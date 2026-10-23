Mulher de 25 anos é assassinada a tiros dentro de casa noturna

Local onde Thais de Souza Moraes, de 25 anos, foi assassinada a tiros na manhã desta sexta-feira (23), em Três Lagoas; polícia investiga as circunstâncias do crime. - Foto: Reprodução RCN/JPnews.

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Uma jovem de 25 anos foi assassinada a tiros na manhã desta sexta-feira (23), enquanto estava sentada em uma cadeira de plástico na área externa de uma casa de entretenimento adulto, em Três Lagoas. A vítima, identificada como Thais de Souza Moraes, natural de Goiás, foi atingida por disparos na cabeça, no tórax e no braço.

O crime ocorreu por volta das 10h50, no estabelecimento conhecido como Tia Lika, localizado na Rua Joaquim Murtinho, no bairro Vila Alegre, após uma discussão envolvendo dois homens que estavam no local desde a madrugada.

O assassinato ocorreu após uma discussão envolvendo dois homens que estavam no estabelecimento desde a madrugada. Thais não teria participado do desentendimento que antecedeu o crime, e as circunstâncias de sua morte ainda são investigadas pela polícia.

A vítima morreu antes da chegada do socorro. Os dois homens apontados como suspeitos deixaram o local em um Volkswagen Golf branco, modelo Sportline, e não haviam sido localizados até a última atualização das informações.

Discussão antecedeu os disparos

Conforme informações divulgadas pelo portal 24h News MS, os dois homens chegaram à casa de entretenimento adulto por volta das 5h desta sexta-feira, em um veículo que posteriormente teria sido utilizado na fuga.

Durante a permanência no estabelecimento, a dupla consumiu bebidas alcoólicas. Aproximadamente cinco pessoas estariam no imóvel no momento dos acontecimentos.

Em determinado momento, um dos homens teria contratado um programa com uma mulher que trabalhava no local. Após o atendimento, entretanto, houve uma discussão, cujas circunstâncias ainda não foram esclarecidas.

Diante do desentendimento, os dois homens foram convidados a deixar o estabelecimento.

A dupla saiu do imóvel e seguiu em direção ao Golf branco que estava estacionado nas proximidades. Foi nesse momento que ocorreram os disparos que provocaram a morte de Thais.

A jovem estava sentada em uma cadeira na área externa e, segundo os relatos iniciais, não havia participado da discussão.

A dinâmica dos tiros, a identidade de quem efetuou os disparos e a possível relação entre o desentendimento e o assassinato ainda dependem de esclarecimento por parte dos investigadores.

Vítima apresentava aproximadamente oito ferimentos

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência, mas, ao chegar ao endereço, encontrou Thais já sem vida. Os socorristas identificaram aproximadamente oito ferimentos provocados pelos disparos de arma de fogo.

A jovem foi atingida em diferentes regiões do corpo, incluindo a cabeça, o tórax e um dos braços.

Cápsulas de munição deflagradas ficaram espalhadas pelo chão, nas proximidades do local onde a vítima estava sentada. Os vestígios deverão ser analisados pela Perícia Criminal para auxiliar na reconstituição do assassinato.

Após os tiros, os dois suspeitos fugiram no Golf branco. Até a última atualização, não havia confirmação de prisões relacionadas ao caso.

Polícia investiga motivação do assassinato

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar os vestígios até a chegada das equipes responsáveis pela investigação.

Policiais civis, peritos criminais e integrantes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) estiveram no endereço para os primeiros levantamentos.

Entre as medidas que poderão contribuir para a identificação dos responsáveis está a análise de imagens de câmeras de segurança instaladas no estabelecimento e em imóveis próximos.

Os registros poderão ajudar a esclarecer a movimentação dos suspeitos, a sequência dos acontecimentos e o trajeto utilizado durante a fuga.

A investigação também deverá apurar se Thais era o alvo dos disparos ou se foi atingida em decorrência do desentendimento ocorrido momentos antes no estabelecimento. Até o momento, a motivação do assassinato permanece desconhecida, e a polícia trabalha para identificar e localizar os responsáveis pelo crime.