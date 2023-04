Na contramão da cocaína, apreensões de maconha estão em queda

Apesar de a Polícia Rodoviária Federal ter feito nesta quarta-feira a maior apreensão de maconha do ano no Brasil, 8.580 Kg, os dados da instituição mostram que as apreensões deste tipo de entorpecente estão em queda, ao contrário do que ocorre com as apreensões de cocaína nas rodovias de Mato Grosso do Sul.

Dados parciais mostram que do começo do ano até agora a PRF interceptou 31,5 toneladas do entorpecente, incluindo o carregamento recorde desta quarta-feira. Nos quatro primeiros meses do ano passado o volume chegou a 42 toneladas, o que representa queda da ordem de 25% de um ano para outro.

E esta retração no começo do ano só confirme uma tendência que vem ganhando força há alguns anos. Em 2020, por exemplo, a instituição reteve 390 toneladas de maconha no Estado. No ano seguinte, o volume caiu 35% e ficou em 240 mil quilos. E, no ano passado seguiu em queda, passado para 206 toneladas.

Enquanto isso, as apreensões de cacaína estão fazendo o caminho inverso, mostrando que o narcotráfico na região de fronteira com o Paraguai e Bolívia mudou de foco e isso levou a fiscalização a alterar também sua forma de trabalho.

Ao longo de 2020 a PRF reteve 5 toneladas de cocaína ou cloridrato de cocaína. No ano seguinte foram 5,2 toneladas e no ano passado o volume mais que dobrou, fechando o ano em 10,7 toneladas. Agora, do começo do ano até esta semana, já são quase 5,8 toneladas. Isso representa aumento de 85% na comparação com os 3.093 quilos interceptados nos quatro primeiros meses do ano passado.

Sucata com maconha

A descoberta das 8,5 toneladas de maconha desta quarta-feira ocorreu próximo a Ponta Porã, durante fiscalização de rotina. O motorista de uma carreta que estava carregada com sucatas teria apresentado nervosismo e por isso os agentes decidiram fazer uma vistoria mais detalhada.

Antes de o material ser descarregado, porém, o caminhoneiro confessou que transportava grande volume de maconha e que receberia R$ 40 mil para levar o carregamento até o Estado de São Paulo.

Esta, segundo a PRF, foi a maior apreensão de maconha da instituição neste ano nas estradas brasileiras. O carregamento e o motorista foram entregues à Polícia Federal de Ponta Porã.

