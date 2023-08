No julho mais quente dos últimos 62 anos, temperatura máxima da Capital subiu 1,7°C

Cidades

Interesse em relações comerciais é impulsionado pela implantação da Rota Bioceânica

Nesta terça-feira (8), uma comitiva da Província de Okinawa, do Japão, visitou o governador Eduardo Riedel para discutir futuras relações comerciais e parcerias de negócios, que serão viabilizadas com a implantação da Rota Bioceânica.

O corredor, que vai encurtar em 8 mil quilômetros a distância percorrida pelos produtos brasileiros rumo ao mercado asiático, está gerando expectativas bem positivas para o vice-governador de Okinawa, Yoshimi Teruya.

Teruya declarou que existe grande expectativa da província com a implantação da rota bioceânica, e a pretensão é que as relações comerciais com Mato Grosso do Sul avancem nos próximos anos.

“Muito enriquecedor este diálogo com Mato Grosso do Sul. Queremos trocar informações e acompanhar o andamento do corredor”.

Durante a reunião, o secretário internacional de Okinawa,Tsutomu Ashitomi, apresentou as potencialidades da província, como o porto que está sendo preparado para receber os produtos advindos da rota. Ainda destacou que possuem o terceiro maior aeroporto do Japão e a região vem recebendo novas industrias, grandes construções e centros logísticos.

Riedel apresentou como está o andamento das obras do corredor, que deve ficar pronto em 2025.

Para o governador, a parceria terá impacto positivo na exportação de produtos processados de carne de suínos, aves e bovinos, e de derivados de soja e milho e celulose; e na importação de produtos eletrônicos e manufaturados do Japão.

“Existe um grande potencial socioeconômico entre o Estado e Okinawa, que certamente será um grande parceiro para relações comerciais”.

O governador pretende visitar Okinawa em 2024, para conhecer toda a estrutura apresentada. Nesta oportunidade, também vai levar informações sobre a rota e apresentar as potencialidades do Estado ao mercado asiático.

“Já temos uma boa relação com Okinawa, somos estados irmãos. Falamos sobre futuras relações comerciais. Eles estão empolgados com a rota bioceânica, como nós estamos. Apresentaram os potenciais da província, com a possibilidade de estreitar esta relação conosco. Vamos avançar mais ainda nesta parceria que além de comercial é de amizade”, declarou o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina.

Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica vai encurtar em 8 mil km a distância percorrida pelos produtos brasileiros rumo ao mercado asiático, integrando Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Com valor estimado de US$ 85 milhões a estrutura terá uma extensão de 1.294 metros, dividida em três pontos, dois constituirão os viadutos de acesso de ambos os lados, e um corresponderá à parte estaiada, com 632 metros de comprimento, com vão central de 350 metros.

Segundo informações divulgadas pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (7), a obra da ponte da Rota Bioceânica, que ligará as cidades de Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta, no Paraguai, registra atualmente avanço de 30% em nível geral.

Quase todas as 300 estacas que fazem parte da base da nova ligação internacional já foram concluídas nas margens de Carmelo Peralta, no Paraguai, e de Porto Murtinho, no Brasil.

Além disso, já foram construídas 25 cabeceiras nas referidas estacas (19 unidades do lado paraguaio e 6 unidades do lado brasileiro), bem como a ombreira da área de obras de Carmelo Peralta, que corresponde ao viaduto de acesso, onde construção dos pilares em módulos de alturas parciais com altura total variável.

Aproximadamente 450 pessoas trabalham realizando diversas atividades nas duas margens do Rio Paraguai, que já começa a transformar todo o seu entorno com o andamento do projeto.

A expectativa é de que a obra da ponte fique pronta ainda no primeiro semestre de 2025.

Assine o Correio do Estado