia 27 de março deste ano, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinou decreto de emergência ambiental, pelo período de 180 dias.

A intervenção acontece em razão das condições climáticas que favorecem propagação de focos de incêndios florestais, sobre qualquer tipo de vegetação, fatores que atingem qualidade do ar.

Conforme disse na época o titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o volume hídrico abaixo da média histórica é um dos fatores que também impactaram na tomada de decisão.

“O decreto de emergência vale por 180 dias e permite que a gente comece a ordenar todas as ações, com ações de prevenção. Estaremos fazendo ações de combate a incêndios florestais. O decreto foi baseado nas condições climáticas adversas no pantanal”, destacou Verruck, na ocasião.

Em outubro do ano passado, a pasta já havia destacado a emergência devido à estiagem prolongada, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, pelo período de 180 dias, decreto que iniciou em outubro de 2024 e terminaria em 19 de abril de 2025.

