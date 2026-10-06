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Em Mato Grosso do Sul

Multa por maus-tratos a animais pode chegar a R$ 1 milhão em casos graves

Em MS, MPMS investiga casos de negligência e violência e reforça que abandono, falta de alimentação e cuidados veterinários também podem configurar crime

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

06/10/2026 - 14h00
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A multa para quem maltrata animais pode chegar a R$ 1 milhão nos casos mais graves, após mudanças nas regras de punição adotadas neste ano. O valor, que antes variava de R$ 300 a R$ 3 mil, passou a ficar entre R$ 1,5 mil e R$ 50 mil por animal, podendo ser ampliado conforme a gravidade da ocorrência.

Em Mato Grosso do Sul, casos recentes acompanhados pelo Ministério Público Estadual (MPMS) mostram que os maus-tratos vão além da violência física. Em julho, uma organização não governamental que acolhia animais foi alvo de investigação após serem identificadas condições sanitárias precárias, extravasamento de fossa, dermatite e sarna generalizada nos animais.

No mês seguinte, o MPMS denunciou um homem em Campo Grande por maus-tratos que resultaram na morte de cinco filhotes de cachorro. A denúncia foi recebida pela Justiça, que reconheceu a responsabilidade do acusado pelo sofrimento e pela morte dos animais.

Os casos ganham destaque nesta semana, quando é celebrado o Dia Mundial do Animal, em 4 de outubro. A data também chama atenção para situações que podem configurar maus-tratos, como abandono, falta de água e alimentação, ambiente inadequado, ausência de cuidados veterinários e negligência com higiene.

Maus-tratos

De acordo com o MPMS, são considerados maus-tratos atos ou omissões que provoquem dor, sofrimento, estresse ou comprometam o bem-estar físico e psicológico do animal. A legislação prevê punição para quem abusa, fere ou mutila animais, com penas mais severas quando as vítimas são cães e gatos ou quando ocorre morte.

O abandono também pode configurar crime, inclusive quando o animal é deixado em clínicas ou abrigos sem condições de garantir os cuidados necessários.

Denúncias

A população pode denunciar suspeitas de maus-tratos pelo Disque 127, da Ouvidoria do MPMS, pela Polícia Militar Ambiental, no telefone (67) 3357-1501, ou pela Polícia Militar, no 190. Também é possível procurar a Promotoria de Justiça do município.

Segundo a promotora de Justiça Luz Marina Borges, da 26ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, a responsabilização depende também da participação da população.

“Eles sentem dor, medo e sofrimento, mas não conseguem pedir ajuda”, afirmou a promotora. Segundo ela, além da atuação do Ministério Público, a identificação e a denúncia de situações de maus-tratos são fundamentais para proteger os animais.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Agropecuária prevê desmatamento de 6 mil hectares de fazenda no Pantanal

Fazenda com área superior a 16 mil hectares terá audiência pública em novembro para concessão de licença ambiental para supressão de vegetação nativa

06/10/2026 12h10

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Arquivo

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O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) divulgou a audiência pública que aprovará ou não o desmatamento autorizado em uma área de mais de 1 mil hectares de uma fazenda localizada em Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense.

A área rural é na Fazenda Anacã do Corixão II, pertencente ao empreendimento privado Agropecuária Cerro Alegre LTDA.

Por se tratar da retirada de vegetação nativa em área superior a 1 mil hectares, o IMASUL determina que a concessão da licença para tal atividade seja decidida em audiência pública, conforme Resolução CONAMA nº 001/1986.

Conforme o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), realizado pela empresa KW Soluções em Engenharia e Meio Ambiente LTDA, a Fazenda possui uma extensão superior a 16 mil hectares, e a previsão de desmatamento é de 6 mil hectares desse total.

Para compor o documento é realizado um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que atesta o diagnóstico completo da área que será afetada, incluindo toda identificação e existência de fauna e flora local, bem como os impactos a elas, com informações e avaliação técnicas, além da descrição detalhada da atividade, com proposição das medidas preventivas e de redução de danos.

Segundo o RIMA, as áreas selecionadas foram definidas com base em:

  • menor relevância ambiental;
  • baixa conectividade ecológica;
  • e no predomínio de formações campestres e arbustivas, que estão expostas a ações humanas;
Foto: Reprodução RIMA

Para realizar o levantamento total para o relatório, foram feitas visitas de campo, análises laboratoriais, avaliações especializadas, consultas a bancos de dados oficiais e referência bibliográficas. Incluindo particularidades ambientais da região de Corumbá, inserida no contexto do Bioma Pantanal.

No relatório a empresa atesta que a atividade que motiva o desmatamento é a agropecuária, a qual já ocorre na região, assim como em praticamente todo o município, que integra um dos maiores polos de produção pecuária do país.

O empreendimento busca a supressão da área para "implantação de pastagens tecnificadas, com melhoria dos índices produtivos e otimização do uso da terra", conforme descrito em documento, para que assim sua capacidade operacional seja ampliada e para fortalecimento da atividade pecuária existente, com garantia de maior estabilidade econômica para a empresa rural.

Ainda foram destacadas a baixa densidade populacional na região, bem como ausência de comunidades tradicionais, sítios arqueológicos ou elementos de patrimônio cultural que possam ser afetados pela atividade.

Para que a população esteja a par dos impactos ambientais, a audiência pública acontecerá no dia 12 de novembro, de forma remota e presencial, a partir das 19h.

A transmissão acontecerá ao vivo pelo canal o IMASUL no YouTube, e presencialmente na Rua Delamare, 1088, no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Corumbá.

Acesse o Relatório de Impacto Ambiental completo aqui.

diário oficial

Após vitória de Riedel, Estado renomeia chefes da campanha política

Secretários, assessores, jornalistas e fotógrafos estão de volta ao Governo de MS após meses afastados

06/10/2026 11h45

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Frederico Felini assume a secretária de Comunicação do Governo de MS

Frederico Felini assume a secretária de Comunicação do Governo de MS ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

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Servidores estaduais comissionados, que deixaram seus cargos para participar da campanha política do governador Eduardo Riedel, estão de volta aos trabalhos no Governo de Mato Grosso do Sul.

Secretários, assessores, jornalistas, fotógrafos, entre outros profissionais, foram renomeados aos seus respectivos cargos nesta terça-feira (6). Eles permaneceram afastados por cerca de três meses, de julho a outubro, para se dedicarem exclusivamente à campanha de Riedel.

A relação de nomes foi publicada nesta terça-feira (6) no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS). Conforme apurado pela reportagem, cerca de 25 pessoas que haviam sido exoneradas retornaram ao governo.

Entre eles, está o coordenador da campanha política de Riedel, Frederico Felini, que agora ocupa o cargo de secretário-executivo de Comunicação, no alto escalão do governo. Ele substitui o ex-chefe da comunicação, Frederico Fukagawa Hozano de Souza, que foi exonerado a pedido nesta terça-feira (6).

Os cargos abrangem

  • Direção Gerencial Superior e Assessoramento
  • Direção Especial e Assessoramento
  • Direção Gerencial Superior e Assessoramento
  • Administração Superior e Assessoramento

As funções incluem

  • Assessor Especial VI
  • Assessor I
  • Assessor III
  • Assessor Especial V
  • Assessor I
  • Assessor Especial I

Os cargos e funções fazem parte da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV).

Confira os trechos redigidos em Diário Oficial:

Frederico Felini assume a secretária de Comunicação do Governo de MS

Os salários brutos variam de R$ 8.179,32 (CCA-10) a R$ 34.398,40 (CCA-01).

 

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