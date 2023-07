Mulher que 'destronou' milícia supostamente chefiada por Jamilzinho muda versão em depoimento

No segundo dia do julgamento de Jamil Name Filho, o Jamilzinho, 46, pela morte do então estudante de Direito, Matheus Xavier, 20, ocorrido em abril de 2019, em Campo Grande, passou por uma reviravolta acerca do depoimento de Eliane Benitez Batalha dos Santos que, à época do crime, era casada com Marcelo Rios, 46, ex-guarda civil e que seria comparsa de Jamilzinho.

Em 2019, depois da prisão do marido, Eliane procurou o Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), e lá, em depoimento, por temer a morte dela e de dois filhos pequenos, disse que o marido, Rios, integrava uma milícia de matadores que seria chefiada por Jamilzinho e o pai Jamil Name.

Nesta terça-feira (18), contudo, em depoimento iniciado no início da tarde, ela desmitiu tudo. Inclusive afirmou ter denunciado o suposto esquema de matança "sob tortura" e por pressão dos policiais do Garras que o apontaram uma arma em "sua cara". Ela testemunhou em defesa do marido, também julgado ao lado de Jamilzinho e Vladenilson Daniel Olmedom pela morte do rapaz.

Quanto a este assassinato, conforme o processo do caso, Jamilzinho teria mandado matar Paulo Xavier, o PX, policial militar, pai de Matheus, o estudante que foi morto. Ao invés de matar PX, dois pistoleiros teriam, por enganho, matado o filho.

Eliane disse que assim que o marido foi preso por suposta participação na milícia chefiada por Jamilzinho, recebeu ameaças de morte e, com medo, foi a delegacia do Garras e lá ficou por uima semana por "acreditar" que estaria protegida. O marido dela estava preso numa das celas da delegacia.

Daí, por "pressão", como disse, resolveu denunciar a milícia. Eliane e um casal de filhos, de cinco e sete anos de idade, passaram a "morar" na delegacia.

A depoente disse que um dia depois de ter ido pela primeira vez à delegacia, atrás de proteção, foi buscar roupas em casa numa viatura com cinco policiais. As crianças ficaram - no dia anterior as crianças foram juntas.

Eliane disse ter ido em casa porque havia caído a temperatura e precisava de agasalhos.

Ela, então mulher de Marcelo Rios, que estava preso, disse que tentou levar as crianças consigo até sua casa, mas teria sido impedida.

"Ele [policial] falou, não, você vai sozinha. Falei, mas o meu filhos vão ficar sozinhos? Ele falou, não vai vi uma policial aqui na porta com eles. Entrei dentro da viatura com cinco policiais apontando um fuzil pra minha cara. Falando que se eu quisesse ainda ver meus filhos... [teria que prestar depoimento contra a milícia de Jamilzinho].

Ainda no depoimento, Eliane disse: "o delegado [Fábio Peró, que investigou a família Name], a única coisa que ele me falava é que meus filhos iam morrer, a cabeça dos meus filhos iam ser arrancadas. Eu falei tudo que o delegado Peró e os policiais naquele momento falaram eu pra falar, pra quê? Pra defender meus filhos".

Além dizer que o marido trabalhava como segurança da suposta milícia chefiada por Jamilzinho, Eliane, em depoimento, disse que os investigadores da morte escreveram em peças investigatórias "coisas que ela nunca disse".