Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Crime Brutal

Mulher de 25 anos é assassinada a tiros dentro de casa noturna

Thais de Souza Moraes estava sentada em uma cadeira quando foi atingida por disparos na cabeça, no tórax e no braço; suspeitos fugiram após uma discussão no estabelecimento.

Welyson Lucas

23/10/2026 - 16h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma jovem de 25 anos foi assassinada a tiros na manhã desta sexta-feira (23), enquanto estava sentada em uma cadeira de plástico na área externa de uma casa de entretenimento adulto, em Três Lagoas. A vítima, identificada como Thais de Souza Moraes, natural de Goiás, foi atingida por disparos na cabeça, no tórax e no braço.

O crime ocorreu por volta das 10h50, no estabelecimento conhecido como Tia Lika, localizado na Rua Joaquim Murtinho, no bairro Vila Alegre, após uma discussão envolvendo dois homens que estavam no local desde a madrugada.

O assassinato ocorreu após uma discussão envolvendo dois homens que estavam no estabelecimento desde a madrugada. Thais não teria participado do desentendimento que antecedeu o crime, e as circunstâncias de sua morte ainda são investigadas pela polícia.

A vítima morreu antes da chegada do socorro. Os dois homens apontados como suspeitos deixaram o local em um Volkswagen Golf branco, modelo Sportline, e não haviam sido localizados até a última atualização das informações.

Discussão antecedeu os disparos

Conforme informações divulgadas pelo portal 24h News MS, os dois homens chegaram à casa de entretenimento adulto por volta das 5h desta sexta-feira, em um veículo que posteriormente teria sido utilizado na fuga.

Durante a permanência no estabelecimento, a dupla consumiu bebidas alcoólicas. Aproximadamente cinco pessoas estariam no imóvel no momento dos acontecimentos.

Em determinado momento, um dos homens teria contratado um programa com uma mulher que trabalhava no local. Após o atendimento, entretanto, houve uma discussão, cujas circunstâncias ainda não foram esclarecidas.

Diante do desentendimento, os dois homens foram convidados a deixar o estabelecimento.

A dupla saiu do imóvel e seguiu em direção ao Golf branco que estava estacionado nas proximidades. Foi nesse momento que ocorreram os disparos que provocaram a morte de Thais.

A jovem estava sentada em uma cadeira na área externa e, segundo os relatos iniciais, não havia participado da discussão.

A dinâmica dos tiros, a identidade de quem efetuou os disparos e a possível relação entre o desentendimento e o assassinato ainda dependem de esclarecimento por parte dos investigadores.

Vítima apresentava aproximadamente oito ferimentos

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência, mas, ao chegar ao endereço, encontrou Thais já sem vida. Os socorristas identificaram aproximadamente oito ferimentos provocados pelos disparos de arma de fogo.

A jovem foi atingida em diferentes regiões do corpo, incluindo a cabeça, o tórax e um dos braços.

Cápsulas de munição deflagradas ficaram espalhadas pelo chão, nas proximidades do local onde a vítima estava sentada. Os vestígios deverão ser analisados pela Perícia Criminal para auxiliar na reconstituição do assassinato.

Após os tiros, os dois suspeitos fugiram no Golf branco. Até a última atualização, não havia confirmação de prisões relacionadas ao caso.

Polícia investiga motivação do assassinato

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar os vestígios até a chegada das equipes responsáveis pela investigação.

Policiais civis, peritos criminais e integrantes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) estiveram no endereço para os primeiros levantamentos.

Entre as medidas que poderão contribuir para a identificação dos responsáveis está a análise de imagens de câmeras de segurança instaladas no estabelecimento e em imóveis próximos.

Os registros poderão ajudar a esclarecer a movimentação dos suspeitos, a sequência dos acontecimentos e o trajeto utilizado durante a fuga.

A investigação também deverá apurar se Thais era o alvo dos disparos ou se foi atingida em decorrência do desentendimento ocorrido momentos antes no estabelecimento. Até o momento, a motivação do assassinato permanece desconhecida, e a polícia trabalha para identificar e localizar os responsáveis pelo crime.

 

Mistério na Lagoa

Corpo de homem é confundido com capivara em lagoa de Três Lagoas

Comerciantes avistaram o corpo ainda pela manhã, mas acreditaram se tratar de um animal; vítima foi localizada na Lagoa Maior, principal cartão-postal da cidade, e caso será investigado pela polícia.

23/10/2026 17h59

Compartilhar
Corpo de homem foi encontrado boiando nas águas da Lagoa Maior, principal cartão-postal de Três Lagoas, na tarde desta sexta-feira (23).

Corpo de homem foi encontrado boiando nas águas da Lagoa Maior, principal cartão-postal de Três Lagoas, na tarde desta sexta-feira (23). Foto: Reprodução Rádio Caçula.

Continue Lendo...

Um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando nas águas da Lagoa Maior, principal cartão-postal de Três Lagoas, por volta das 14h30 desta sexta-feira (23). Considerado um dos principais espaços de lazer e convivência do município, o local recebe diariamente moradores que frequentam a região para caminhadas, atividades físicas e momentos de descanso, além de ser um dos pontos turísticos mais visitados por quem passa pela cidade.

Antes da chegada das autoridades, comerciantes da região teriam avistado algo na água ainda durante a manhã, mas inicialmente acreditaram que se tratava de uma capivara.

A suspeita foi descartada somente quando o corpo se aproximou da margem da lagoa, permitindo que moradores percebessem que se tratava de uma pessoa. Diante da descoberta, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência.

O caso também mobilizou equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica. Os policiais militares permaneceram no local para preservar a área enquanto aguardavam os procedimentos necessários à apuração das circunstâncias da morte.

O atendimento, no entanto, foi prejudicado pela forte chuva que atingiu o município durante a tarde. Em razão das condições meteorológicas, os trabalhos precisaram ser interrompidos temporariamente, sendo retomados após a melhora do tempo.

Com a conclusão dos procedimentos no local, uma empresa funerária ficou responsável pelo transporte do corpo.

O corpo apresentava o rosto desfigurado e sinais avançados de deterioração em algumas regiões. Há a suspeita de que parte dos danos tenha sido provocada pela ação de animais aquáticos, como peixes, mas essa possibilidade ainda deverá ser esclarecida pelos exames periciais.

Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido oficialmente confirmada. Também não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da morte ou sobre o que teria provocado o óbito.

O caso será investigado pela Polícia Civil, e os exames periciais deverão auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento da causa da morte.

Imposto de Renda

Receita Federal libera consulta ao lote residual de restituição do IR de outubro

Segundo a Receita Federal, o lote abrange 184.442 restituições, que somam R$ 531.601.793,51

23/10/2026 17h40

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Contribuintes já podem consultar o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a outubro de 2026. O lote contempla declarações deste ano enviadas fora do prazo, com pendências posteriormente solucionadas, além de restituições residuais de anos anteriores.

Segundo a Receita Federal, o lote abrange 184.442 restituições, que somam R$ 531.601.793,51. Desse total, R$ 293.431.549,64 serão destinados a contribuintes com prioridade legal: idosos com mais de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou com moléstia grave, além de contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

O pagamento é feito exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte, informada na declaração do Imposto de Renda. Para consultar se está incluído no lote, o contribuinte deve acessar www.gov.br/receitafederal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar minha restituição”.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Kant: "Não somos ricos por causa do que possuímos, mas por causa do que podemos abrir mão"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

Kant: "Não somos ricos por causa do que possuímos, mas por causa do que podemos abrir mão"

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3073, quinta-feira (22/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3073, quinta-feira (22/10)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7148, quarta-feira (21/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7148, quarta-feira (21/10)

4

A reflexão de Carl Rogers: "Há um momento em que a pessoa para de explicar o que sente"
Sentimentos

/ 1 dia

A reflexão de Carl Rogers: "Há um momento em que a pessoa para de explicar o que sente"

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7149, quinta-feira (22/10): veja o rateio
Loterias

/ 11 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7149, quinta-feira (22/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 15/10/2026

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 13/10/2026

Planejamento estratégico não é planejar o ano