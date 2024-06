Mulheres dos setores público e privado de MS se unem em Congresso pela Paridade

Campo Grande será a sede, nos próximos dias 27 e 28 de junho, do 2º Compar (Congresso Nacional e Estadual Mulheres pela Paridade).

Mulheres de expressão nacional em suas áreas de atuação estão entre as palestrantes do evento, como a deputada federal e Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, Soraya Santos, e a advogada, professora e apresentadora do Canal GNT, Gabriela Prioli.

“O evento tem como objetivo levar informação e exemplos de mulheres, de suas lutas pela busca de espaço no mercado de trabalho, nas políticas públicas, nos ambientes institucionais e nos ambientes políticos também”, explicou a Procuradora do Estado e Corregedora da Procuradoria Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, uma das organizadoras do evento.

Procuradora Fabíola Marquetti, uma das organizadoras do evento

O evento é organizado pelo Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Política das Mulheres, um grupo que envolve representantes de várias entidades dos setores privado e público, e de esferas estadual e municipal. O objetivo é ampliar o diálogo e fomentar iniciativas associadas à paridade e à igualdade de gênero na sociedade.

“Teremos palestrantes de todas as áreas, da iniciativa privada e do setor público. São mulheres que tomam decisões em seus segmentos”, explicou Fabíola Marquetti. “O intuito do evento é o enriquecimento social e a promoção da condição da mulher dentro da sociedade”, complementou.

Mais detalhes

O evento será aberto às 8h da próxima quinta-feira (27), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. Após a solenidade de abertura, às 8h30min, o primeiro ato da programação será a palestra magna com a deputada Soraya Santos.

Também haverá os seguintes painéis: “Impactos da Presença de Mulheres nos Setores de Infraestrutura, Tecnologia, Empreendedorismo e Carreiras Públicas”, “O Reflexo da Desigualdade de Gênero, Raça, Classe e Deficiência no Mundo do Trabalho e da Política”, “A Evolução da Paridade de Gênero no Sistema de Justiça Brasileiro” e “A Construção dos Direitos das Mulheres”.

A palestra de Gabriela Prioli está prevista para sexta-feira (28), às 15h30min (MS). As inscrições são gratuitas, mas limitadas, e devem ser feitas neste link.

Programação

27 de junho de 2024

Local: Auditório Manoel de Barros – Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

8h – Credenciamento

8h30 – Solenidade de abertura

10h – Palestra Magna: Soraya Santos - Deputada Federal e Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados

11h – Coffee Break e Intervalo de Almoço (Livre)

13h30 – Painel 1 - “Impactos da Presença de Mulheres nos Setores de Infraestrutura, Tecnologia, Empreendedorismo e Carreiras Públicas”

Mediadora: Sandra Amarilha – Diretora Técnica do Sebrae/MS

Painelistas:

Milene Cunha - Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará e Presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (20min)

Marcia Martini - Diretora e cofundadora do grupo Infra Woman (20min)

Janete Ana Ribeiro Vaz - Cofundadora e Vice-Presidente do Conselho do Grupo Sabin (20min)

14h45min – Coffee Break e Lançamento do Livro ELLAS da Coordenadora/Coautora Iacita Azamor Pionti

15h – Painel 2 – “O Reflexo da Desigualdade de Gênero, Raça, Classe e Deficiência no Mundo do Trabalho e da Política”

Mediadora: Maria Auxiliadora Budib - Vice-Presidente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Região Centro-Oeste) e Diretora de Assistência à Saúde da CASSEMS

Painelistas:

Samara Pataxó – Advogada e Servidora do TSE (20min)

Tauá Lourenço Pires – Diretora de Incidência e Apoio à Mulher na Política do Instituto Alziras (20min)

Anna Paula Feminela - Secretária Nacional de Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos

Danielle Olivares Corrêa, Procuradora do Trabalho da PRT15ª Região e Coordenadora do COORDIGUALDADE (20min)

17h – Encerramento

28 de junho de 2024

Local: Auditório Manoel de Barros – Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

8h30min – Coffee Break e Lançamento do Livro Curso de Direito Processual Civil: Volume 3 - Tutela Executiva, dos autores Olavo de Oliveira Neto e Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira

9h – Painel 3 – “A Evolução da Paridade de Gênero no Sistema de Justiça Brasileiro”

Mediadora: Mariana Yoshida – Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de MS

Palestrantes:

Salise Sanchotene - Desembargadora Federal do TRF – 4ª Região. Conselheira CNJ (20min)

Rivana Ricarte - Defensora Pública – Presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (20min)

Ana Lara Camargo de Castro – Procuradora de Justiça do Ministério Público de MS (20min)

Raquel Gallinati - Delegada de Polícia Judiciária. Diretora da ADEPOL Nacional (20min)

Rejane Silva Sánchez, Vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB

11h – Intervalo de Almoço (Livre)

13h30 – Painel 4 – “A Construção dos Direitos das Mulheres”

Mediadora: Silmara Amarilla - Doutora em Direito pela PUC SP e Diretora Adjunta da Escola Judiciária do TRE MS

Painelistas:

Edilene Lôbo - Ministra do Tribunal Superior Eleitoral (20min)

Maria Aparecida Gurgel, Vice-Procuradora-Geral do Trabalho (20min)

Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva - Tribunal de Justiça de MS e Ouvidora Auxiliar Regional da Mulher da Região Centro-Oeste (Portaria nº 84/2023-CNJ). (20min)

15h10min – Coffee Break

15h30min – Palestra de Encerramento: “Igualdade, Paridade e Democracia” Gabriela Prioli – Advogada, Professora, Apresentadora GNT (1h)

16h30min – Apresentação da Carta do Congresso

