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Cidades

FEMINICÍDIO

Mulher é assassinada a golpes de foice dentro de casa em Campo Grande

O principal suspeito é o companheiro de Joseane Oliveira Nunes, que permanece foragido

João Pedro Flores

20/08/2026 - 07h45
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Uma mulher, identificada como Joseane Oliveira Nunes, de 33 anos, foi assassinada com golpes de foice, na noite desta quarta-feira (19), dentro de uma casa na Rua Luiz Hilário Campos Leite, no bairro Cristo Redentor, em Campo Grande. A Polícia Militar aponta o companheiro da vítima, com quem convivia há quatro anos, como o principal suspeito do crime. 

O caso é investigado como suspeita de feminicídio. Se confirmado, este será o 22º caso em Mato Grosso do Sul. Joseane era mãe de três filhos, de 17, 15 e 11 anos

A área foi isolada para o trabalho da perícia e a coleta de elementos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime.

Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da Polícia Militar e do Grupo de Operações e Investigações (GOI) estiveram no local. Até o momento da publicação desta matéria, o suspeito segue foragido e as polícias fazem as buscas pelo indivíduo.

Este pode ser o quarto caso de feminicídio em Campo Grande em 2026.

fatalidade

Mulher morre ao ser atingida por galho de árvore no Parque dos Poderes

Ela andava de patinete alugado na ciclovia quando foi atingida na cabeça por parte do tronco da árvore

19/08/2026 19h04

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Vítima andava de patinete quando foi atingida por tronco de árvore

Vítima andava de patinete quando foi atingida por tronco de árvore Foto: Evelin Thamaris / Correio do Estado

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Uma mulher de 23 anos, identificada como Khadyja Gharyb Rocha, morreu após ser atingida por um tronco de árvore, no fim da tarde desta quarta-feira (19), no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A vítima andava de patinete quando houve o acidente.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, ela estava em um patinete alugado, trafegando pela ciclovia do parque e foi atingida após passar por um ponto de ônibus coberto.

A árvore caiu e parte do tronco se partiu após atingir a cerca que contorna a reserva do Parque Estadual do Prosa, caindo sobre a cabeça de Khadyja.

Equipe do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) atendeu a vítima inicialmente, pois o acidente aconteceu perto do quartel, na Avenida do Poeta.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e os militares tentaram reanimar a mulher por 10 minutos, sem sucesso, sendo constatado o óbito no local.

Uma parente da vítima estava com ela no momento do acidente, em outro patinete, não sofreu ferimentos, mas será ouvida pela Polícia Civil, que irá investigar o caso como morte a esclarecer.

Familiares da vítima chegaram ao local pouco após o incidente, mas por estarem muito abalados, preferiram não dar declarações.

A perícia científica foram acionadas para fazer os levantamentos periciais que irão auxiliar na investigação.

Imasul também investigará

Equipe do Instituto Nacional de Meio Ambiente (Imasul) também acompanham o caso, com avaliação do caso e de eventual responsabilidade do Governo do Estado, tendo em vista que o parque é de responsabilidade do Executivo Estadual.

Em nota, o Imasul manifestou pesar pela vítima e lamentou a fatalidade, afirmando ainda que as situações desta natureza são tratadas com seriedade e qiue as equipes já estão colaborando com órgãos competentes para levantamento e fornecimento de informações e o suporte necessários para apuração.

Confira a nota na íntegra:

"O governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), lamenta e manifesta seu profundo pesar pela fatalidade que resultou na morte de uma jovem de 23 anos, no final da tarde desta quarta-feira (19), que trafegava de patinete na região do Parque dos Poderes e foi atingida por um galho de uma arvore que caiu sobre a cerca que contorna a reserva do Parque Estadual do Prosa. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul prestou socorro e atendimento à vitima, que infelizmente veio a óbito. 

O Governo do Estado reforça que situações dessa natureza são tratadas com a máxima seriedade e que as equipes técnicas já estão colaborando com órgãos competentes para levantamento e fornecimento de informações e o suporte necessários para apuração da fatalidade.

Neste momento de profunda tristeza, o governo reitera suas sinceras condolências aos familiares e amigos da vítima e manifesta seu respeito à memória da jovem."

Vítima andava de patinete quando foi atingida por tronco de árvoreParte do tronco da árvore atingiu vítima que passeava de patinete (Foto: Evelin Thamaris / Correio do Estado)

Polícia

Idoso de 77 anos é preso suspeito de estupro de vulnerável e exploração sexual

Polícia Civil investiga suspeito de abusar de adolescente de 12 anos e aponta outras duas possíveis vítimas, em Dourados

19/08/2026 18h15

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Reprodução/Polícia Civil

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Um homem de 77 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (19), em Dourados, durante uma operação da Polícia Civil que investiga crimes contra uma adolescente de 12 anos. Segundo a investigação, o idoso é suspeito de estupro de vulnerável e exploração sexual de criança e adolescente. A polícia também apura a existência de, pelo menos, outras duas possíveis vítimas.

A prisão e o cumprimento de mandado de busca e apreensão foram realizados pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, após denúncia feita pelo pai da adolescente.

Durante as primeiras diligências, testemunhas relataram aos investigadores situações que levantaram suspeitas de exploração sexual. Conforme a Polícia Civil, o investigado teria oferecido doces e outros produtos à adolescente e também teria dado um celular a ela para manter contato de forma escondida.

Durante o atendimento especializado na delegacia, a adolescente relatou à psicóloga que teria sido vítima de abuso sexual na residência do investigado. Ela também contou que teria sido exposta a conteúdo pornográfico.

A apuração avançou e, de acordo com a Polícia Civil, surgiram indícios da existência de ao menos outras duas vítimas. A DAM pretende continuar as diligências para identificar essas pessoas e verificar se há outros casos relacionados ao investigado.

Durante a operação, os policiais apreenderam celulares e computadores que estavam em poder do suspeito. Os equipamentos serão encaminhados para perícia criminal e poderão ajudar a esclarecer a dinâmica dos crimes investigados.

O homem foi encaminhado para as providências cabíveis após o cumprimento da prisão preventiva.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que novos inquéritos poderão ser instaurados caso sejam identificadas outras vítimas ou novos elementos relacionados ao caso.

 

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