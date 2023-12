Remédio gratuito

Número de brasileiros atendidos pelo programa é o maior dos últimos quatro anos

Quase seis meses após a retomada do programa Farmácia Popular, financiado pelo Governo Federal para a distribuição gratuita de remédios em todo o Brasil, Mato Grosso do Sul já conta com mais de 432 farmácias credenciadas. Em todo o país, 22 milhões de brasileiros tiveram acesso aos remédios de graça, neste ano.

Em Campo Grande, são quase 100 farmácias credenciadas oferecem gratuitamente os mais de 40 medicamentos disponíveis pelo programa, para 11 patologias. Dentre elas, estão: a diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e Parkinson.

Confira a lista completa de medicamentos abaixo:

Além desses, é possível encontrar remédios para o tratamento de colesterol alto, glaucoma, insumos e fraldas geriátricas. Alguns desses medicamentos também é possível adquirir com até 90% de desconto, ou de forma gratuita para beneficiários do Bolsa Família e do CadÚnico.

De acordo com o Ministério da Saúde, a entrega de 22 milhões de medicamentos somente neste ano, representa o melhor resultado dos últimos quatro anos. "Com isso, mais de dois milhões de pessoas que haviam deixado de ser atendidas nos últimos anos conseguiram acesso aos produtos farmacêuticos. É um aumento de 8,8% em relação a 2022", enfatiza o MS.

Para retirar os remédios basta apresentar:

Presente em todo o Brasil

Atualmente, o Farmácia Popular está presente em 4.515 municípios brasileiros, 81% das cidades brasileiras, e conta com quase 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país. A grande inovação deste ano foi a gratuidade completa dos 40 medicamentos para 11 doenças concedida aos beneficiários do programa Bolsa Família. A ação impactou no crescimento de pessoas beneficiadas.

Em junho, mês da retomada e anúncio de ampliação do programa, o Farmácia Popular atendeu 831.809 beneficiários do Bolsa Família. Já em novembro foram 1.030.810, com a dispensação de 156.846.615 medicamentos e fraldas geriátricas. Um crescimento de 23,9% no número de pacientes atendidos e um aumento de 19,8% no número de retiradas feitas por pessoa do Bolsa Família.

O programa também ampliou o acesso farmacêutico na saúde da mulher, com aumento no número de usuários e na dispensação de medicamentos. Só durante o mês da retomada, 87.536 mulheres retiraram remédios ofertados com 100% de gratuidade desde então — para osteoporose e anticoncepcionais.

Seis meses depois, o número saltou para 167.398 mulheres, quase o dobro de pacientes atendidas. Enquanto isso, a dispensação saiu de 242.193 medicamentos de osteoporose e anticoncepção para 453.007 fármacos, um aumento de 87%.

Com o relançamento, o credenciamento de novas farmácias e drogarias foi aberto em 811 cidades de todas as regiões do país. A expectativa do Ministério da Saúde é universalizar o programa, cobrindo 93% do território nacional, com estabelecimentos credenciados em 5.207 localidades. A prioridade foi para os municípios que participam do programa Mais Médicos, 94,4% deles nas regiões Norte e Nordeste.

Até o momento, foram credenciados 236 novos estabelecimentos em 186 localidades. A iniciativa tem ajudado a diminuir os vazios assistenciais, com 32 cidades do Norte recebendo a primeira unidade cadastrada.



