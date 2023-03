Em uma semana, MS registra 354 novos casos e duas mortes por Covid-19

Segundo os dados do boletim epidemiológico semanal, publicado na manhã desta terça-feira (28) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), duas pessoas morreram em decorrência da Covid-19 na última semana e cerca de 354 novos casos foram confirmados, em Mato Grosso do Sul.

Já em Campo Grande, as unidades de saúde estão sobrecarregadas em decorrência do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Os dois óbitos confirmados nesta semana foram registrados em Campo Grande, sendo dois homens, um de 92 e outro de 87 anos.

Ainda conforme as informações do boletim, nesta última semana, Douradina registrou 144 novos casos, Dourados confirmou 44 novas contaminações e em Ponta Porã, foram 26 pacientes com Covid-19.

Outras informações dispostas pelo boletim pontuam que 14 pessoas estão hospitalizadas em decorrência da Covid-19, destas, quatro estão em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). Segundo o boletim, 1.187 estão em isolamento domiciliar.

Vacinação

Segundo o boletim epidemiológico, 59% do público vacinal de 5 a 11 anos tomaram a 1º dose de imunizante contra a Covid-19 e 36% a segunda dose.

Já de 12 a 34 anos, 87% vacinou-se na 1º dose, 76% a 2º dose e 52% a primeira dose de reforço.

Por fim, ainda conforme a SES, cerca de 92% da população de MS, que possui 35 anos ou mais, tomou a 1º dose contra a Covid-19, 85% a 2º dose, 79% deste público vacinou-se com a primeira dose de reforço e 25% com a segunda dose de imunizantes.

Síndrome Respiratória

Conforme noticiado pelo Correio do Estado no começo deste mês, Mato Grosso do Sul é um dos estados que apresentaram aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), conforme o boletim InfoGripe, publicado no dia 03 de março pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo o boletim, ainda não se sabe o que contribuiu para esse aumento.

Ainda conforme a Fiocruz, das 27 unidades federativas, 16 apresentaram crescimento nos registros de SRAG, nas últimas seis semanas.

Além de MS, os estados que aumentaram a decorrência de casos são: Alagoas; Amazonas; Amapá; Bahia; Ceará; Distrito Federal; Goiás; Maranhão;Pará; Piauí; Paraná; Rio de Janeiro; Roraima; Santa Catarina e São Paulo.

O boletim pontua que no Mato Grosso do Sul, o aumento dos casos de SRAG corresponde ao público adolescente e em crianças, sobretudo.

No que diz respeito às causas desse aumento, o texto informa que “os dados laboratoriais não permitem identificar a causa associada a esse aumento”.

Por outro lado, nos estados como São Paulo e Amazonas, a conclusão do boletim indica que o crescimento expressivo de SRAG estão associados principalmente ao aumento de casos da Covid-19.

No AM, o crescimento da Influenza A gerou impacto nos registros de SRAG no estado.

Com essa conjuntura, o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, reforça a necessidade de a população completar o ciclo imunizante.

Para ele, a vacinação se torna uma importante ferramenta para o enfrentamento do aumento dos casos registrados.

Gomes ressalta que, no caso dos grupos prioritários, o reforço nessa fase de retomada da Covid-19 pode evitar que o quadro observado gere um impacto em termos de casos graves, internações e óbitos.

Por outro lado, o pesquisador destaca que esse aumento pode atingir também as demais faixas etárias nas próximas semanas.

"O sinal que se inicia na população idosa é um reflexo de que o vírus pode estar ganhando força novamente, aumentando assim a sua transmissão".

Capital

Conforme a Fiocruz, Campo Grande está entre as capitais que apresentaram a tendência de aumento dos casos de SRAG, durante as últimas seis semanas.

Assim como na análise estadual, Marcelo Gomes explica que a avaliação sugere que em algumas das faixas etárias trata-se apenas de oscilação natural em período de baixo volume de casos, sem apresentar um sinal consistente de alta, ou crescimento expressivo, concentrado apenas na população infantil.

Algumas poucas capitais apresentam crescimento recente na população idosa, potencialmente associado à Covid-19.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa que entre os dias de 12 de fevereiro e 18 de março houve um aumento de internações de crianças de 0 a 9 anos, causados por quadros de SRAG.

Com essa conjuntura, a Sesau informa que o serviço de saúde de Campo Grande está sobrecarregado. Na Urgência e Emergência houve um crescimento de mais de 30% nas demandas.

Sintomas da Covid-19

É possível que o cidadão esteja infectado com o vírus da Covid-19 caso apresente os seguintes sintomas:

Febre

Tosse seca

Perda do olfato

Perda do paladar

Falta de ar

Dificuldade para respirar

Dor ou pressão do peito

Transmissão

O meio de transmissão da Covid-19 se dá por inalação ou contato com gotículas de saliva, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas. Portanto, a transmissão pode ocorrer por meio de:

Tosse

Espirro

Catarro

Apertos de mão

Contato pessoal próximo

Contato com objetos contaminados

Prevenção

Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da Covid-19. Confira:

Vacinação contra Covid-19

Uso de máscara

Uso de álcool gel

Lavagem das mãos com água e sabão

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca

Não compartilhar objetos pessoais

Ventilar ambientes

Evitar aglomerações e espaços fechados

