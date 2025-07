MSVia antecipa obras do novo contrato com implantação de faixa adicional na BR-163

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após leilão de concessão, as obras na BR-163 foram iniciadas nessa quarta-feira (2), pela MSVia, empresa da Motiva, concessionária que administra a rodovia. As intervenções fazem do novo contrato e começaram com a implantação de faixa adicional na rodovia, no município de Mundo Novo, entre os kms 7,760 e 9,530.

A empresa já havia informado que as obras deveriam iniciadas em julho, mas deputados estaduais chegaram a divulgar, na terça-feira (3), que o cronograma indicava início apenas em agosto. No entanto, em agosto é a previsão de assinatura do contrato, com as obras sendo antecipadas.

A intervenção marca o início das ações de ampliação de capacidade e modernização da rodovia.

Inicialmente, a Concessionária realiza os trabalhos de supressão vegetal, etapa preparatória fundamental para viabilizar as próximas fases da obra no trecho, que passará por readequações de geometria e melhorias no sistema viário.

A MSVia destaca que iniciativa está sendo executada com todas as licenças ambientais exigidas pelos órgãos competentes e respeitando as diretrizes de sustentabilidade que norteiam a atuação da companhia.

“O início desta etapa, mesmo antes da assinatura do novo contrato, demonstra o nosso compromisso com a execução e a melhoria das condições de trafegabilidade e segurança da BR-163/MS. É o primeiro passo concreto de um amplo plano de intervenções que trará benefícios diretos aos motoristas e à economia do Estado”, afirma o diretor da MSVia, Nelson Soares Neto.

Durante os serviços, a via estará devidamente sinalizada e contará com o apoio de equipes operacionais da concessionária para garantir a fluidez e a segurança do tráfego. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao transitar pelo trecho.

Novo contrato de concessão

Com investimentos de R$ 9,5 bilhões, a concessão contempla 845,4 quilômetros de extensão, cortando o estado de Sonora (ao norte) a Mundo Novo (sul), passando por 21 municípios.

Entre as principais obras estão 203 km de duplicação de vias, a implantação de 150 km de faixas adicionais em pista simples, 23 km de marginais e 467 km de acostamentos, 144 dispositivos e intersecções, 22 novas passarelas de pedestres, 3 Pontos de Parada e Descanso (PPD), 144 pontos de ônibus e 56 passagens de fauna.

Nos primeiros três anos do contrato otimizado, está previsto um investimento de mais de R$ 2 bilhões para obras prioritárias.

Inicialmente, o plano de obras do primeiro ano prevê intervenções em diversas cidades, incluindo Mundo Novo, Itaquirai, Naviraí, Campo Grande e o distrito Anhanduí, Jaraguari, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso e Coxim.

Entre os serviços previstos estão duplicações, implantação de faixas adicionais, retornos, acessos, vias marginais e a construção de um Ponto de Parada e Descanso (PPD).

Neste período, segundo a MSVia, o investimento previsto supera R$ 500 milhões, sendo R$ 130 milhões destinados à recuperação de pavimento.

Ainda entre as melhorias previstas no novo contrato está a execução de 28,9 km de obras de contornos viários nos municípios de Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Vila São Pedro e Vila Vargas, que irão melhorar a fluidez e segurança do trânsito nos trechos urbanos.

Com relação aos pedágios, para os clientes frequentes de veículos leves a nova concessão contempla uma sistemática com descontos progressivos na tarifa de acordo com o nível de utilização da rodovia dentro de um mesmo mês e veículos com TAG, que se utilizam da cobrança automática de pedágio, contarão com um desconto de 5%.

Motos, por sua vez, passarão a ser isentas do pagamento.

Ao todo, a BR-163 continuará com a operação de nove praças de pedágio ao longo de toda a sua extensão.

Também previsto no novo contrato estão investimentos em tecnologia com a implantação de cobertura 4G de internet móvel nos 845,4 km de extensão da rodovia.

Por fim, a Motiva deverá implementar o Programa Carbono Zero, com o objetivo de neutralizar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) oriundas das atividades operacionais da rodovia, com ações que incluem reflorestamento e compra de crédito de carbono.

