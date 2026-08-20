Mulher é assassinada a golpes de foice dentro de casa em Campo Grande

fatalidade

Ela andava de patinete alugado na ciclovia quando foi atingida na cabeça por parte do tronco da árvore

Vítima andava de patinete quando foi atingida por tronco de árvore Foto: Evelin Thamaris / Correio do Estado

Uma mulher de 23 anos, identificada como Khadyja Gharyb Rocha, morreu após ser atingida por um tronco de árvore, no fim da tarde desta quarta-feira (19), no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A vítima andava de patinete quando houve o acidente.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, ela estava em um patinete alugado, trafegando pela ciclovia do parque e foi atingida após passar por um ponto de ônibus coberto.

A árvore caiu e parte do tronco se partiu após atingir a cerca que contorna a reserva do Parque Estadual do Prosa, caindo sobre a cabeça de Khadyja.

Equipe do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) atendeu a vítima inicialmente, pois o acidente aconteceu perto do quartel, na Avenida do Poeta.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e os militares tentaram reanimar a mulher por 10 minutos, sem sucesso, sendo constatado o óbito no local.

Uma parente da vítima estava com ela no momento do acidente, em outro patinete, não sofreu ferimentos, mas será ouvida pela Polícia Civil, que irá investigar o caso como morte a esclarecer.

Familiares da vítima chegaram ao local pouco após o incidente, mas por estarem muito abalados, preferiram não dar declarações.

A perícia científica foram acionadas para fazer os levantamentos periciais que irão auxiliar na investigação.

Imasul também investigará

Equipe do Instituto Nacional de Meio Ambiente (Imasul) também acompanham o caso, com avaliação do caso e de eventual responsabilidade do Governo do Estado, tendo em vista que o parque é de responsabilidade do Executivo Estadual.

Em nota, o Imasul manifestou pesar pela vítima e lamentou a fatalidade, afirmando ainda que as situações desta natureza são tratadas com seriedade e qiue as equipes já estão colaborando com órgãos competentes para levantamento e fornecimento de informações e o suporte necessários para apuração.

Confira a nota na íntegra:

"O governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), lamenta e manifesta seu profundo pesar pela fatalidade que resultou na morte de uma jovem de 23 anos, no final da tarde desta quarta-feira (19), que trafegava de patinete na região do Parque dos Poderes e foi atingida por um galho de uma arvore que caiu sobre a cerca que contorna a reserva do Parque Estadual do Prosa.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul prestou socorro e atendimento à vitima, que infelizmente veio a óbito.

O Governo do Estado reforça que situações dessa natureza são tratadas com a máxima seriedade e que as equipes técnicas já estão colaborando com órgãos competentes para levantamento e fornecimento de informações e o suporte necessários para apuração da fatalidade.

Neste momento de profunda tristeza, o governo reitera suas sinceras condolências aos familiares e amigos da vítima e manifesta seu respeito à memória da jovem."