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Perícia particular contesta laudo oficial e diz que PC Siqueira foi assassinado

O influenciador foi encontrado morto aos 37 anos, em dezembro de 2023, no apartamento onde morava, em Santo Amaro/SP

Estadão Conteúdo

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30/04/2026 - 22h00
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Um parecer elaborado por um perito criminal particular contesta o laudo oficial sobre a morte do influenciador e youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, o PC Siqueira, indicando que ele foi assassinado por estrangulamento. O influenciador foi encontrado morto aos 37 anos, em dezembro de 2023, no apartamento onde morava, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O laudo oficial apontava que ele teria tirado a própria vida por enforcamento.

O parecer, um documento de 48 páginas ao qual o Estadão teve acesso, foi elaborado pelo ex-perito da Polícia Técnico-Científica Francisco João Aparício La Regina, a pedido dos advogados da família do youtuber. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) informou que o parecer colabora com a investigação e será analisado junto com outros elementos e provas. O caso tramita em segredo de Justiça.

No documento, o perito afirma que PC Siqueira não morreu por enforcamento. Para isso, o principal argumento dele é a incompatibilidade do instrumento apreendido pela polícia no apartamento com a marca no corpo do influenciador. O parecer também indica "sinais fortes de alteração da cena do crime" e aponta "veementemente para o homicídio disfarçado de suicídio".

Conforme o boletim de ocorrência da morte do youtuber, em 27 de dezembro de 2023, a então companheira de PC, Maria Luiza Lopes Watanabe, também estava no apartamento no momento da morte e conversou com os policiais militares. Segundo o relato dela, o casal, que morava junto, havia terminado a relação dois dias antes e, após o rompimento, o influenciador aumentou o uso de medicamentos controlados e outras drogas.

Maria Luiza relatou ainda que PC estava agressivo e que ela tentou evitar a morte dele. A reportagem tenta contato com a defesa de Maria Luiza. Em outra oportunidade, a advogada dela, Clarissa Azevedo, afirmou que "não há elementos técnicos ou probatórios que sustentem a atribuição de responsabilidade à Sra Maria Luiza" e que os laudos oficiais apontam para morte por enforcamento.

A morte de PC foi constada por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No registro, consta como "principal causa da morte o enforcamento da vítima junto a uma intoxicação por abuso de substâncias controladas e/ou proibidas", mesma conclusão dos laudos do Instituto Médico-Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Técnico-Científica.

No fim de 2025, após um pedido do MP, a Justiça não autorizou o arquivamento do inquérito que tinha sido concluído e determinou a continuidade da investigação - ainda em andamento. A promotoria questionou os laudos e alegou contradições em depoimentos.

Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil informou apenas que "as investigações do caso seguem sob segredo de Justiça, pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro)" e que "detalhes serão preservados para garantir o sigilo da investigação." Os advogados da família de PC Siqueira, Caio Muniz e Geraldo Bezerra da Silva Filho, e o perito particular foram procurados pela reportagem, mas não quiseram se manifestar em razão do sigilo do caso.

Quem é PC Siqueira?

Natural de Guarulhos, na Grande São Paulo, PC Siqueira fez parte da primeira geração de grandes influenciadores do YouTube no Brasil. Com mais de 2 milhões de inscritos, ele ficou famoso a partir de 2010 com o canal Mas Poxa Vida. Lá, publicava vídeos descontraídos com opiniões sobre cultura pop, games e temas variados.

Outro gosto de PC era a culinária. O youtuber teve o canal Rolê Gourmet, de receitas, que contou com mais de 970 mil inscritos. Ao lado de Cauê Moura e Rafinha Bastos, ele também comandou o canal Ilha de Barbados.

Após ficar conhecido no YouTube, ele se tornou apresentador de TV entre 2011 e 2013. Na MTV, apresentou PC Na TV, Nunca Verão, MTV Games e Furo MTV. Em 2019, PC participou do reality show O Aprendiz, na Record TV, com Roberto Justus.

O influenciador também fez carreira no cinema. Segundo o IMDb, entre 2016 e 2017, ele participou de filmes como Internet - O Filme, Os Penetras 2 - Quem Dá Mais? e Going To Brazil.

Animais também eram presença constante na vida de PC Siqueira. No começo de seu canal no YouTube, o influenciador pediu para o público presenteá-lo com um cachorro. Ele então ganhou a Lola, um buldogue francês, que o acompanhou até 2017, quando morreu.

PC Siqueira também foi diagnosticado com uma doença degenerativa rara, a osteonecrose da cabeça femoral. Ele, inclusive, se submeteu a uma cirurgia no quadril para retirar um osso necrosado na cabeça do fêmur e mostrou a recuperação nas redes sociais.

Em 2020, PC foi investigado por pedofilia, mas a polícia não encontrou provas do crime. Ele teve seus dispositivos eletrônicos apreendidos para perícia, entre eles computador, HD externo, celular e até videogame.

No relatório da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ao qual o site Notícias da TV teve acesso com exclusividade, os peritos concluíram que o youtuber não armazenou ou compartilhou fotos, ou vídeos de conteúdo pornográfico de menores de idade. Além disso, também não tinha conversas do influenciador com outras pessoas sobre o tema e ele tampouco fez buscas em sites de pesquisas a respeito do assunto

PC Siqueira desativou seu canal no YouTube na época da investigação. Quando voltou a criar conteúdo para a plataforma, falou que passava por dificuldades financeiras e pediu doações. Ele também seguiu carreira como tatuador.

O youtuber sempre foi transparente com o público sobre sua saúde mental. No Natal de 2023, PC publicou uma mensagem comentando a data. "Feliz Natal para você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana para fazer festa. Você não está sozinho!", disse no Instagram.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.
 

Povos indígenas

Ministro suspeita de atentado e cobra investigação sobre acidente com três mortos

Eloy Terena pediu investigação sobre uso de força excessivo, ameaças de violência entre fazendeiros locais e interferência nas investigações do acidente

30/04/2026 17h45

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Eloy Terena é Ministro dos Povos Indígenas desde 31 de março deste ano

Eloy Terena é Ministro dos Povos Indígenas desde 31 de março deste ano Divulgação

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O Ministro de Estado dos Povos Indígenas, Eloy Terena, enviou um ofício ao governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP) e ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Vieira, solicitando uma investigação a um acidente ocorrido no dia 25 de abril de 2026 na MS-289. 

A ocorrência aconteceu em um ponto próximo à fronteira com o Paraguai, quando uma Toyota Hilux tentou ultrapassagem para cima da condutora de um Kia/Sportage, colidindo frontalmente com um Fiat Uno que seguia no sentido contrário ao não conseguir retornar para a sua pista. 

A batida resultou na morte de um homem de 29 anos, condutor do Uno, e de um adolescente de 13 anos. Outros dois adolescentes que estavam no carro foram socorridos em estado grave, assim como o condutor da Hilux. 

Segundo apurações, os integrantes do Fiat Uno eram todos indígenas. 

No documento, o Ministro afirmou que o sinistro faz parte de uma série de situações de conflitos deflagrados nas proximidades do tekoha Tapyi Kora Tee, com informaões de indígenas presos e notícias de atropelamento na Aldeia Kurussu Ambá. 

Além disso, há situações de conflitos fundiários na Aldeia Limão Verde, localizada em Aquidauana, resultando na prisão de vários indígenas e uso excessivo da força nas áreas de limites de território indígena ocupado. 

"Tratando-se de situação complexa e que requer condução adequada para não potencializar o conflito e acirrar os ânimos, recebemos notícias de uso desproporcional de força e suposta tortura praticada contra indígenas", afirmou. 

Sobre o acidente, Terena afirmou que, de acordo com informações do Conselho Executivo da Aty Guasu (Guarani) e Lideranças da Comunidade Kurusu Ambá 2, as denúncias são de ameaças de violência por parte de fazendeiros locais desde 2024. Ressaltam, ainda, que o acidente ocorrido em abril, que vitimou os indígenas, não foi divulgado de forma verídica e possui interferência nas investigações e apuração do caso. 

O Correio do Estado entrou em contato com o Ministro para entender quais pontos levantaram as suspeitas de um possível atentado aos indígenas no referido acidente. O espaço segue aberto para os esclarecimentos. 

A partir dos fatos apresentados, Eloy solicitou o esclarecimento de providências tomadas quanto aos fatos, bem como responsabilização dos envolvidos. Pediu ainda que fossem empregados "todos os esforços necessários para garantir a apuração dos fatos e envolvidos por meio de investigação isenta, responsável e comprometida com a reconstrução correta dos casos mencionados". 

Conflitos recorrentes

O conflito mais recente envolvendo os povos originários e agentes da Polícia aconteceu ainda nesta semana, no dia 26, quando uma ação de retomada da Fazenda Limoeiro terminou com indígenas conduzidos pelas forças de segurança pública do Estado. 

Na versão da Polícia Militar, os agentes precisaram intervir na ocorrência registrada em Amambai quando um grupo de 20 indígenas invadiu e danificou a propriedade rural. A Fazenda fica localizada na região da Aldeia Limão Verde, em Aquidauana. 

Segundo os agentes, a invasão do grupo forçou a família residente a abandonar a residências à pressas durante a madrugada para "garantir sua integridade física". Os indivíduos ainda teriam danificado a estrutura do imóvel, móveis da residênci, além de atos de vandalismo, tentativas de destruição de veículos e tentativas de incêndio. 

Na versão dos indígenas, a ação foi uma retomada de famílias que estariam "reafirmando seu direito ao território e sua luta por dignidade e justiça". A área teria voltado a ser ocupada por quem "resiste e não desiste de seu chão". 

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, afirmou que, na próxima semana, estará em Mato Grosso do Sul para lançar dois projetos: um, em parceria com a Fiocruz, que visa reduzir os impactos dos agrotóxicos nas comunidades indígenas; e outro, em conjunto com uma universidade, para lançar os primeiros PGTA’s das comunidades Guarani-Kaiowá.

 

A pasta também informou que uma equipe chegará ao território nesta sexta-feira para dar continuidade à articulação das ações necessárias e qualificar as informações junto às comunidades.

Em um vídeo de cinco minutos e meio, indígenas gritam para uma linha de viaturas policiais, afirmando que apenas buscam seus direitos e herança dos parentes. 

Segundo as autoridades indígenas, na manhã de domingo (26), agentes teriam voltado ao território da Aldeia Verde Limão sem apresentar qualquer ordem, munidos de escudos e armas, em uma ação de despejo. 

"Policiais entraram na aldeia Limão Verde sem apresentar qualquer ordem, abordando uma família indígena dentro da sua própria casa. Essa ação é um grave desrespeito e um absurdo que evidencia, mais uma vez, a violência e a perseguição sofridas pelo povo Guarani Kaiowá em seus próprios territórios", citou o texto divulgado pela Assembleia Geral do povo Kaiowá e Guarani.  

Luto

Morre Ivan Paes Barbosa, fundador do Grupo REDE MS de Comunicação, aos 92 anos

Empresário deixa legado na comunicação regional com a criação da Rede MS e atuação marcada por inovação, influência e contribuição ao jornalismo sul-mato-grossense

30/04/2026 17h24

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Empresário deixa legado na comunicação regional com a criação da Rede MS e atuação marcada por inovação, influência e contribuição ao jornalismo sul-mato-grossense

Empresário deixa legado na comunicação regional com a criação da Rede MS e atuação marcada por inovação, influência e contribuição ao jornalismo sul-mato-grossense Divulgação

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O empresário Ivan Paes Barbosa, fundador de um dos maiores grupo de comunicação regional de Mato Grosso do Sul, a Rede MS Integração de Rádio e Televisão, morreu nesta quinta-feira (30), aos 92 anos, no Rio de Janeiro, onde residia.

Segundo informações, ele foi vítima de um infarto. Os detalhes sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.

Reconhecido como um dos principais nomes da comunicação sul-mato-grossense, Ivan foi responsável por idealizar e consolidar a Rede MS, grupo que reúne a TV MS Record, cinco emissoras de rádio FM instaladas em Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas e Dourados, além do canal AgroBrasil TV e do portal Diário Digital.

Mesmo após a sucessão administrativa, o empresário permaneceu como referência dentro do grupo, contribuindo com sua experiência e visão estratégica.

Atualmente, a Rede MS é administrada por seus sucessores, Ulisses Serra Netto e Gisele Barbosa, enquanto a direção de Marketing está sob responsabilidade de seu neto, Ulysses de Almeida Serra.

Natural de Camapuã e registrado em Corguinho, Ivan Paes Barbosa construiu uma trajetória marcada por superação. De origem humilde, enfrentou dificuldades na infância, realidade que, segundo ele próprio relatou em entrevistas, foi determinante para seu sucesso profissional.

Além da atuação no setor de comunicação, também se destacou como produtor rural e incentivador de ações filantrópicas.

Os veículos da Rede MS ganharam notoriedade pelo forte apelo popular e pela inovação na comunicação regional, contribuindo para a integração entre municípios e para a valorização do jornalismo local.

A morte do empresário gerou manifestações de pesar em diversas cidades do Estado. Em nota oficial, a Prefeitura de Bonito destacou o legado deixado por Ivan Paes Barbosa, ressaltando sua contribuição para o fortalecimento da informação regional e da cultura sul-mato-grossense.

O governador Eduardo Riedel manifestou pesar pela morte do empresário Ivan Paes Barbosa, destacando sua importância para a comunicação regional e o legado deixado ao jornalismo em Mato Grosso do Sul.

Em nota, afirmou ter recebido a notícia com “profunda tristeza” e ressaltou a trajetória de superação e a atuação empreendedora do fundador do grupo Rede MS, que também contribuiu para o desenvolvimento do agronegócio no Estado.

O chefe do Executivo ainda se solidarizou com familiares, amigos e colaboradores, desejando força e conforto diante da perda.

Ivan Paes Barbosa deixa dois filhos e dois netos. Seu legado permanece como um dos pilares da comunicação em Mato Grosso do Sul.

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